Європейська Бізнес Асоціація - об'єднання міжнародного бізнесу в Україні.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Європейська бізнес асоціація". В Європейські Бізнес Асоціації (EBA) об'єднались близько 900 міжнародних, європейських та українських компаній. EBA є неприбутковою організацією, мета якої сприяти покращенню інвестиційного клімату на користь індустрії. Європейська Бізнес Асоціація була заснована 1999 року за сприяння Європейської Комісії й має свої офіси в Дніпрі, Києві, Одесі, Львові та Харкові. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.