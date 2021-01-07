 Євросоюзу не потрібен ″Північний потік-2″ - віцепрезидент Єврокомісії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.03.2021

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Євросоюзу не потрібен "Північний потік-2" - віцепрезидент Єврокомісії

"Північний потік-2" не потрібен для енергозабезпечення ЄС, вважає віцепрезидент Єврокомісії Франс Тіммерманс. Утім, газогін існує і він має працювати відповідно до правил Євросоюзу.

Франс Тіммерманс

Франс Тіммерманс

Виконавчий віцепрезидент Європейської Комісії (ЄК) Франс Тіммерманс переконаний, що для енергозабезпечення Євросоюзу газопровід "Північний потік-2" не потрібен. Про це він сказав в інтерв'ю німецькому виданню Tagesspiegel am Sonntag, опублікованому в неділю, 14 березня.

"Ми не потребуємо "Північного потоку-2". Єврокомісія завжди казала, що, з нашої точки зору, проєкт для енергозабезпечення ЄС не є потрібним. Але "Північний потік-2" існує. Все ж Єврокомісія повинна стежити за тим, щоб "Північний потік-2" використовували відповідно до правил ЄС. Росії це не подобається. Але такими є приписи ЄС", - сказав Тіммерманс.

Будівництво "Північного потоку-2"

Газогін "Північний потік-2" споруджується для постачання газу з Росії до Німеччини дном Балтійського моря в обхід України та інших східноєвропейських держав. Українське керівництво постійно виступало проти спорудження цього газопроводу, називаючи його "політичним проєктом Кремля". Схожу думку висловлювала Польща й деякі інші східноєвропейські держави, а також США. Водночас у Берліні запевняють, що цей проєкт є головно економічним. Аналогічний газопровід "Північний потік" для постачання газу з Росії до Німеччини було запущено в 2011 році.

Після ухвалення Конгресом США наприкінці 2019 року законопроєкту про запровадження санкцій проти операторів суден, що використовуються для прокладання труб під час спорудження газопроводу, роботи над завершенням будівництва "Північного потоку-2" суттєво загальмували. У грудні 2020 року Конгрес США ухвалив законопроєкт, що передбачає нові санкції проти компаній, які беруть участь в проєкті. Після цього десятки європейських фірм оголосили про вихід з проєкту.

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