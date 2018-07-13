Єврокомісія оштрафувала Google на 4,3 мільярда євро

Єврокомісія наклала на американську компанію Google, що входить у холдинг Alphabet Inc., рекордний штраф у 4,3 мільярда євро. Про це в середу, 18 липня, заявила єврокомісарка з питань конкуренції Маргрете Вестагер. "Google використав Android як інструмент забезпечення домінування своєї пошукової машини", - йдеться в її заяві.
У ЄС звинувачують Google у перешкоджанні конкуренції та посиленні свого панівного положення серед пошукових машин. Для цього американська компанія змушувала виробників встановлювати свій пошуковик та браузер Chrome на пристрої з операційною системою Android, щоб ті могли використовувати прикладні програми на кшталт Google Play.
Також, за даними Єврокомісії, Google платив деяким виробникам, щоб ті встановлювали на пристроях винятково його пошукову машину, а також обмежував можливість продажу виробниками телефонів зі встановленими альтернативними версіями Android. Єврокомісія дала інтернет-гіганту 90 днів на усунення цих порушень, інакше йому загрожує штраф у розмірі до 5 відсотків від середнього глобального денного доходу компанії. Google вже оголосив, що подасть апеляцію на це рішення.
Android є найпоширенішою операційною системою для смартфонів - її використовують приблизно 80 відсотків мобільних пристроїв у світі. Виробники безплатно отримують це програмне забезпечення, а Google отримує прибутки від реклами. Американська компанія відкидає звинувачення Єврокомісії та вважає, що її підхід навпаки заохочує конкуренцію.
Нагадаємо, що в 2017 році у ЄС вже оштрафували Google на 2,4 мільярда євро. На той час це був рекордний штраф. Єврокомісія тоді оголосила, що інтернет-гігант зловживав монопольним становищем, просуваючи власний сервіс порівняння цін Google Shopping. До того рекордним покаранням, накладеним Єврокомісією за порушення конкуренції, була сума в 1,06 мільярда євро, на які оштрафували в 2009 році корпорацію Intel.
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Картельним змовникам - мільярдні штрафи
Найвищий штраф...
... видала Єврокомісія у 2016 році чотирьом виробникам вантажівок через їхню цінову змову: загальна сума штрафу склала 2,93 мільярда євро. Левову частку мав заплатити концерн Daimler - понад мільярд євро. Також у картелі замішані були італійська Iveco, Volvo/Renault та нідерландський виробник DAF. MAN, "дочка" VW, не сплачувала штраф, оскільки виступила викривачем.
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Картельним змовникам - мільярдні штрафи
Не картельну змову...
...а зловживання власною ринковою позицією закинула Єврокомісія цього року компанії Alphabet - "дочці" Google. Google звинувачують у використанні своїх позицій на шкоду конкурентам через так званий шопінг-пошук. Саме тому інтернет-концерну у червні було виставлено штраф на рекордну суму 2,42 мільярда євро.
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Картельним змовникам - мільярдні штрафи
Маніпуляції відсотками Лондонської міжбанківської ставки пропозиції...
... у 2013 році стали проблемою для восьми великих банків. Протизаконні домовленості щодо щоденного встановлення так званого LIBOR (відсотка, за яким банки одне одному позичають гроші) призвели до того, що Deutsche Bank, Société Générale, Королівський банк Шотландії, JPMorgan, Citigroup, RP Martin, Barclays та швейцарський UBS разом сплатили 1,71 мільярда євро штрафу.
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Картельним змовникам - мільярдні штрафи
Картель кінескопів...
... у 2012 році для Єврокомісії це був "енциклопедичний приклад". Сім виробників кінескопів (Samsung SDI, Thomson, Philips, LG Electronics, Panasonic, Toshiba та MTPD) мали заплатити штраф на суму 1,47 мільярда євро. Вони поділили між собою ринки на період у майже 10 років. Компанію Chunghwa звільнили від штрафу, оскільки вона виступила викривачем.
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Картельним змовникам - мільярдні штрафи
Рецидивісти...
... організували у 2008 році так званий картель автомобільного скла. ЄС наклав на чотирьох виробників автоскла штраф у понад 1,3 мільярда євро через незаконну цінову змову. Участь у змові брали французька Saint-Gobain, японська Asahi, британська Pilkington і бельгійська Soliver. Saint-Gobain мала сплатити 896 мільйонів євро, оскільки це був повторний злочин.
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Картельним змовникам - мільярдні штрафи
Класичний територіальний картель...
...у 2009 році було розкрито Євросоюзом. У ньому брали участь газові компанії Eon та Gaz de France. Обидві домовилися під час прокладання газопроводу використовувати його лише для продажу газу на території своєї країни. Штраф: 553 мільйонів євро - для кожного з підприємств.
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Картельним змовникам - мільярдні штрафи
Найбільший виробник чипсетів...
...підкуповував торговельні мережі на кшталт Media Markt, щоб ті продавали комп'ютери лише з процесорами від Intel. У травні 2009 року Єврокомісія наклала мільярдний штраф, бо Intel зловжив своєю панівною позицією на ринку. Підприємство через демпінгові знижки та прямі виплати зашкодило виробникам і постачальникам, передовсім конкурентам з AMD, другого найбільшого виробника чипсетів.
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Картельним змовникам - мільярдні штрафи
На ліфти і ескалатори...
...між 1995 та 2004 роками п'ять виробників зафіксували ціни, поділили ринки і обмінювалися між собою конфіденційною інформацією. Німецький виробник ліфтів ThyssenKrupp Elevator, який належить до американського концерну Otis, швейцарський Schindler, фінська Kone та Mitsubishi Elevator Europe мали у 2007 році сумарно сплатити 992 мільйонів євро штрафу.
Автор: Дмитро Прокопчук