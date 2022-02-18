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Європейська Бізнес Асоціація - об'єднання міжнародного бізнесу в Україні.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Європейська бізнес асоціація". В Європейські Бізнес Асоціації (EBA) об'єднались близько 900 міжнародних, європейських та українських компаній. EBA є неприбутковою організацією, мета якої сприяти покращенню інвестиційного клімату на користь індустрії. Європейська Бізнес Асоціація була заснована 1999 року за сприяння Європейської Комісії й має свої офіси в Дніпрі, Києві, Одесі, Львові та Харкові. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Угода про асоціацію обіцяє сприяти підвищенню конкрурентноздатності української економіки, хоча позитивний ефект буде відчутний не відразу, заявила DW виконавча директорка Європейської бізнес-асоціації Анна Дерев'янко.