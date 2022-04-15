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Пет Кокс

Пет Кокс - ірландський і європейський політичний діяч. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Пет Кокс".

Пет Кокс був президентом Європарламенту з 2002 до 2004 року. У 2015 році він очолював місію Європарламенту, мета якої полягала у написанні "дорожньої карти" для реформування Верховної Ради України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Польща запровадила ембарго на вугілля з Росії та Білорусі

Польща запровадила ембарго на вугілля з Росії та Білорусі 15.04.2022

Президент Польщі підписав закон, яким зокрема заборонив імпорт вугілля та коксу з Росії та Білорусі, а також транзит цих енергоресурсів польською територією.
Дослідники та їхні експерименти над собою (фотогалерея)

Дослідники та їхні експерименти над собою (фотогалерея) 06.03.2020

Що спільного у медика, що сам приймає розроблене ним же щеплення проти коронавірусу, психоаналітика, що "сидить на коксі", та найшвидшої людини в світі. Вони всі дослідники і водночас власні піддослідні кролики.
Дослідники та їхні експерименти над собою

Дослідники та їхні експерименти над собою 06.03.2020

Що спільного у медика, що сам приймає розроблене ним же щеплення проти коронавірусу, психоаналітика, що "сидить на коксі", та найшвидшої людини в світі. Вони всі дослідники і водночас власні піддослідні кролики.
Європейські політики в Києві: Очікування щодо асоціації з ЄС були більш оптимістичними

Європейські політики в Києві: Очікування щодо асоціації з ЄС були більш оптимістичними 15.02.2019

Європейські політики, які цього тижня відвідали Київ, закликали Україну прискорити реалізацію угоди про асоціацію з ЄС і пообіцяли їй допомогу в протистоянні можливому російському втручанню у виборчий процес.
У Великобританії з'явилось міністерство самотності

У Великобританії з'явилось міністерство самотності 17.01.2018

Міністерство самотності запрацювало у британському уряді, зокрема, і у пам'ять про вбиту депутатку Джо Кокс, яка виступала за створення такого відомства. Міністерство очолюватиме Трейсі Крауч.

Спецпредставник США Курт Волкер про Донбас: Це не конфлікт, це війна

Спецпредставник США Курт Волкер про Донбас: "Це не конфлікт, це війна" 23.07.2017

Делегація Держдепу США на чолі з Куртом Волкером побувала в Авдіївці. На Сході України триває не заморожений конфлікт, а гаряча війна, констатував спецпредставник Сполучених Штатів.
Обстріли загрожують кризою водопостачання на півдні Донбасу

Обстріли загрожують кризою водопостачання на півдні Донбасу 08.06.2017

Обстріли на Донбасі пошкоджують цивільну інфраструктуру регіону. Зупинка Південнодонбаського водоводу може призвести до проблем як для мирних жителів, так і для промисловості регіону.
Євродепутати про реформу Верховної Ради: Потрібні компроміси

Євродепутати про реформу Верховної Ради: Потрібні компроміси 20.04.2017

Європарламент продожив дію меморандуму щодо співпраці у реформуванні Верховної Ради до 2019 року. Євродепутати запевняють, що від України вони не втомились і працюватимуть далі.
Директор Авдіївського коксохіму: Такого песимізму в мене не було давно

Директор Авдіївського коксохіму: "Такого песимізму в мене не було давно" 29.03.2017

Торговельна блокада Донбасу вплинула й на роботу Авдіївського коксохіму. Генеральний директор заводу Муса Магамедов в інтерв'ю DW розповів, як працює підприємство нині.
Німеччина ще довго не зможе відмовитися від вугілля

Німеччина ще довго не зможе відмовитися від вугілля 14.02.2017

Навіть після закриття 2018 року останньої шахти в Німеччині, країна ще довго потребуватиме вугілля насамперед для теплових електростанцій, адже відновлювальні джерела енергії не покриють енергетичних потреб.

В очікуванні катастрофи - репортаж DW з Авдіївки (06.02.2017) 06.02.2017

Попри обстріли ремонтникам таки вдалося відновити електропостачання в Авдіївці, запобігши таким чином гуманітарній катастрофі. Утім, страх, у якому живуть люди, нікуди не зник. Репортаж німецького кореспондента DW з Авдіївки.
Фоторепортаж: ескалація навколо Авдіївки - без струму, газу й надії

Фоторепортаж: ескалація навколо Авдіївки - без струму, газу й надії 03.02.2017

Загострення конфлікту на Донбасі шостий день поспіль приносить звістки про втрати серед українських військовослужбовців, а також цивільних по обидва боки від лінії фронту. Гуманітарна ситуація в Авдіївці ускладнюється.
Меткомбінат у Маріуполі скоротив виробництво через обстріли Авдіївки

Меткомбінат у Маріуполі скоротив виробництво через обстріли Авдіївки 31.01.2017

Маріупольському металургійному комбінатові довелося скоротити виробництво через зупинку постачання коксу із заводу в Авдіївці. Запасів сировини на підприємстві в Маріуполі вистачить до п'ятниці.
Через обстріли Авдіївка залишилася без електрики, води й опалення

Через обстріли Авдіївка залишилася без електрики, води й опалення 30.01.2017

Авдіївка залишилася у темряві, без опалення і води. Українська сторона звинувачує бойовиків у руйнуванні комунікацій.
﻿Перше велике загострення 2017-го: запеклі бої за Авдіївку

﻿Перше велике загострення 2017-го: запеклі бої за Авдіївку 30.01.2017

Загострення на Донбасі співпало з початком візиту Петра Порошенка у Берлін. Через своєї стратегічне значення промзона Авдіївки вкотре під обстрілами. Серед військових та цивільних є жертви, а саме місто - знеструмлене.

Авдіївка залишилася без світла

Авдіївка залишилася без світла 29.01.2017

Обстріли пошкодили мережі електропостачання у близькій до лінії розмежування Авдіївці. У місті поранені двоє цивільних.
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