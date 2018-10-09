 Європарламент посилює захист ″викривачів″ та ″інформаторів″ | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 17.04.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Європа

Європарламент посилює захист "викривачів" та "інформаторів"

Особи, які викривають правопорушення, в майбутньому мають бути краще захищеними, вирішив Європарламент.

Європейський парламент

Досі лише 10 з 28 країн-членів Європейського Союзу надавали всебічний захист так званим "викривачам" (англ. - Whistleblower). Йдеться про тих, хто передавав журналістам або публікував сам важливу інформацію про такі правопорушення, як несанкціоноване використання особистих даних інших, ухилення від податків, шахрайства чи корупцію. Зазвичай, щоб підтвердити свої припущення, ці люди виносять на розгляд широкого загалу таємні документи з компаній чи органів влади.

У вівторок, 16 квітня, 591 з 751 членів Європарламенту проголосував за законопроект, який в майбутньому посилюватиме у ЄС захист викривачів від звільнень чи переслідувань з боку органів юстиції у разі, якщо вони викриватимуть ганебні явища, що стосуватимуться багатьох сфер європейського права. Так само в майбутньому діятиме захист від органів правосуддя помічників таких викривачів та журналістів, які публікують надану їм викривачами інформацію.

Єврокомісар Франс Тіммерманс

Єврокомісар Франс Тіммерманс: Викривати скандали - це послуга суспільству

Євродепутатка від Франції Віржині Розьєр, котра представляє фракцію Прогресивний альянс соціалістів і демократів, і яка була доповідачкою щодо нового закону, згадала такі відносно нещодавні скандали, як витік даних про масштабне ухилення від сплати податків у Люксембурзі (LuxLeaks) або розголос через публікацію так званих "Панамських документів" про офшорні махінації багатьох політиків та публічних осіб. За її словами, ці випадки свідчать про те, наскільки незначною є безпека інформаторів. "Перед проведенням європейських виборів Європарламент надіслав сильний сигнал", - зазначила Розьєр під час ухвалення цього закону в Страсбурзі. За словами євродепутатки, Європарламент "почув побоювання громадян та наполіг на більш суворих нормах для гарантування їхньої безпеки, а також безпеки тих, хто не мовчить та викриває ганебні явища".

Захист від кримінального переслідування

Викривач Антуан Дельтур, котрий 2014 року ініціював передачу важливих даних і викликав скандал навколо LuxLeaks, що кинув тінь на багато великих корпорацій у Європі, постав у Люксембурзі перед судом. Разом з ним на лаві підсудних опинилися один з його колег та журналіст. Лише Вищий суд Люксембургу скасував ухвалені попередніми інстанціями умовні покарання.

Антуан Дельтур, який викрив податкові схеми в Люксембурзі

Антуан Дельтур, який викрив податкові схеми в Люксембурзі, опинився на лаві підсудних

І досі у багатьох державах ЄС як органи влади, так і компанії можуть послатися на те, що в таких випадках йдеться про розголошення або викрадення інформації, що становить комерційну чи державну таємницю. Тож тепер навіть у Люксембурзі послатися на такий пункт вже буде неможливо.

Згідно з ухваленим законом, в залежності від обставин, може бути виправдана й публікація таких даних у ЗМІ, особливо тоді, коли існує серйозна небезпека, яку становлять, скажімо, неякісні продукти харчування чи дефектне програмне забезпечення.

"Нам треба вберегти викривачів від того, щоб їх карали, звільняли чи позивалися проти них до суду за те, що ті вчинили правильно для суспільства, - висловив своє переконання єврокомісар Франс Тіммерманс. - Саме це забезпечують нові норми. Тепер викривачі можуть повідомляти про порушення законів ЄС у різноманітних галузях". Йдеться власне про такі аспекти, як відмивання коштів, ухилення від сплати податків підприємствами, махінації з тендерами в держструктурах, порушення в сфері фінансових послуг, а ще про захист прав споживачів та захист довкілля, так само як і безпеку ядерних об'єктів.

У схваленому законі, з яким повинні тепер узгодити своє законодавство та стандарти всі 28 країн-членів ЄС, не згадуються такі галузі, як військова безпека, зовнішня політика та державні таємниці. Тож засновник платформи Wikileaks Джуліан Ассанж, якого нещодавно заарештували в Лондоні, не зможе скористатись цим європейським законом для свого захисту. Адже він оприлюднив таємні повідомлення зі скриньок електронної пошти американських дипломатів, а також показав усьому світу таємні документи Пентагону, в тому числі й неправомірні дії вояків США під час операції в Іраку.

Вбивства журналістів

Водночас німецький євродепутат Аксель Фосс (Axel Voss) нагадав про скоєні 2017 та 2018 року вбивства журналістів на Мальті та в Словаччині. Не виключено, що за обома вбивствами стояв намір не допустити публікації матеріалів про корупцію у вищих ешелонах влади обох країн. "Нові норми для так званих "викривачів" - це європейська відповідь на жахливі вбивства журналістки Дафни Каруани Галіції на Мальті та словацького журналіста Яна Куціяка. Вони розслідували випадки нецільового використання коштів ЄС", - сказав Фосс після голосування в Європарламенті. "Країни-члени (ЄС. - Ред.) будуть змушені краще захищати "викривачів" у майбутньому. Це неприпустимо, коли в багатьох країнах ЄС немаєь для цього жодних структур", - додав законодавець.

Дафна Каруана Галіція

Убита на Мальті журналістка-розслідувачка Дафна Каруана Галіція

Щоправда, країни-члени ЄС ще мають підтримати ухвалений закон у Раді ЄС, що, однак вважається звичайною формальністю. Згодом цю норму інтегрує у законодавство кожна з країн-членів. Очікується, що новий закон набуде чинності 2021 року. До речі, Мальта та Словаччина належать до тих 10 країн-членів ЄС, у яких особливий захист інформаторів вже зараз є невід'ємною складовою їхнього національного законодавства. Утім, Дафні Каруані Галіції та Янові Куціяку це не допомогло.

  • Roshen у податковій оазі

    "Райські документи" або "Файли райських островів"

    "Темний шоколад" Петра Порошенка

    Журналісти проекту "Слідство. Інфо" знайшли в документах з десяток українських прізвищ, зокрема, Петра Порошенка. Його юристи намагалась створити офшорну компанію на острові Мен після виборів 2014 року. У листуванні з офшором використовувався термін "податкові цілі". Це дає журналістам підстави вважати, "що саме оптимізація податків була метою перебудови структури Roshen".

  • Банкіри британської королеви тікають від податків

    "Райські документи" або "Файли райських островів"

    Банкіри королеви інвестували в офшорну зону

    Герцогство Ланкастера, яке керує активами для особистих доходів королеви Великобританії Єлизавети ІІ, інвестувало у фонд на Кайманових островах. Цей фонд вкладав гроші у компанію, яка контролювала скандальну фінансову організацію BrightHouse, що надавала мікрокредити клієнтам майже під 100 відсотків річних.

  • Джастін Трюдо займається спортом у Сіднеї в серпні 2017 року

    "Райські документи" або "Файли райських островів"

    Прем'єр Канади: без коментарів

    Близький помічник прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо - Стівен Бронфман - фігурує у сумнівних бізнес-схемах. Через пов'язані з ним фірми в офшорах із країни, імовірно, вивели мільйони доларів. Ані Трюдо, ані його радник запити журналістів не прокоментували.

  • Facebook і Twitter засвітились не лише у скандалі з російською рекламою

    "Райські документи" або "Файли райських островів"

    Російська частка у Facebook і Twitter

    Російський підприємець Юрій Мільнер, за даними "Райських документів", за сприяння Кремля вклав сотні мільйонів доларів у компанії Facebook Inc. і Twitter Inc. Акції Twitter він купував за фінансової підтримки російського банку з державною часткою - ВТБ. Інвестиції у Facebook здійснювались за участі дочірньої компанії "Газпрому".

  • Міністр торгівлі США співпрацював із компанією з Росії

    "Райські документи" або "Файли райських островів"

    Російський інтерес американського міністра

    Міністра торгівлі США Уілбура Росса комерційні інтереси пов'язують з компанією Navigator Holdings, що базується у Великобританії, але співпрацює з потужним нафтохімічним холдингом з Росії - "Сибур". Останнім володіють особи з оточення Володимира Путіна - Леонід Міхельсон, Геннадій Тимченко, Кирило Шамалов.

  • Логотип Apple на фасаді будівлі компанії у Сан-Франциско

    "Райські документи" або "Файли райських островів"

    "Райське" яблучко

    Американська корпорація Apple, яка посідає перше у світі місце за розмірами ринкової капіталізації, також шукала собі "гавань" в одній із країн "податкового раю", щоби убезпечитися від ризиків "зміни влади". Крім того, у документах засвітилася компанія Uber.

  • Кросівки Nike під час спортивних змагань

    "Райські документи" або "Файли райських островів"

    Nike - забіг від податків

    Один із найвідоміших у світі виробників спортивного одягу та взуття Nike Inc. вибудував таку фінансову схему, яка за допомогою офшорів на Бермудських островах, а згодом - у Нідерландах, дозволила компанії за межами США ухилятися від податкових виплат на мільярди євро.

  • Видобуток рідкоземельних металів у Конго

    "Райські документи" або "Файли райських островів"

    Glencore: рідкісна вигода

    У документах фігурує й один із найбільших у світі постачальників сировинних товарів і рідкоземельних металів - швейцарська компанія Glencore. Припускають, що компанії вдалося укласти угоду з видобутку сировини в Демократичній Республіці Конго завдяки великому хабареві. Держава ж втратила сотні мільйонів доларів податкових надходжень.

  • Екс-канцлер Німеччини Ґергард Шредер

    "Райські документи" або "Файли райських островів"

    Офшорний екс-канцлер Німеччини

    За даними "Райських документів", у 2009 році екс-канцлер ФРН Ґергард Шредер (Gerhard Schröder) входив у раду директорів тоді російсько-британської енергетичної компанії ТНК-BP, зареєстрованої на Віргінських островах. Наприкінці 2011-го Шредер залишив цю посаду. У 2013 ТНК-BP поглинув російський нафтовий гігант "Роснефть". А кілька тижнів тому Шредера призначили головою ради директорів "Роснефти".

  • Курт і Гайді Енґельгорни на Каннському кінофестивалі

    "Райські документи" або "Файли райських островів"

    Інші німецькі фігуранти

    Документи ведуть до родини німецького фармацевтичного мільярдера Курта Енґельгорна (Curt Engelhorn) (на фото - із дружиною Гайді) і, ймовірно, до однієї з найбільших у Німеччині справ з (не)сплати податків. Журналісти також відтворили, як "батько" європейського грального бізнесу Пауль Ґаузельманн (Paul Gauselmann) використовує закони острову Мен, щоби заробляти на азартних іграх онлайн.

    Автор: Ірина Чевтаєва, Ганна Бєднова


Дивитись відео 01:52

Знайомий сценарій: журналістку підірвали в авто на Мальті (17.10.2017)

Дивитись відео 01:15

Підозра в корупції: як під нею хитаються європейські уряди (01.06.2018)

DW.COM

Коментар: Нові офшорні викриття. Коли, нарешті, щось зміниться?

Спільнота журналістів знову викрила масштабні маніпуляції зі сплатою податків. Багатії, політики, зірки і компанії грають у брудну гру. Однак здебільшого законно. Змінити це можуть лише політики, зазначає Генрік Беме. (06.11.2017)  

ЄС посилює боротьбу з ухиленням від сплати податків корпораціями

До запровадження з січня 2019 року нових правил корпоративного оподаткування Єврокомісію підштовхнув скандал з "панамськими документами". (30.12.2018)  

П'ять відмінностей між "Райськими" і "Панамськими документами"

Світ обговорює "Райські документи" - історії ухилення великих міжнародних компаній і відомих політиків від податків. Пояснюємо, чим відрізняється нова порція викриттів від попередніх. (07.11.2017)  

У Лондоні заарештували засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа

Поліція Лондона повідомила, що Еквадор дозволив здійснити арешт на території його посольства. (11.04.2019)  

Інформаторку WikiLeaks Челсі Меннінг знову взяли під варту

Челсі Меннінг заарештували за відмову давати свідчення у справі про платформу WikiLeaks. Вона обіцяє залишатися вірною своїм принципам. (09.03.2019)  

"Райські документи" або "Файли райських островів"

Таємне джерело передало архів компанії Appleby з Бермудських островів виданню Süddeutsche Zeitung, яке поділилося ним із Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів. Найвідоміші фігуранти - у фотодобірці DW. (06.11.2017)  

Аудіо й відео до теми

Знайомий сценарій: журналістку підірвали в авто на Мальті (17.10.2017)  

Підозра в корупції: як під нею хитаються європейські уряди (01.06.2018)  

Також за темою

Slowakei Bratislava Demonstrationen nach Journalistenmord

Вбивства журналістів: ЄС повинен нарешті прокинутись 09.10.2018

Вбивство болгарської журналістки Вікторії Марінової стало третім подібним випадком в ЄС за останній рік. Керівник "Репортерів без кордонів" Крістіан Мір вважає, що обов'язок ЄС - домогтися належного розслідування.

Malta Mordfall Daphne Galizia Gedenken Sven Giegold

Вбивство журналістки-викривальниці на Мальті: відкриті запитання 24.09.2018

Уряд Мальти зазнає дедалі більшої критики через досі не розкрите вбивство журналістки-викривальниці Дафни Каруани Галіції. З Валетти повідомляє кореспондент DW Бернд Ріґерт.

Symbolbild Pressefreiheit

Заради гарної картинки: нардепи в Україні хочуть цензурувати інформацію про себе 02.08.2018

Українські парламентарі пропонують вилучати у журналістів відео та фото з Верховної Ради, якщо їх фільмували без їхньої згоди. Журналісти називають це цензурою та нагадують нардепам, що вони публічні особи.

Реклама

Докладно

Європейський парламент

Європарламент посилює захист "викривачів" та "інформаторів"

Особи, які викривають правопорушення, в майбутньому мають бути краще захищеними, вирішив Європарламент.  

Укрнафта

Міжнародний арбітраж присудив "Укрнафті" компенсацію від РФ

Суд зобов'язав Росію виплатити українській компанії понад 44 мільйони доларів та відшкодувати арбітражні витрати.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  