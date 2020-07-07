Європа не для всіх. За яких умов українці можуть в'їхати до ЄС

Декілька ночей у ізоляторі замість омріяної подорожі. Такою виявилася сувора реальність для 17 українців, які спробували в'їхати до Греції в момент, коли кордони Європейського Союзу залишаються закритими для більшості громадян України. І хоча за поважної причини перетин кордону залишається можливим, наявність тких причин також не гарантує безпроблемного потрапляння на територію ЄС.

Так, усім 17 зупиненим на кордоні пасажирам двох рейсів до Афін у авіакомпаніях заявили про те, що вони мають право в'їхати на територію Греції, та пустили їх на літак. У підсумку майже всі вони провели три ночі у приміщенні для нелегальних мігрантів, а українське посольство тепер бореться хоча б за те, аби вони не отримали кількарічну заборону на в'їзд на територію Євросоюзу.

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Поки що єдиною серед затриманих, хто все ж довела своє право в'їхати у ЄС, стала студентка Анна Левківська, заявили у посольстві. Втім для цього знадобилася допомога не лише дипломатів, але й адвоката. До того ж, одразу після цього студентці та співробітникам посольства довелося з'ясовувати, чи зможе українка продовжити свою подорож до Франції, куди вона, власне, й прямувала на навчання, при тому що поїздки студентів, які прямують до своїх університетів, у ЄС прирівняли до обов'язкових.

То ж хто насправді має змогу перетнути кордон Євросоюзу? Та як уникнути долі пасажирів горезвісних афінських рейсів?

Хто може в'їжджати до ЄС?

Слід зазначити, що поки що так звані необов'язкові подорожі з Україною до країн Євросоюзу залишаються неможливими. До категорії цих необов'язкових подорожувальників належать передусім туристи. Однак набагато простіше перелічити ті категорії українців, які все ж мають право перетнути кордони ЄС.

Найбільша визначеність у цьому питанні - у власників дозволів на проживання в країнах Європейського Союзу. Втім навіть у випадку тих, хто таких документів не має, за певних умов може бути дозволеним в'їзд до країн союзу. Виправданими вважаються подорожі для медичних працівників та спеціалістів, що доглядають за людьми похилого віку, сезонних працівників, робітників транспортної галузі, зокрема моряків, дипломатів, осіб, які їдуть з нагальних сімейних причин і транзитних пасажирів. З першого липня до цих категорій додалися студенти, які їдуть на навчання та висококваліфіковані працівники, які не можуть виконувати свою роботу у дистанційному режимі.

Деякі правила в'їзду в ЄС для країн, де зберігається небезпека коронавірусу, дають простір для різного трактування прикордонниками

Чи можуть не пустити до ЄС навіть за поважної причини?

Але тим, хто знайшов себе у цьому переліку, все одно варто залишатися вкрай обережним, попереджає заступниця директора громадської організації "Європа без бар'єрів" Катерина Кульчицька. Йдеться лише про рекомендації ЄС, які кожна країна може втілити у життя по-своєму. Так, наприклад, Німеччина пускає на свою територію лише тих студентів, які "не можуть цілковито здійснювати їхнє навчання з-за кордону".

Тому, каже експертка, перед тим, як планувати подорож, слід максимально докладно вивчити офіційну інформацію щодо обмежень у країні, яка є метою поїздки. А також, якщо є можливість, проконсультуватися із відповідним консульством чи звернутися на його гарячу лінію. "Наявність причини вашої подорожі у переліку ЄС - це ще не гарантія того, що на кордоні конкретної держави вам не відмовлять у в'їзді", - попереджає Кульчицька.

Із максимальною відповідальністю експертка радить підійти й до питання збору документів, які підтверджують справжність мотивів подорожувальника. За її словами, через пандемію COVID-19 перетин кордону для українців зараз нагадуватиме час до запровадження безвізового режиму, коли громадянам України буквально треба було доводити, куди і з якою метою вони подорожують. "Слід не лише бути впевненими у тому, що ви маєте визнану конкретною державою причину для в'їзду, але й у тому, що ви зможете її підтвердити при перетині кордону та за можливості надати усі необхідні довідки щодо вашого здоров'я", - попереджає Кульчицька, адже деякі правила прописані настільки неоднозначно, що залишають для прикордонників значний простір для інтерпретації.

Чому пасажирів, які не потрапляють до ЄС, пускають на літак?

Заплутаність у правилах різних країн та швидка їх зміна впродовж буквально декількох днів призводить до плутанини не лише серед подорожувальників, але й серед авіаліній. Так, Кульчицька розповідає про те, що ще нещодавно влада Греції розповсюджувала заяви про свою готовність відкрити кордони для іноземних туристів, втім потім від цього відмовилася. Водночас, за даними видання "Європейська правда", у системі Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA), в якій авіалінії перевіряють в'їзні вимоги окремих країн, з минулого тижня з'явилася норма, згідно з якою, для тих, хто їде з діловою метою, обмеження на в'їзд до Греції було знято. Втім у правилах, яким користуються грецькі прикордонники цього винятку не було. Тому деякі українські подорожувальники потрапили на борт літака, бо формально летіли до Афін саме як бізнесмени.

У такій ситуації Кульчицька радить прислухатися до успішного досвіду інших українців, які все ж змогли потрапити до ЄС, і тепер часто діляться ним у соціальних мережах. "Але й тут треба розуміти, що в умовах тієї складної ситуації, яку викликала пандемія, універсальних відповідей ні для кого не буде - кожен випадок буде розглядатися в унікальних умовах, що постійно змінюються", - каже експертка. Тому вона радить бути максимально готовим до будь-якого розвитку подій чи при можливості відкласти поїздку. Якщо ж ідеться про спробу замаскувати туристичну подорож під поїздку з поважної причини, то краще відмовитися від цієї ідеї та обрати серед тих країн, які вже відкрили свої двері для українських туристів, каже Кульчицька.