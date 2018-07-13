Єврокомісія оштрафувала Google на 4,3 мільярда євро

Єврокомісія наклала на американську компанію Google, що входить у холдинг Alphabet Inc., рекордний штраф у 4,3 мільярда євро. Про це в середу, 18 липня, заявила єврокомісарка з питань конкуренції Маргрете Вестагер. "Google використав Android як інструмент забезпечення домінування своєї пошукової машини", - йдеться в її заяві.

У ЄС звинувачують Google у перешкоджанні конкуренції та посиленні свого панівного положення серед пошукових машин. Для цього американська компанія змушувала виробників встановлювати свій пошуковик та браузер Chrome на пристрої з операційною системою Android, щоб ті могли використовувати прикладні програми на кшталт Google Play.

Також, за даними Єврокомісії, Google платив деяким виробникам, щоб ті встановлювали на пристроях винятково його пошукову машину, а також обмежував можливість продажу виробниками телефонів зі встановленими альтернативними версіями Android. Єврокомісія дала інтернет-гіганту 90 днів на усунення цих порушень, інакше йому загрожує штраф у розмірі до 5 відсотків від середнього глобального денного доходу компанії. Google вже оголосив, що подасть апеляцію на це рішення.

Android є найпоширенішою операційною системою для смартфонів - її використовують приблизно 80 відсотків мобільних пристроїв у світі. Виробники безплатно отримують це програмне забезпечення, а Google отримує прибутки від реклами. Американська компанія відкидає звинувачення Єврокомісії та вважає, що її підхід навпаки заохочує конкуренцію.

Нагадаємо, що в 2017 році у ЄС вже оштрафували Google на 2,4 мільярда євро. На той час це був рекордний штраф. Єврокомісія тоді оголосила, що інтернет-гігант зловживав монопольним становищем, просуваючи власний сервіс порівняння цін Google Shopping. До того рекордним покаранням, накладеним Єврокомісією за порушення конкуренції, була сума в 1,06 мільярда євро, на які оштрафували в 2009 році корпорацію Intel.