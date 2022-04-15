Пет Кокс - ірландський і європейський політичний діяч. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Пет Кокс".

Пет Кокс був президентом Європарламенту з 2002 до 2004 року. У 2015 році він очолював місію Європарламенту, мета якої полягала у написанні "дорожньої карти" для реформування Верховної Ради України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.