Бельгія знову посилює обмеження через коронавірус

У Бельгії з 29 липня діятимуть карантинні обмеження, пов'язані з поширенням коронавірусу в країні. Як оголосила прем'єр-міністерка Бельгії Софі Вільмес ввечері у понеділок, 27 липня, дозволено буде збиратись не більше п'ятьох осіб, якщо люди не проживають спільно однією родиною. До цього часу обмеження на збори становили 15 людей.

Вільмес висловила занепокоєння зростанням числа нових заражень коронавірусом в країні і попередила, що обмеження попередньо посилюються на чотири тижні з метою запобігти встановленню загальної заборони на вихід на вулицю.

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На чотири тижні також запроваджуються обмеження щодо можливої кількості учасників публічних заходів. Якщо раніше у закритих приміщеннях було дозволено збиратись до 200 людей, а просто неба до 400, то тепер ідеться про 100 і 200 відповідно. Походи в магазини за покупками бельгійці відтепер мають здійснювати наодинці і витрачати на це не більше, ніж пів години. Також уряд наполягає на тому, щоб люди працювали в режимі "домашнього офісу" всюди, де це можливо.

Очільниця бельгійського уряду закликала громадян до "терпіння" і "мужності".

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В Антверпені - комендантська година

В Антверпені запроваджуютсья ще більш жорсткі обмежувальні заходи - зокрема, комендантська година, коли з 23.30 і до 6 ранку мешканцям міста заборонено залишати своє житло. Бари і ресторани мають бути закриті з 23.00. Також забороняються будь-які контактні і командні види спорту. Крім того, запроваджується вимога обов'язкової роботи в режимі "домашнього офісу", якщо це можливо і дозволено роботодавцем.

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Губернатор провінції Антверпен Кеті Беркс звернулася до жителів із закликом залишатися вдома якомога більше. Вона також закликала відмовитися від поїздок, якщо в цьому немає абсолютної необхідності.

Станом на 28 липня в Бельгії, де мешкають 11,5 мільйона людей, зареєстровано понад 66 тисяч випадків захворювання на коронавірус, майже 10 тисяч осіб померли.