Європейський Союз погодився відтермінувати Brexit на три місяці

Країни-члени Європейського Союзу погодилися надати Великобританії гнучкий варіант відтермінування Brexit до 31 січня 2020 року. Про це в понеділок, 28 жовтня, повідомив у Twitter президент Європейської Ради Дональд Туск.

Цей варіант відтермінування виходу Великобританії зі складу ЄС передбачає можливість Brexit ще до 31 січня, якщо британський парламент раніше ратифікує відповідну угоду, зазначає агентство новин dpa. Попередню згоду на відтермінування країни-члени ЄС дали ще 25 жовтня, проте тоді їм не вдалося погодити його термін.

Як зазначив високопоставлений представник ЄС в коментарі агентству новин Reuters; він розраховує на формальне завершення письмової процедури схвалення цього рішення державами-членами блоку у вівторок чи середу. Процедуру запустять після отримання відповіді з Лондона на рішення комітету постійних представників держав-членів ЄС щодо гнучкого відтермінування Brexit.

Тим часом прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон 28 жовтня хоче домогтися в парламенті призначення на 12 грудня дострокових виборів, оскільки зараз він не має підтримки стабільної більшості депутатів.

Нагадаємо, 19 жовтня британська Палата громад відклала голосування щодо схвалення нової угоди з ЄС про Brexit, після чого Джонсон відправив у Брюссель два листи: в одному формально попросив про відстрочку Brexit, але в іншому виступив проти перенесення виходу країни з ЄС. 22 жовтня парламент в попередньому читанні схвалив зміст угоди про Brexit, однак відхилив запропонований урядом Джонсона прискорений розгляд відповідного закону, що остаточно унеможливило вихід Великобританії з ЄС з угодою до 31 жовтня.