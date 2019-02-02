Єврокомісія заблокувала злиття Siemens та Alstom

Європейська Комісія у середу, 6 лютого, заблокувала злиття залізничних потужностей німецької компанії Siemens та французької Alstom. Як і очікували оглядачі, комісія висловила занепокоєння, що поява нової великої компанії може погано вплинути на конкуренцію в цій сфері в Європі, а зрештою - і на споживачів.

"Ми хочемо сильних європейських компаній, які можуть конкурувати на глобальній арені. Але ми ніколи не будемо грати в політику або у фаворитизм, коли йдеться про забезпечення рівних умов", - наголосив голова Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер, передає агенція dpa. Єврокомісарка з питань конкуренції Маргарете Вестагер раніше рекомендувала ухвалити негативне рішення щодо злиття компаній.

Натомість німецький та французький уряди підтримували угоду, адже вважають, що Європі необхідно конкурувати з Китаєм та США. Міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер нещодавно наголосив, що промислові рішення в XXI столітті "не можуть визначатися правилами конкуренції, встановленими в XX столітті".

Обидві компанії вважали, що злиття дозволило б їм конкурувати на глобальному рівні з китайським виробником потягів China Railroad Rolling Stock Corporation (CRRC).