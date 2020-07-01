 Європарламент стурбований ситуацією в Венесуелі на тлі пандемії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.07.2020

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Новини

Європарламент стурбований ситуацією в Венесуелі на тлі пандемії

Депутати Європарламенту стурбовані ституацією у Венесуелі в умовах пандемії COVID-19 та вимагають посилення санкцій проти соратників глави Венесуели Ніколаса Мадуро.

Лікарня в Каракасі

Лікарня в Каракасі

Європарламент ухвалив резолюцію, в якій висловлюється стурбованість ситуацією в Венесуелі в умовах пандемії COVID-19. У документі також ідеться про потребу посилити та розширити санкції проти соратників глави Венесуели Ніколаса Мадуро, зазначається на сайті Європарламенту у п'ятницю, 10 липня. Євродепутати також попереджають про загострення міграційної кризи в Південній Америці, на Карибах та в деяких країнах-членах ЄС.

У резолюції міститься заклик вжити всіх заходів, щоб уникнути загострення гуманітарної кризи у Венесуелі. Зокрема, Європарламент звертає увагу на брак харчів, від якого потрібно захистити найвразливіші групи населення, як-от дітей, жінок та хворих. Згідно з даними Університету Джонса Хопкінса, у Венесуелі зафіксовано 8,4 тисячі випадків зараження коронавірусом, від COVID-19 померли 80 осіб.

Нагадаємо, що в Венесуелі вже півтора року точиться боротьба за владу між урядом Мадуро, який спирається на підтримку КНР, Росії і Куби, та опозицією на чолі з Хуаном Гуайдо, якого підтримують США, ЄС та багато латиноамериканських країн. Тим часом у країні триває жорстка економічна криза, населенню бракує харчів та ліків. Мільйони венесуельців втекли до сусідніх держав. 

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


DW.COM

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