 Єврокомісія зібрала ще 6,15 мільярда євро на вакцину від коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.06.2020

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Новини

Єврокомісія зібрала ще 6,15 мільярда євро на вакцину від коронавірусу

Під час міжнародного марафону на вакцину від коронавірусу зібрали 6,15 мільярда євро, більшість з яких пообіцяла надати Єврокомісія. Запланований також великий онлайн-концерт з Майлі Сайрус, Шакірою та Джастіном Бібером.

Урсула фон дер Ляєн (архівне фото)

Урсула фон дер Ляєн (архівне фото) подякувала усім, хто зробив свій внесок під час марафону

Під час міжнародного онлайн-марафону для збору коштів на вакцину від коронавірусу, який пройшов у суботу, 27 червня, зібрали 6,15 мільярда євро. Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн (Ursula von der Leyen) у соцмережі Twitter.

"Дуже дякую всім, хто зробив свій внесок! Цей дивовижний марафон - це зворушливий та відчутний момент єдності між громадянами, урядами, благодійниками, організаціями охорони здоров'я та лідерами бізнесу", - написала вона.

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Єврокомісія виступила співорганізатором марафону разом з базованою в США неурядовою організацією Global Citizen.

Єврокомісія під час марафону пообіцяла виділити 4,9 мільярда євро. Німеччина додатково надасть  383 мільйони євро, запевнила канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel), зазначає агенція новин dpa. Інші великі пожертви надійшли зі США та Канади.

Ці кошти підуть на розробку вакцини проти коронавірусу та гарантування того, що доступ до неї матимуть також найбідніші країни. Кожен у світі повинен мати доступ до тестів, а також до будь-яких можливих методів лікування чи вакцини, незалежно від того, де він живе, звідки він чи як виглядає, наголосила фон дер Ляйєн.

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Пізніше цього ж дня, о 20:00 за середньоєвропейським часом відбудеться онлайн-концерт за участю гурту Coldplay, співака Джастіна Бібера, співачок Майлі Сайрус, Шакіри та інших. Організатори марафону та концерту хочуть залучити гроші забезпечення доступу до вакцин для всіх, хто їх потребує.

Раніше Єврокомісія вже зібрала 10 мільярдів євро на розробку майбутньої вакцини та надання її бідним країнам світу. Велика донорська конференція відбулася 4 травня.

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