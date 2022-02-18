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Європейська Бізнес Асоціація

Європейська Бізнес Асоціація - об'єднання міжнародного бізнесу в Україні.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Європейська бізнес асоціація". В Європейські Бізнес Асоціації (EBA) об'єднались близько 900 міжнародних, європейських та українських компаній. EBA є неприбутковою організацією, мета якої сприяти покращенню інвестиційного клімату на користь індустрії. Європейська Бізнес Асоціація була заснована 1999 року за сприяння Європейської Комісії й має свої офіси в Дніпрі, Києві, Одесі, Львові та Харкові. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Іноземні інвестори не покидають Україну - ЄБА

Іноземні інвестори не покидають Україну - ЄБА 18.02.2022

Які настрої у представників міжнародного бізнесу на тлі загострення ситуації навколо України? DW поспілкувалась з виконавчою директоркою Європейської Бізнес Асоціації Анною Дерев'янко.
На двієчку: чому Україна скотилася у рейтингу інвестиційної привабливості

"На двієчку": чому Україна скотилася у рейтингу інвестиційної привабливості 16.12.2020

Європейська бізнес асоціація зафіксувала безпрецедентне від 2013 року зниження настроїв інвесторів в Україні, і справа тут не лише у пандемії коронавірусу. Чим пояснюється такий песимізм - у матеріалі DW.
Більшість інвесторів розчарувалися в Україні

Більшість інвесторів розчарувалися в Україні 02.07.2020

Слабкість судової системи, корупція, тіньова економіка й тиск влади на НБУ негативно впливають на настрої інвесторів. Таким став головний підсумок чергового "Індексу інвестиційної привабливості України".
Судова реформа: бізнес не став більше довіряти українським судам

Судова реформа: бізнес не став більше довіряти українським судам 20.05.2020

Перезавантаження судової системи в Україні не відбулося - про це свідчить дослідження Європейської Бізнес Асоціації щодо довіри керівників компаній та юристів до судів.
Президент ЄБА застеріг Зеленського щодо призначення людей Коломойського

Президент ЄБА застеріг Зеленського щодо призначення людей Коломойського 22.05.2019

За словами президента Європейської Бізнес Асоціації, інвестори негативно відреагували на перші кадрові рішення Зеленського, а подальше призначення людей Коломойського на посади може призвести до відтоку інвестицій.
У представництві ЄС уточнили заяву про невикористані Києвом кошти

У представництві ЄС уточнили заяву про невикористані Києвом кошти 16.05.2019

У представництві ЄС в Україні скорегували поширені ЗМІ слова Хюга Мінгареллі про невикористання Києвом вісім мільярдів європейської допомоги.
У Володимира Зеленського розраховують на подальшу співпрацю з МВФ

У Володимира Зеленського розраховують на подальшу співпрацю з МВФ 25.04.2019

Сподівання на успішний перегляд програми кредитної підтримки України з боку МВФ висловив радник Володимира Зеленського Олександр Данилюк.
Фактчек DW: Чи свідчить прихід IKEA в Україну про покращення інвестиційного клімату? (відео)

Фактчек DW: Чи свідчить прихід IKEA в Україну про покращення інвестиційного клімату? (відео) 14.09.2018

Прихід IKEA українська влада пов'язує з поліпшенням інвестиційного клімату в державі. Чи дійсно це так - з’ясовувала DW.

Фактчек DW: Прихід IKEA в Україну - чи дійсно покращився інвестиційний клімат? (14.09.2018) 14.09.2018

IKEA приходить в Україну завдяки покращенню інвестиційного клімату, заявив президент Петро Порошенко. Чи це дійсно так - з’ясовувала DW.
Чому СБУ зацікавилася німецькими пестицидами?

Чому СБУ зацікавилася німецькими пестицидами? 06.11.2017

Діяльність української "доньки" великої німецької компанії DVA Agro Gmbh понад рік заблокована. Підприємці закидають СБУ перешкоджання роботі, справу розглядає бізнес-омбудсмен.

ІТ-технології у трійці лідерів українського експорту: причини успіху

ІТ-технології у трійці лідерів українського експорту: причини успіху 11.10.2017

Експорт комп'ютерних технологій стає одним із головних джерел надходжень до бюджету і піднімає Україну у світових рейтингах. При цьому IT-фахівці не поспішають виїздити за кордон. DW дослідила причини розвитку галузі.
ЄБА: 74 відсотки директорів компаній очікують зростання бізнесу в Україні

ЄБА: 74 відсотки директорів компаній очікують зростання бізнесу в Україні 14.09.2016

Результати проведеного Європейською Бізнес Асоціацією опитування директорів компаній свідчать про обережний оптимізм українського бізнесу.
Відшкодування ПДВ: прикриваючи корупційну лавку, уряд створив нові проблеми

Відшкодування ПДВ: прикриваючи "корупційну лавку", уряд створив нові проблеми 10.02.2015

Запровадженням системи електронного адміністрування ПДВ уряд хотів перш за все зруйнувати корупційні схеми при відшкодуванні податку. Однак при цьому створив значні проблеми і для легального бізнесу.
Європейська бізнес-асоціація: Позитивний ефект від угоди з ЄС українці відчують не відразу

Європейська бізнес-асоціація: Позитивний ефект від угоди з ЄС українці відчують не відразу 27.06.2014

Угода про асоціацію обіцяє сприяти підвищенню конкрурентноздатності української економіки, хоча позитивний ефект буде відчутний не відразу, заявила DW виконавча директорка Європейської бізнес-асоціації Анна Дерев'янко.
Іноземні інвестори в Україні вже сидять на валізах

Іноземні інвестори в Україні вже сидять на валізах 19.12.2013

Не лише учасники Майдану розчаровані зміною курсу офіційного Києва. Міжнародні інвестори замислюються про доцільність роботи на українському ринку. Індекс інвестиційного клімату України впав до історичного мінімуму.
Європейська Бізнес Асоціація: ділові кола відзначають посилення тиску на бізнес

Європейська Бізнес Асоціація: ділові кола відзначають посилення тиску на бізнес 04.04.2013

Згідно з актуальним дослідженням привабливості бізнес-клімату України в очах інвесторів, проведеним Європейською Бізнес Асоціацією, стан інвестиційного клімату залишається стабільно несприятливим.
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