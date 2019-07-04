 Євросоюз закликав Росію зберегти ракетний договір | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.07.2019

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Новини

Євросоюз закликав Росію зберегти ракетний договір

Найближчі дні стануть останньою можливістю для діалогу та збереження Договору про ракети середньої та малої дальності, заявила головна дипломатка ЄС Федеріка Могеріні за три тижні до закінчення дії цієї угоди.

Верховна представниця ЄС з безпекової та зовнішньої політики Федеріка Могеріні

Верховна представниця ЄС з безпекової та зовнішньої політики Федеріка Могеріні

Євросоюз закликав Росію до збереження Договору про ракети середньої та малої дальності (ДРСМД), термін якого спливає через три тижні. "Ми глибоко стурбовані подіями, пов'язаними з Договором про РСМД, який може закінчитися 2 серпня 2019 року (...) Ми наполегливо закликаємо РФ знайти ефективне рішення в зв'язку з серйозними побоюваннями з приводу розробки, льотних випробувань і розгортання її наземної ракетної системи 9M729, а також пов'язаними з недотриманням договору РСМД", - заявила у неділю, 14 липня, верховна представниця ЄС з безпекової та зовнішньої політики Федеріка Могеріні.

Вона зазначила, що життєздатність угод про контроль над озброєннями вимагають повного дотримання, а також додала, що Договір про РСМД зробив значний внесок у європейську та міжнародну безпеку за останні 30 років. Головна європейська дипломатка наголосила на необхідності вжити заходів для забезпечення повного дотримання положень договору. 

Могеріні додала, що найближчі дні є останньою можливістю для діалогу і "вживання необхідних заходів для збереження цього важливого компонента архітектури європейської безпеки". Євросоюз також закликав США та РФ до більшого скорочення арсеналів, в тому числі ядерних озброєнь.

DW.COM

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Текст закону про призупинення дії ракетного договору зі США опублікований в РФ і таким чином набув чинності. (03.07.2019)

НАТО звинувачує РФ у порушенні Договору про РСМД через виробництво ракет 9М729 (SSC-8 за класифікацією Альянсу). У Москві стверджують, що це не є порушенням угоди. У грудні США заявили про намір вийти з ДРСМД, однак на прохання деяких союзників по НАТО, зокрема Німеччини, дали Росії ще два місяці на знищення ракет 9М729. Оскільки цього не відбулося, то на початку лютого Вашингтон почав процедуру виходу з ДРСМД. Своєю чергою 3 липня президент Росії Володимир Путін підписав закон про призупинення участі його країни в ДРСМД.

Цей договір підписали у 1987 році генсек ЦК КПРС Михайло Горбачов і президент США Рональд Рейган. Документ фіксує відмову сторін випробовувати, виробляти і мати балістичні ракети наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності. Подібні ракети несуть велику загрозу, оскільки здатні досягти цілі за лічені хвилини та не залишають противнику шансів підготуватися до удару або перехопити його.

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