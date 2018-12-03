 Єврокомісія попереджає про можливість призупинення ″безвізу″ для окремих країн | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.06.2019

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Новини

Єврокомісія попереджає про можливість призупинення "безвізу" для окремих країн

Якщо в ЄС і надалі зростатиме кількість прохачів притулку з країн, для яких діє безвізовий режим, Брюссель може вдатися до заходів протидії, застерегли в Єврокомісії.

Нелегальні мігранти з Албанії

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Єврокомісар з питань міграції Дімітріс Аврамопулос застеріг, що ЄС може призупинити безвізовий режим для окремих країн через зростання прохачів притулку звідти. Про це він розповів в інтерв'ю газетам групи Funke, оприлюдненому в понеділок, 17 червня.

DW.COM

Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер запевнив, що ЄС не має наміру призупиняти дію безвізового режиму для Грузії попри значну кількість необґрунтованих прохань про надання притулку від громадян цієї країни. (22.01.2019)

За два роки безвізу з ЄС ним скористалися майже три мільйони українців. Загалом за цей час громадяни України здійснили понад 42 мільйони поїздок до країн ЄС. (11.06.2019)

В профільному комітеті Європарламенту погодили короткостроковий безвіз для британців навіть у разі Brexit без угоди з Брюсселем. До останнього навколо тексту законопроекту точилася суперечка через Гібралтар. (03.04.2019)

За словами Аврамопулоса, заходи Брюсселя можуть стосуватися насамперед країн Західних Балкан та Латинської Америки. "Наше послання державам, громадяни яких мають право в'їжджати в ЄС без віз, недвозначне: ваша відповідальність - захищати цей привілей", - наголосив єврокомісар. Водночас він висловив надію, що таких крайніх заходів ще можна уникнути.

Значно менше заяв на отримання притулку в ЄС

Тим часом кількість мігрантів, котрі хочуть отримати притулок в ЄС, загалом зменшилася до рівня 2014 року, тобто до початку міграційної кризи. Впродовж перших п'яти місяців 2019 року зафіксовано близько 32 400 таких осіб, що на 31 відсоток менше порівняно з аналогічним періодом попереднього року, розповів єврокомісар.

За даними Європейського бюро підтримки міграційних процесів (EASO), в перші чотири місяці поточного року майже кожна четверта заява про притулок в ЄС надходила від громадянина однієї з країн, що уклали з Євросоюзом угоди про безвізовий режим.

Приміром, кількість претендентів на отримання притулку в ЄС з Венесуели зросла порівняно з аналогічним періодом 2018 року на 121 відсоток, досягши 14 257 осіб, з Колумбії - на 156 відсотків (8097 осіб), з Албанії - на 30 відсотків (7138 осіб). Утім, лише незначне число таких прохачів може розраховувати на отримання притулку в країнах-членах ЄС.

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