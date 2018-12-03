Єврокомісія попереджає про можливість призупинення "безвізу" для окремих країн

Єврокомісар з питань міграції Дімітріс Аврамопулос застеріг, що ЄС може призупинити безвізовий режим для окремих країн через зростання прохачів притулку звідти. Про це він розповів в інтерв'ю газетам групи Funke, оприлюдненому в понеділок, 17 червня.

За словами Аврамопулоса, заходи Брюсселя можуть стосуватися насамперед країн Західних Балкан та Латинської Америки. "Наше послання державам, громадяни яких мають право в'їжджати в ЄС без віз, недвозначне: ваша відповідальність - захищати цей привілей", - наголосив єврокомісар. Водночас він висловив надію, що таких крайніх заходів ще можна уникнути.

Значно менше заяв на отримання притулку в ЄС

Тим часом кількість мігрантів, котрі хочуть отримати притулок в ЄС, загалом зменшилася до рівня 2014 року, тобто до початку міграційної кризи. Впродовж перших п'яти місяців 2019 року зафіксовано близько 32 400 таких осіб, що на 31 відсоток менше порівняно з аналогічним періодом попереднього року, розповів єврокомісар.

За даними Європейського бюро підтримки міграційних процесів (EASO), в перші чотири місяці поточного року майже кожна четверта заява про притулок в ЄС надходила від громадянина однієї з країн, що уклали з Євросоюзом угоди про безвізовий режим.

Приміром, кількість претендентів на отримання притулку в ЄС з Венесуели зросла порівняно з аналогічним періодом 2018 року на 121 відсоток, досягши 14 257 осіб, з Колумбії - на 156 відсотків (8097 осіб), з Албанії - на 30 відсотків (7138 осіб). Утім, лише незначне число таких прохачів може розраховувати на отримання притулку в країнах-членах ЄС.