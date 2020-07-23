Євросоюз закликав владу Білорусі звільнити політичних активістів

Владі Білорусі слід звільнити всіхзатриманих політичних активістів і забезпечити справедливе, неупереджене та прозоре розслідування усіх випадків. З такою заявою Європейська служба зовнішньополітичної діяльності (EEAS) виступила в четвер, 23 липня. До цього в Брюсселі зустрілися високопоставлені представники ЄС і Білорусі. Вони обговорили питання дотримання прав людини і принципів демократії з огляду на майбутні вибори президента в країні.

Читайте також: Виборів ще не було, а репресії вже є: німецькі експерти про методи Лукашенка

Брюссель знову висловив стурбованість через "недотримання Білоруссю фундаментальних свобод" і "ймовірно, довільне виключення кандидатів із виборчого процесу".

Крім того, Євросоюз висловив жаль через несвоєчасне запрошення Мінськом спостерігачів Організації з безпеки і співробітицтва в Європі (ОБСЄ) на вибори, сказано в заяві EEAS. Брюссель закликав білоруську владу "поважати міжнародні виборчі стандарти у тій частині виборчого процесу, яка ще залишилася".

Читайте також: Кандидатка у президенти Білорусі Тихановська вивезла дітей з країни

Численні затримання перед виборами в Білорусі

Вибори президента Білорусі мають відбутися 9 серпня. На виборах зареєстрували п'ятьох кандидатів. До цього силовики затримували, зокрема, із застосуванням сили, опозиційно налаштованих активістів і політиків.

Нинішній президент Олександр Лукашенко керує Білоруссю з 1994 року. Це - найтриваліший термін перебування на виборній посаді серед усіх європейських глав країн.

Читайте також: Коментар: Лукашенко розчистив собі шлях для нової "елегантної" перемоги