 Єрмак та Козак обговорили обмін утримуваними особами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.03.2020

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Новини

Єрмак та Козак обговорили обмін утримуваними особами

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак обговорив у Мінську питання обміну утримуваними із заступником глави адміністрації президента РФ Дмитром Козаком. Київ хоче провести наступний етап обміну в березні.

Звільнені з ДНР та ЛНР українці повертаються до Києва, 29 грудня 2019 року

Звільнені з "ДНР" та "ЛНР" українці повертаються до Києва, 29 грудня 2019 року

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак обговорив із заступником глави адміністрації президента Російської Федерації Дмитром Козаком питання обміну утримуваними особами. Про це у неділю, 1 березня, повідомив Офіс президента України. Переговори відбулися в Мінську.

Під час зустрічі сторони обговорили питання взаємного звільнення утримуваних осіб у форматі "всіх на всіх", про яке домовилися лідери "нормандської четвірки" під час зустрічі у Парижі в грудні 2019 року, повідомив Офіс президента.

На зустрічі Єрмак сказав про намір провести наступний етап обміну утримуваними особами в березні. Учасники зустрічі відзначили необхідність продовження переговорів для повного виконання домовленостей, досягнутих під час саміту в "нормандському форматі" у грудні 2019 року в Парижі.

Останній обмін утримуваними особами між Україною та Росією відбувся у вересні 2019 року. Тоді Москва передала Україні 35 осіб. 29 грудня відбувся обмін полоненими між Києвом та самопроголошеними "ДНР" та "ЛНР" - 76 утримуваних там осіб обміняли на 127 осіб, утримуваних в Україні.

Наприкінці січня президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ проводить переговори щодо звільнення утримуваних громадян, які перебувають на непідконтрольних уряду територіях Донбасу та в Росії за двома окремими списками. 

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