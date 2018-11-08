Єврокомісія виявила змову між німецькими автовиробниками BMW, Daimler та VW

Розслідування Єврокомісії щодо ймовірної можливої картельної змови німецьких автогігантів BMW, Daimler та VW вказує на порушення цих автовиробників, інформує агенція AFP. У комісії є "привід для занепокоєння", що автоконцерни порушили закони конкуренції ЄС, повідомила у п'ятницю, 5 квітня, єврокомісарка з питань конкуренції Маргрете Вестагер.

За попередніми даними комісії, в період з 2006 по 2014 років між Volkswagen, BMW і Daimler мали місце "систематичні домовленості" щодо використовуваних технологій контролю вихлопних газів. Таким чином німецькі автовиробники домовилися "обмежити конкуренцію у розробці технологій очищення викидів бензинових і дизельних автомобілів", зазначили у Єврокомісії.

Незважаючи на закиди Єврокомісії, у Daimler не очікують накладання на компанію штрафів. "Daimler тісно співпрацював з Єврокомісією як головний свідок і, відповідно, не очікує штрафів", - зазначили у представництві автогіганта, пише dpa.

У концерні Volkswagen зазначили, що перевіряють закиди Єврокомісії, та, як і інші, поки що відмовилися від коментарів по суті. На думку представників концерну, висновки перевірки вказують: Єврокомісії "загалом" визнають, що "співпраця між виробниками щодо технологічних питань в автомобільній індустрії поширена в усьому світі".

Нагадаємо, що Єврокомісія почала розслідування можливої картельної змови німецьких автогігантів ще в жовтні 2017 року. У вересні 2018 року Брюссель поглибив розслідування, аби встановити, наскільки BMW, Daimler, VW і доньки останнього Audi та Porsche узгоджували свої дії під час розробки і впровадження технологій, що знижують обсяги шкідливих автомобільних вихлопів.