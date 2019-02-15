 Європейські політики в Києві: Очікування щодо асоціації з ЄС були більш оптимістичними | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.02.2019

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Новини

Європейські політики в Києві: Очікування щодо асоціації з ЄС були більш оптимістичними

Європейські політики, які цього тижня відвідали Київ, закликали Україну прискорити реалізацію угоди про асоціацію з ЄС і пообіцяли їй допомогу в протистоянні можливому російському втручанню у виборчий процес.

Володимир Гройсман, Андрій Парубій, Ребекка Гармс та Пет Кокс під час прес-конфепренції в Києві

Володимир Гройсман, Андрій Парубій, Ребекка Гармс та Пет Кокс під час прес-конфепренції в Києві

Виконання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом стало однією з головних тем під час зустрічі українських депутатів та європейських політиків у Києві. Сторону ЄС представляли, зокрема, євродепутатка з Німеччини Ребекка Гармс та колишній голова Європарламенту, ірландець Пет Кокс. Обговорення відбулось у межах круглого столу, який пройшов у п'ятницю, 15 лютого, у стінах Верховної Ради. За офіційними даними української сторони, загальний прогрес виконання всіх зобов'язань України за угодою про асоціацію становить 42 відсотки. Спікер українського парламенту Андрій Парубій визнав, що з 20 розроблених на виконання угоди законопроектів досі ухвалені лише 12.

Очікування були оптимістичнішими

Депутатка Європейського парламенту, представниця німецьких Зелених Ребекка Гармс зауважила, що очікування під час підписання угоди про асоціацію були справді більш оптимістичними. Але тепер стало зрозуміло, що виконання угоди забере більше часу, додала вона. Гармс зазначила, що суттєвими перешкодами у впровадженні українських реформ стала російська агресія на Донбасі та окупація Криму. "Вам довелося одночасно будувати з нуля українську армію і впроваджувати реформи. Тому це є унікальним для таких важких умов", - сказала Гармс.

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Водночас екс-голова Європейського парламенту, ірландець Пет Кокс звернув увагу на занадто повільний процес ухвалення законів у Верховній Раді. Зокрема, він поцікавився у своїх українських колег, чому підготовка законопроектів між першим і другим читанням часто займає в Україні так багато часу.

Реформування потребує і Верховна Рада

Свого часу Кокс очолював спеціальну місію Європарламенту з оцінки потреб законодавчого органу України. Ця місія ще два роки тому розробила понад п'ять десятків пропозицій, які б допомогли перетворити Верховну Раду на прозорий ефективний законодавчий орган. Згодом Європарламент продовжив дію меморандуму щодо співпраці в реформуванні парламенту України до 2019 року.

І лише тепер голова Верховної Ради повідомив, що підписав розпорядження про створення в березні офісу парламентської реформи, який має наблизити український парламент до європейських стандартів роботи.

Росія і виборчий процес в Україні

Під час зустрічі українських та європейських депутатів порушувалась також тема майбутніх президентських та парламентських виборів в Україні. Йшлося, зокрема, про загрозу втручання Росії у виборчий процес. Пет Кокс заявив, що Європарламент і європейські інституції допомагатимуть Україні протистояти цьому втручанню "як тільки зможуть". "Але, тут я маю визнати, що ми маємо вчитись у вас. На жаль, ви тут перебуваєте на передовій і на собі перші відчуваєте ці негативні впливи", - зазначив Кокс.

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