 Єрмак запропонував ″перезавантажити″ роботу Тристоронньої контактної групи | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 06.05.2020

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Політика й суспільство

Єрмак запропонував "перезавантажити" роботу Тристоронньої контактної групи

До ТКГ пропонують залучити внутрішньо переміщених осіб з Донецької та Луганської областей. Однак жодних переговорів з "представниками невизнаних квазідержавних утворень" не буде, наголосив керівник Офісу президента.

Андрій Єрмак

Андрій Єрмак

Україна пропонує перезавантажити роботу Тристоронньої контактної групи, повідомив Офіс президента у середу, 6 травня. Про це під час телефонної розмови із політичними радниками лідерів держав - учасниць нормандського формату заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Зокрема, Київ пропонує залучити до роботи в підгрупах ТКГ як запрошених осіб, які представляють окремі райони Донецької та Луганської областей, внутрішньо переміщених осіб, котрі залишили їх після травня 2014 року. Андрій Єрмак зазначив, що учасники ТКГ залучатимуть цих людей до дискусії, консультацій та узгодження питань, передбачених мінськими домовленостями. "Україна виконує й буде виконувати все, про що домовилися лідери (країн нормандського формату. - Ред.) у Парижі. Саме з цією метою ми запропонували новий формат ТКГ", - зазначив керівник Офісу президента.

Водночас він наголосив на неприпустимості жодних переговорів з представниками невизнаних квазідержавних утворень.

Раніше заступником керівника української делегації в ТКГ було призначено віцепрем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова. На рівні підгруп Україну представляють заступники міністрів або народні депутати - голови профільних комітетів Верховної Ради.

Зміни хочуть затвердити 14 травня

Андрій Єрмак запропонував на наступному засіданні ТКГ, яке має відбутися 14 травня, узгодити розширений склад делегацій України, Росії та ОБСЄ відповідно до пропозицій української сторони. "Високий офіційний статус членів делегацій дасть можливість швидше та ефективніше ухвалювати рішення, виконувати їх і бачити, хто їх не виконує", - сказав він.

Єрмак також наголосив на необхідності повного та всеосяжного припинення вогню, а також негайного й повного доступу представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та Міжнародного комітету Червоного Хреста на тимчасово непідконтрольні території. "Це безпосередньо стосується життя і здоров'я людей, що є найвищим пріоритетом для України", - сказав керівник Офісу президента.

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