 Європарламент ратифікував угоду про Brexit  | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.01.2020

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Новини

Європарламент ратифікував угоду про Brexit 

Євродепутати більшістю голосів ратифікували договір про вихід Великобританії з Євросоюзу, який відбудеться 31 січня. Парламент залишать 73 британських представники.

Європарламент підтримав угоду щодо Brexit

Європарламент підтримав угоду щодо Brexit

Депутати Європарламенту у середу, 29 січня, ратифікували угоду між Євросоюзом та Великобританією про її вихід з блоку. "За" це рішення проголосували 621 парламентаря, 49 висловилися проти, а 13 утримались. 

Таким чином євродепутати поклали край 47-річному членству Великобританії в ЄС. Також 73 євродепутати від цієї країни виходять зі складу Європарламенту, що нині налічує 751 парламентарія. Голова Європарламенту Давід Сассолі подякував їм за співпрацю. Британські депутати ще зможуть взяти участь у засіданні парламенту 30 січня, однак потім вони мають залишити свої офіси, передає агенція AP.

Також під час засідання перед депутатами виступила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). "Я хочу, щоб ЄС та Великобританія залишалися добрими друзями та добрими партнерами. Ми завжди будемо любити вас і ніколи не будемо далеко. Нехай живе Європа", - сказала вона. Своєю чергою координатор у справах Brexit у Європарламенті Гі Верхофстадт сказав, що це голосування - не "прощання, а лише до побачення".

Тим часом британський євродепутат Найджел Фарадж, який агітував за вихід своєї країни з ЄС з 1992 року, не приховував радості. "Ми любимо Європу, ми ненавидимо лише Європейський Союз... Ось і все. Все закінчилося", - сказав він, помахавши разом з іншими депутатами британським прапором.

Вранці в день перед голосуванням постійний представник Великобританії у ЄС Тім Барроу передав до Європарламенту договір про ратифікацію виходу його країни з блоку. "Цей крок гарантує, що Великобританія виконала свої юридичні зобов'язання щодо нашого виходу з ЄС", - написав він у Twitter.

Завершення Brexit до 31 січня було перевиборною обіцянкою чинного прем'єра країни Бориса Джонсона. На дострокових парламентських виборах, що відбулися в грудні минулого року, його Консервативна партія впевнено перемогла, отримавши абсолютну більшість.

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24 січня президент Європейської Ради Шарль Мішель та очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підписали угоду про вихід Великобританії з Європейського Союзу. Того ж дня свій підпис під угодою про Brexit поставив і Борис Джонсон.

Brexit запланований на 31 січня 2020 року. Після цього почнеться перехідний період, розрахований на 11 місяців. До 31 грудня 2020 року Великобританія і ЄС мають підписати торговельну угоду, щоб запобігти жорсткому виходу Лондона з митного союзу і єдиного європейського ринку.

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