 Єврокомісія заблокувала злиття Siemens та Alstom | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.02.2019

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Новини

Єврокомісія заблокувала злиття Siemens та Alstom

Створення компанії в результаті злиття залізничних потужностей німецького Siemens та французького Alstom негативно вплине на конкуренцію та споживачів в Європі, вважають у Єврокомісії.

Швидкісні потяги TGV від Alstom (л) та ICE від Siemens

Швидкісні потяги TGV від Alstom (л) та ICE від Siemens

Європейська Комісія у середу, 6 лютого, заблокувала злиття залізничних потужностей німецької компанії Siemens та французької Alstom. Як і очікували оглядачі, комісія висловила занепокоєння, що поява нової великої компанії може погано вплинути на конкуренцію в цій сфері в Європі, а зрештою - і на споживачів.

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Уряд ФРН хоче допомагати інвестиціями великим німецьким корпораціям при загрозі їхнього поглинання іноземними гравцями, заявив міністр економіки. Це має посилити німецький бізнес у конкуренції з Китаю та США. (05.02.2019)

Підтримка європейцями торговельної війни Дональда Трампа проти КНР і тиск на компанію Huawei - наслідки різкої зміни ставлення до китайського лідера Сі Цзіньпіна та його політики. (01.02.2019)

"Ми хочемо сильних європейських компаній, які можуть конкурувати на глобальній арені. Але ми ніколи не будемо грати в політику або у фаворитизм, коли йдеться про забезпечення рівних умов", - наголосив голова Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер, передає агенція dpa. Єврокомісарка з питань конкуренції Маргарете Вестагер раніше рекомендувала ухвалити негативне рішення щодо злиття компаній.

Натомість німецький та французький уряди підтримували угоду, адже вважають, що Європі необхідно конкурувати з Китаєм та США. Міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер нещодавно наголосив, що промислові рішення в XXI столітті "не можуть визначатися правилами конкуренції, встановленими в XX столітті".

Обидві компанії вважали, що злиття дозволило б їм конкурувати на глобальному рівні з китайським виробником потягів China Railroad Rolling Stock Corporation (CRRC).

  • Білл МакДермотт, голова правління SAP

    Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше

    Американський легіонер

    Керівник найбільшого не лише в Німеччині, а й у Європі виробника програмного забезпечення - SAP - заробив торік 12,9 мільйона євро, підрахували експерти Німецького об'єднання із захисту прав акціонерів. Білл МакДермотт народився в Нью-Йорку, зростав у простих умовах. Кажуть, що навчання в коледжі він профінансував за допомогою власної крамнички з делікатесами, яку заснував ще, будучи школярем.

  • Дітер Цетше з Daimler, Гаральд Крюґер з BMW та Маттіас Мюллер з VW під час автосаміту в Мюнхені, 2016

    Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше

    Авто-трійця

    Схоже, "дизельний скандал" не надто позначився на доходах топ-менеджерів найбільших авто-концернів Німеччини. Керівник Volkswagen Маттіас Мюллер - другий за рівнем заробітків топ-менеджер Німеччини - 10 мільйонів євро за 2017 рік. Гаральд Крюґер з BMW заробив понад 8 мільйонів, а Дітер Цетше з Daimler - 7,8 мільйона.

  • Джо Кезер, голова правління Siemens

    Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше

    Володар турбін

    Майже 7 мільйонів євро становила зарплата голови правління компанії Siemens Джо Кезер у 2017 році. Свою долю з Siemens він пов'язав відразу після того, як 1980 року у Реґенсбурзі отримав диплом фахівця з бізнес адміністрування. Кезер виконував різні адміністративні завдання на Siemens і, як бачимо, дослужився до найвищої посади. Головою правління Siemens він став 2013 року.

  • Голова правління Bayer AG Вернер Бауманн

    Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше

    Король аспірину

    Річний дохід голови правління Bayer - 6,4 мільйона євро. Вернер Бауманн прийшов до фармаконцерну у 1988 році - як фахівець із податків і бухгалтерії. А в 2016 очолив його. Саме під керівництвом Бауманна німецький Bayer поглинув американську агрохімічну компанію Monsanto.

  • Голова правління Adidas Каспер Рорстед

    Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше

    Цифровий революціонер

    Каспер Рорстед отримав у 2017 році в Adidas 6,4 мільйона. Цей данець вважається вкрай талановитим менеджером. Коли в 2016 році стало відомо про його перехід до Adidas, курс акцій цієї компанії відразу злетів, натомість акції Henkel, яку Рорстед полишив, тоді тимчасово просіли. На Adidas він відразу заявив: "Сайт - найважливіша для нас крамниця в світі", і розпочав цифрову революцію в компанії.

  • Frank Appel Deutsche Post DHL Jahresbericht (Reuters)

    Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше

    Головний поштар Німеччини

    5,7 мільйона євро заробив у 2017 році голова правління Deutsche Post DHL Франк Аппель. Газета Die Welt поцікавилась, чи не заважає йому те, що він заробляє значно більше, ніж його працівники. На що той зауважив, що отримує багато критичних запитань від працівників, але рідко про свою зарплату: працівників більше цікавить стабільне місце роботи, якісний менеджмент та життєва перспектива.

  • Голова правління Deutsche Telekom Тімотеус Гьоттґес

    Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше

    Людина майбутнього

    Трохи не дотягнув до 5 мільйонів євро заробіток шефа найбільшої телекомунікаційної компанії Німеччини - Deutsche Telekom. Тімотеус Гьоттґес є адептом "цифрового оптимізму": він закликає підприємства сміливіше відкриватися новітнім технологіям, частіше проводити оптимізацію. А тих, хто боїться майбутнього, Гьоттґес називає "втраченими".

  • Гендиректор Lufthansa Карстен Шпор

    Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше

    П'ятизірковий керівник

    Голова найбільшого авіаперевізника Німеччини Lufthansa Карстен Шпор за 2017 рік заробив 4,5 мільйона євро. Саме під його керівництвом Lufthansa першою в Європі отримала п'ятизіковий рейтинг Skytrax - це найвища відзнака для повітряних компаній.

    Автор: Ганна Бєднова


DW.COM

Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше

Їхні річні прибутки вимірюються мільйонами. Йдеться про топ-менеджерів найбільших німецьких компаній, які входять до списку фондового індексу DAX. У середньому торік вони отримували в 50 разів більше, ніж їхні підлеглі. (17.12.2018)  

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