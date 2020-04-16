 Єрмак повідомив про зміни в складі делегації України на переговорах у Мінську | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.05.2020

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Новини

Єрмак повідомив про зміни в складі делегації України на переговорах у Мінську

Віцепрем'єр-міністр Олексій Резніков буде заступником голови делегації України в ТКГ Леоніда Кучми. До робочих підгруп ТКГ увійдуть представники відповідних українських міністерств і народні депутати України.

Єрмак повідомив про зміни в складі делегації України в ТКГ

Єрмак повідомив про зміни в складі делегації України в ТКГ

Віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання на Донбасі Олексій Резніков буде заступником голови делегації України в ТКГ Леоніда Кучми. А до робочих підгруп ТКГ увійдуть представники відповідних українських міністерств і народні депутати України. Про це у понеділок, 4 травня, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Дуже важливо надати мінському процесу нового імпульсу, й Україна це робить. Сьогодні ми виступили з ініціативою підвищити рівень представництва делегацій у Мінську в Тристоронній контактній групі. Тобто тепер поряд із керівником нашої делегації паном Кучмою його заступником стає віцепрем'єр-міністр пан Резніков", - сказав Єрмак під час онлайнзустрічі, організованої Atlantic Council, передає інформагенція "Інтерфакс-Україна".

За словами Єрмака, Україна додає в кожній підгрупі представників відповідних міністерств на рівні не нижче заступника міністра, також представників парламенту і декілька керівників профільних комітетів.

До Консультативної ради у складі ТКГ залучатимуть людей без подвійного громадянства

Андрій Єрмак знову згадав про ідею створення Консультативної ради у складі політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи в Мінську. Він запевнив, що представниками ОРДЛО у ній зможуть бути виключно громадяни України, які не брали участі у бойових діях на Донбасі та не вчинили злочинів.

"Україна ніколи не вестиме переговорів із так званими ЛНР/ДНР", - стверджує Єрмак. Утім, за його словами, відповідно до мінських домовленостей Україна має погодити три законодавчі акти з "представниками територій".

"Україна сприймає як "представників територій" представників громадянського суспільства, громадян України, оскільки багато осіб, котрі проживають сьогодні на окупованих територіях, отримали російські паспорти, які не брали жодної участі у війні проти України, вимушено залишилися на окупованій території, не є злочинцями, не вбивали українських військових, не приймали жодних злочинних рішень", - розповів Єрмак.

При цьому Єрмак знову зазначив, що у мінському процесі є лише три повноправних учасники: Україна, Росія та ОБСЄ.

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