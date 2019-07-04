Євросоюз закликав Росію зберегти ракетний договір

Євросоюз закликав Росію до збереження Договору про ракети середньої та малої дальності (ДРСМД), термін якого спливає через три тижні. "Ми глибоко стурбовані подіями, пов'язаними з Договором про РСМД, який може закінчитися 2 серпня 2019 року (...) Ми наполегливо закликаємо РФ знайти ефективне рішення в зв'язку з серйозними побоюваннями з приводу розробки, льотних випробувань і розгортання її наземної ракетної системи 9M729, а також пов'язаними з недотриманням договору РСМД", - заявила у неділю, 14 липня, верховна представниця ЄС з безпекової та зовнішньої політики Федеріка Могеріні.

Вона зазначила, що життєздатність угод про контроль над озброєннями вимагають повного дотримання, а також додала, що Договір про РСМД зробив значний внесок у європейську та міжнародну безпеку за останні 30 років. Головна європейська дипломатка наголосила на необхідності вжити заходів для забезпечення повного дотримання положень договору.

Могеріні додала, що найближчі дні є останньою можливістю для діалогу і "вживання необхідних заходів для збереження цього важливого компонента архітектури європейської безпеки". Євросоюз також закликав США та РФ до більшого скорочення арсеналів, в тому числі ядерних озброєнь.

НАТО звинувачує РФ у порушенні Договору про РСМД через виробництво ракет 9М729 (SSC-8 за класифікацією Альянсу). У Москві стверджують, що це не є порушенням угоди. У грудні США заявили про намір вийти з ДРСМД, однак на прохання деяких союзників по НАТО, зокрема Німеччини, дали Росії ще два місяці на знищення ракет 9М729. Оскільки цього не відбулося, то на початку лютого Вашингтон почав процедуру виходу з ДРСМД. Своєю чергою 3 липня президент Росії Володимир Путін підписав закон про призупинення участі його країни в ДРСМД.

Цей договір підписали у 1987 році генсек ЦК КПРС Михайло Горбачов і президент США Рональд Рейган. Документ фіксує відмову сторін випробовувати, виробляти і мати балістичні ракети наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності. Подібні ракети несуть велику загрозу, оскільки здатні досягти цілі за лічені хвилини та не залишають противнику шансів підготуватися до удару або перехопити його.