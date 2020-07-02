Євросоюз після карантину: кордон, відкритий не для всіх?

Вірусологи німецького Інституту Роберта Коха (RKI) укладають і оновлюють список країн підвищеного ризику для подорожей. Громадяни, які повертаються з цих "червоних" країн до Німеччини, повинні відбути двотижневу самоізоляцію. До того ж, міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан (Jens Spahn) оголосив про плани запровадження обов'язкових тестів на коронавірус для тих, хто прибуває із територій, де існує підвищений інфекційний ризик.

Люксембург як виняток

Країн ЄС ці жорсткі правила загалом не стосуються. Але є виняток - Люксембург. Це маленьке герцогство Інститут Роберта Коха недавно заніс до переліку "червоних" країн із підвищеним ризиком через високі показники нових заражень.

З наступного тижня ті, хто прибуває до ФРН з цієї маленької країни із населенням близько 600 тисяч, муситимуть здавати тест на коронавірус. Чимало люксембуржців обурилися. За планами, виняток зроблять для тих, хто щодня перетинає кордон через роботу, а також для подорожувальників із "вагомими" причинами для поїздки.

Швидке тестування у Люксембурзі (архівне фото)

Голова Інституту здоров'я у Люксембурзі Ульф Нербасс (Ulf Nehrbass) висловив жаль з приводу рішення німецької сторони класифікувати його країну як "червону" територію. За його словами, відповідні німецькі органи не контактували зі своїми люксембурзькими колегами з цього приводу і нічого не обговорювали. Рішення ухвалили без попередження. Згідно з даними Інституту, рівень нових захворювань у Люксембурзі вийшов на плато і стабілізувався "на високому рівні". Щодня реєструють від 60 до 100 нових випадків зараження. Нербасс наполягає, що ці цифри є результатом масштабних зусиль тестування. Справді, досі там вже було проведено близько 400 тисяч тестів. Це більше, ніж будь-де у ЄС відносно чисельності населення.

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Міністерство внутрішніх справ Німеччини не планує повертати перевірки на автошляхах та вокзалах уздовж кордону з Люксембургом. На початку карантинних заходів вони викликали помітне незадоволення громадян по обидва боки кордону. Уряди земель Рейнланд-Пфальц та Саар, якими пролягає німецько-люксембурзький кордон, теж виступили проти повернення прикордонного контролю. Утім, поки незрозуміло, як без цього проводити обов'язкове тестування на коронавірус.

Міністри закордонних справ Люксембурга Ассельборн (л) та ФРН Маас (п) на відкритті кордону після карантину, травень 2020

Люксембурзькі газети повідомляють про випадки, коли громадянам герцогства відмовляли у бронюваннях у німецьких готелях. Керівниця одного з готелів у німецькому регіоні Шварцвальд Ульріке Тішер (Ulrike Tischer) підтвердила журналістам, що завертала відпочивальників з Люксембургу через постійні регуляційні зміни у Німеччині. Але Тішер завірила, що відмовляла і туристам з німецьких регіонів з підвищеним ризиком. Готельєрка запевнила, що ласкаво запрошує до себе усіх, хто може подати негативний тест на коронавірус. Щоби остаточно запевнити у відсутності будь-якого злого наміру, вона навіть через соцмережі звернулася до люксембуржців.

Європейська непослідовність

Ульф Нербасс, тим часом, каже, що рівень захворюваності у Люксембурзі не вищий, ніж будь-де ще серед європейських сусідів. Однак підходи до проблеми всюди різні, навіть серед країн Бенілюксу. У Бельгії, де теж зросли показники нових інфекцій, сусідній Люксембург класифікували як "оранжеву зону". Це означає, що влада країни наполегливо рекомендує не вирушати у подорож до такої країни. Бельгія не вимагає для прибулих з Люксембургу проходити самоізоляцію, однак рекомендує цей захід. Водночас Франція не запровадила для люксембуржців жодних обмежень.

У соцмережах люксембуржці обурюються ситуацією. Дехто навіть називає це "полюванням на відьом". Влада країни заборонила зібрання людей групами чисельністю понад осіб і планує розширити тестування на півдні країни. Прем'єр Люксембургу Ксав'є Беттель (Xavier Bettel) закликав громадян ставитись до соціальної дистанції серйозно і носити захисні маски.

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