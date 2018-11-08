 Єврокомісія виявила змову між німецькими автовиробниками BMW, Daimler та VW | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.04.2019

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Новини

Єврокомісія виявила змову між німецькими автовиробниками BMW, Daimler та VW

Брюссель вбачає значну ймовірність того, що німецькі виробники автомобілів BMW, Daimler та VW змовились між собою у розробці технології щодо приховування обсягів викидів в атмосферу.

Завод BMW у ФРН

Завод BMW у ФРН

Розслідування Єврокомісії щодо ймовірної можливої картельної змови німецьких автогігантів BMW, Daimler та VW вказує на порушення цих автовиробників, інформує агенція AFP. У комісії є "привід для занепокоєння", що автоконцерни порушили закони конкуренції ЄС, повідомила у п'ятницю, 5 квітня, єврокомісарка з питань конкуренції Маргрете Вестагер.

За попередніми даними комісії, в період з 2006 по 2014 років між Volkswagen, BMW і Daimler мали місце "систематичні домовленості" щодо використовуваних технологій контролю вихлопних газів. Таким чином німецькі автовиробники домовилися "обмежити конкуренцію у розробці технологій очищення викидів бензинових і дизельних автомобілів", зазначили у Єврокомісії.

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Власники нових електромобілів і "гібридів" у Німеччині отримують премії за купівлю таких авто - 4 або 3 тисячі євро. Профільне відомство повідомило про стриману зацікавленість покупців. (03.01.2019)

Німецькому автовиробнику довелося суттєво розширити відкликання автомобілів через можливі проблеми з системою охолодження. (23.10.2018)

Незважаючи на закиди Єврокомісії, у Daimler не очікують накладання на компанію штрафів. "Daimler тісно співпрацював з Єврокомісією як головний свідок і, відповідно, не очікує штрафів", - зазначили у представництві автогіганта, пише dpa.

У концерні Volkswagen зазначили, що перевіряють закиди Єврокомісії, та, як і інші, поки що відмовилися від коментарів по суті. На думку представників концерну, висновки перевірки вказують: Єврокомісії "загалом" визнають, що "співпраця між виробниками щодо технологічних питань в автомобільній індустрії поширена в усьому світі".

Нагадаємо, що Єврокомісія почала розслідування можливої картельної змови німецьких автогігантів ще в жовтні 2017 року. У вересні 2018 року Брюссель поглибив розслідування, аби встановити, наскільки BMW, Daimler, VW і доньки останнього Audi та Porsche узгоджували свої дії під час розробки і впровадження технологій, що знижують обсяги шкідливих автомобільних вихлопів.

  • Білл МакДермотт, голова правління SAP

    Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше

    Американський легіонер

    Керівник найбільшого не лише в Німеччині, а й у Європі виробника програмного забезпечення - SAP - заробив торік 12,9 мільйона євро, підрахували експерти Німецького об'єднання із захисту прав акціонерів. Білл МакДермотт народився в Нью-Йорку, зростав у простих умовах. Кажуть, що навчання в коледжі він профінансував за допомогою власної крамнички з делікатесами, яку заснував ще, будучи школярем.

  • Дітер Цетше з Daimler, Гаральд Крюґер з BMW та Маттіас Мюллер з VW під час автосаміту в Мюнхені, 2016

    Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше

    Авто-трійця

    Схоже, "дизельний скандал" не надто позначився на доходах топ-менеджерів найбільших авто-концернів Німеччини. Керівник Volkswagen Маттіас Мюллер - другий за рівнем заробітків топ-менеджер Німеччини - 10 мільйонів євро за 2017 рік. Гаральд Крюґер з BMW заробив понад 8 мільйонів, а Дітер Цетше з Daimler - 7,8 мільйона.

  • Джо Кезер, голова правління Siemens

    Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше

    Володар турбін

    Майже 7 мільйонів євро становила зарплата голови правління компанії Siemens Джо Кезер у 2017 році. Свою долю з Siemens він пов'язав відразу після того, як 1980 року у Реґенсбурзі отримав диплом фахівця з бізнес адміністрування. Кезер виконував різні адміністративні завдання на Siemens і, як бачимо, дослужився до найвищої посади. Головою правління Siemens він став 2013 року.

  • Голова правління Bayer AG Вернер Бауманн

    Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше

    Король аспірину

    Річний дохід голови правління Bayer - 6,4 мільйона євро. Вернер Бауманн прийшов до фармаконцерну у 1988 році - як фахівець із податків і бухгалтерії. А в 2016 очолив його. Саме під керівництвом Бауманна німецький Bayer поглинув американську агрохімічну компанію Monsanto.

  • Голова правління Adidas Каспер Рорстед

    Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше

    Цифровий революціонер

    Каспер Рорстед отримав у 2017 році в Adidas 6,4 мільйона. Цей данець вважається вкрай талановитим менеджером. Коли в 2016 році стало відомо про його перехід до Adidas, курс акцій цієї компанії відразу злетів, натомість акції Henkel, яку Рорстед полишив, тоді тимчасово просіли. На Adidas він відразу заявив: "Сайт - найважливіша для нас крамниця в світі", і розпочав цифрову революцію в компанії.

  • Frank Appel Deutsche Post DHL Jahresbericht (Reuters)

    Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше

    Головний поштар Німеччини

    5,7 мільйона євро заробив у 2017 році голова правління Deutsche Post DHL Франк Аппель. Газета Die Welt поцікавилась, чи не заважає йому те, що він заробляє значно більше, ніж його працівники. На що той зауважив, що отримує багато критичних запитань від працівників, але рідко про свою зарплату: працівників більше цікавить стабільне місце роботи, якісний менеджмент та життєва перспектива.

  • Голова правління Deutsche Telekom Тімотеус Гьоттґес

    Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше

    Людина майбутнього

    Трохи не дотягнув до 5 мільйонів євро заробіток шефа найбільшої телекомунікаційної компанії Німеччини - Deutsche Telekom. Тімотеус Гьоттґес є адептом "цифрового оптимізму": він закликає підприємства сміливіше відкриватися новітнім технологіям, частіше проводити оптимізацію. А тих, хто боїться майбутнього, Гьоттґес називає "втраченими".

  • Гендиректор Lufthansa Карстен Шпор

    Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше

    П'ятизірковий керівник

    Голова найбільшого авіаперевізника Німеччини Lufthansa Карстен Шпор за 2017 рік заробив 4,5 мільйона євро. Саме під його керівництвом Lufthansa першою в Європі отримала п'ятизіковий рейтинг Skytrax - це найвища відзнака для повітряних компаній.

    Автор: Ганна Бєднова


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Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше

Їхні річні прибутки вимірюються мільйонами. Йдеться про топ-менеджерів найбільших німецьких компаній, які входять до списку фондового індексу DAX. У середньому торік вони отримували в 50 разів більше, ніж їхні підлеглі. (17.12.2018)  

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