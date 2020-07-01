Європарламент стурбований ситуацією в Венесуелі на тлі пандемії

Європарламент ухвалив резолюцію, в якій висловлюється стурбованість ситуацією в Венесуелі в умовах пандемії COVID-19. У документі також ідеться про потребу посилити та розширити санкції проти соратників глави Венесуели Ніколаса Мадуро, зазначається на сайті Європарламенту у п'ятницю, 10 липня. Євродепутати також попереджають про загострення міграційної кризи в Південній Америці, на Карибах та в деяких країнах-членах ЄС.

У резолюції міститься заклик вжити всіх заходів, щоб уникнути загострення гуманітарної кризи у Венесуелі. Зокрема, Європарламент звертає увагу на брак харчів, від якого потрібно захистити найвразливіші групи населення, як-от дітей, жінок та хворих. Згідно з даними Університету Джонса Хопкінса, у Венесуелі зафіксовано 8,4 тисячі випадків зараження коронавірусом, від COVID-19 померли 80 осіб.

Нагадаємо, що в Венесуелі вже півтора року точиться боротьба за владу між урядом Мадуро, який спирається на підтримку КНР, Росії і Куби, та опозицією на чолі з Хуаном Гуайдо, якого підтримують США, ЄС та багато латиноамериканських країн. Тим часом у країні триває жорстка економічна криза, населенню бракує харчів та ліків. Мільйони венесуельців втекли до сусідніх держав.