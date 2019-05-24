ЄНП і соціал-демократи втрачають більшість у Європарламенті

Найбільші партійні сім'ї у Європарламенті - Європейська народна партія (ЄНП) та Прогресивний альянс соціалістів і демократів - уперше втрачають більшість за попередніми даними виборів у 28 країнах ЄС. За попередніми підсумками, які частково базуються на даних екзит-полів, ЄНП здобуває 173 мандати у новому складі Європарламенту, а соціал-демократи - 148 із загалом 751 місць. Такі дані оприлюднили ввечері неділі, 26 травня, в Європарламенті.

Таким чином, двом найбільшим фракціям доведеться шукати партнерів з-поміж інших, аби зберегти контроль над парламентом, який вони мали протягом десятиліть.

Ними можуть стати "Альянс лібералів та демократів за Європу", які, за попередніми неофіційними результатами, здобувають 102 мандати у порівнянні з 68 у нинішньому складі. Такий приріст лібералам забезпечило, зокрема, входження у їхню сім'ю відносно нової партії президента Франції Еммануеля Макрона "Республіка на марші". Так само збільшать свою присутність у парламенті й Зелені/Європейський вільний альянс - з 52 місць у нинішньому складі до 68 у новому, якщо прогнози офіційно підтвердяться.

Популісти і висока явка

До переможців цьогорічних виборів можна зарахувати і популістські та націоналістичні сили, до яких належить новостворений Європейський альянс народів і націй. "Європейські консерватори і реформісти" зробувають 62 мандата (мінус 14), "Європа за свободу і пряму демократію" за участі немецкої "Альтернативи для Німеччини" - 57 (плюс 16), "Європейські об'єднані ліві/Ліво-зелені Півночі" здобувають 46 мандатів (мінус 6).

Явка виборців, за попередніми даними, порівняно з 2014 роком, суттєво зросла і становила, за першими оцінками, близько 51 відсотка порівняно з 42,6 відсотка п'ять років тому.

Від результатів виборів до Європарламенту може, зокрема, залежати й ім'я наступника Жана-Клода Юнкера на посаді голови Єврокомісії. Від ЄНП головним кандидатом на його посаду є німець Манфред Вебер (Manfred Weber), від соціал-демократів - нідерландець Франс Тіммерманс. Утім, формально кандидата на цю посаду визначають глави держав та урядів ЄС. І чи стане ним один із топ-кандидатів найбільших фракцій, поки що невідомо. Зустріч європейських лідерів із цього приводу запланована на вівторок, 28 травня.

Поразка німецьких соціал-демократів

На загальні результати виборів до Європарламенту мали вплив передусім голосування в найбільших країнах ЄС. Зокрема, у Німеччині, яка надсилає у Страсбург і Брюссель 96 депутатів, суттєвої поразки зазнали місцеві соціал-демократи. За попередніми даними, оприлюдненими станом на 24 годину за Києвом інститутом Infratest Dimap, вони здобувають 15,6 відсотка голосів, втративши майже 12 пунктів порівняно з результатами попередніх виборів. Натомість найбільшими переможцями виборів виявляються Зелені, які подвоїли свій попередній результат, здобувши майже 21 відсоток голосів.

У Франції, на виборах у якій розподіляють 74 мандати, перемогу здобула партія "Національне зібрання" правопопулістки Марін Ле Пен. За прогнозами, вона отримує понад 23 відсотки голосів виборців. Тоді як за партію президента Макрона "Республіка на марші" віддали свій голос менше 22 відсотків виборців

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