Єврокомісія зібрала ще 6,15 мільярда євро на вакцину від коронавірусу

Під час міжнародного онлайн-марафону для збору коштів на вакцину від коронавірусу, який пройшов у суботу, 27 червня, зібрали 6,15 мільярда євро. Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн (Ursula von der Leyen) у соцмережі Twitter.

"Дуже дякую всім, хто зробив свій внесок! Цей дивовижний марафон - це зворушливий та відчутний момент єдності між громадянами, урядами, благодійниками, організаціями охорони здоров'я та лідерами бізнесу", - написала вона.

Читайте також: Країни G20 виділять понад 21 мільярд доларів на боротьбу з COVID-19

Єврокомісія виступила співорганізатором марафону разом з базованою в США неурядовою організацією Global Citizen.

Єврокомісія під час марафону пообіцяла виділити 4,9 мільярда євро. Німеччина додатково надасть 383 мільйони євро, запевнила канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel), зазначає агенція новин dpa. Інші великі пожертви надійшли зі США та Канади.

Ці кошти підуть на розробку вакцини проти коронавірусу та гарантування того, що доступ до неї матимуть також найбідніші країни. Кожен у світі повинен мати доступ до тестів, а також до будь-яких можливих методів лікування чи вакцини, незалежно від того, де він живе, звідки він чи як виглядає, наголосила фон дер Ляйєн.

Читайте також: У Німеччині дали дозвіл фірмі CureVac на клінічні випробування вакцини проти COVID-19

Пізніше цього ж дня, о 20:00 за середньоєвропейським часом відбудеться онлайн-концерт за участю гурту Coldplay, співака Джастіна Бібера, співачок Майлі Сайрус, Шакіри та інших. Організатори марафону та концерту хочуть залучити гроші забезпечення доступу до вакцин для всіх, хто їх потребує.

Раніше Єврокомісія вже зібрала 10 мільярдів євро на розробку майбутньої вакцини та надання її бідним країнам світу. Велика донорська конференція відбулася 4 травня.

Читайте також: В ЄС рекомендували ремдесивір як препарат для лікування COVID-19

Дивитись відео 01:17 Поділитись Коронавірусний рекордсмен: пів австрійського села перехворіло, не помітивши (26.06.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3eNVI Коронавірусний рекордсмен: пів австрійського села перехворіло, не помітивши (26.06.2020)