 Євросоюз затвердив спрощення візового режиму з Білоруссю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.05.2020

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Новини

Євросоюз затвердив спрощення візового режиму з Білоруссю

Рада ЄС остаточно затвердила угоди про спрощення видачі віз і про реадмісію з Білоруссю. Обидва документи мають набути чинності 1 липня.

Пункт прикордонного контролю між Білоруссю та Польщею

Пункт прикордонного контролю між Білоруссю та Польщею

Рада Євросоюзу погодила укладення двох угод з Білоруссю: про спрощення видачі віз і про реадмісію осіб, які перебувають без дозволу. Таке рішення представники урядів країн ЄС ухвалили у середу, 27 травня, повідомляє пресслужба Ради ЄС.

Білорусь обидва документи ратифікувала ще у квітні. Рішення Ради ЄС - це останній крок у затвердженні двох угод. Очікується, що вони набудуть чинності 1 липня.

"Візова статистика є доказом зростання важливості відносин між ЄС і Білоруссю. У 2019 року кількість заявок на шенгенські візи у Білорусі сягнула майже 650 тисяч", - заявив Давор Божинович, міністр внутрішніх справ Хорватії, яка зараз головує у Раді ЄС.

Як зміняться правила отримання віз

Угода про візи стосується дозволів на короткотермінові поїздки, тобто до 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду. Згідно з документом, візи коштуватимуть 35 євро для громадян і Білорусі, і ЄС. Від сплати візового збору будуть звільнені, зокрема, діти до 12 років, люди з інвалідністю, школярі, студенти, представники організацій громадянського суспільства.

Усі візові заяви повинні будуть розглядати протягом 10 календарних днів. Якщо заява потребуватиме додаткової перевірки, цей термін можуть збільшувати до 30 днів. З іншого боку, термін розгляду заяви можуть скоротити до двох робочих днів "у невідкладних випадках", але тоді візовий збір становитиме 70 євро.

Як і нині, заявники повинні будуть пояснити мету поїздки. Але для низки категорій осіб перелік необхідних документів скоротять. Це стосуватиметься, наприклад, бізнесменів, водіїв транспорту під час міжнародних перевезень, журналістів, а також людей, які вирушають до ЄС із науковою чи творчою метою. Передбачено й можливість видачі багаторазових віз терміном на один або п'ять років.

Реадмісія між ЄС і Білоруссю

Угода про реадмісію осіб, які перебувають без дозволу, була однією з умов спрощення візового режиму. Згідно з нею, Білорусь погоджується приймати своїх громадян, якщо вони не мають дозволу перебувати на території ЄС або якщо вони втратили таке право. Те саме стосується неповнолітніх дітей і членів подружжя таких осіб, якщо в них немає окремого дозволу на перебування на території ЄС.

Окрім того, Білорусь прийматиме також громадян третіх країн або осіб без громадянства, в яких немає права перебувати в ЄС, якщо в них на момент в'їзду в Євросоюз була віза або дозвіл на проживання в Білорусі. Те саме стосується й осіб, які незаконно в'їхали в ЄС із території Білорусі.

Держави ЄС матимуть такі самі зобов'язання перед Мінськом.

Переговори щодо цих двох угод розпочалися у 2014 році. Їх завершили шість років потому. Документи підписали в січні 2020 року.

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