 Єврокомісар: Через COVID-19 Білорусь змінює підхід до відносин з ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.05.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Єврокомісар: Через COVID-19 Білорусь змінює підхід до відносин з ЄС

Єврокомісар Олівер Варгеї заявив про зміну підходу Білорусі у відносинах з ЄС. Зокрема, через пандемію COVID-19 Мінськ попросив Брюссель про макрофінансову допомогу.

На тлі пандемії COVID-19 Білорусь змінює підхід у відновинах з ЄС

На тлі пандемії COVID-19 Білорусь змінює підхід у відновинах з ЄС

Під час пандемії COVID-19 Білорусь демонструє зовсім інший підхід у відносинах з ЄС, ніж раніше. Про це єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї заявив у вівторок, 19 травня, на слуханнях в комітеті Європарламенту із закордонних справ, повідомляє кореспондент DW.

"Зараз з'явився унікальний шанс у Білорусі. (...) Цікавим чином, через спричинену COVID-19 кризу ми бачимо появу цілком іншого підходу в країні щодо ЄС. Уряд (Білорусі. - Ред.) працює з нами, у нас вже було кілька контактів" , - сказав Варгеї.

Читайте також: Курс на диверсифікацію: США почали поставки нафти до Білорусі

Білорусь просить про макрофінансову допомогу

Як приклад він навів прохання Мінська про фінансову допомогу для боротьби з економічними наслідками пандемії COVID-19. "Вони попросили про макрофінансову допомогу, і ми намагаємося допомогти. На жаль, вони не змогли домовитися з МВФ про допомогу", - уточнив єврокомісар.

Співпраця з Міжнародним валютним фондом є однією з обов'язкових передумов для надання Євросоюзом допомоги країнам. Варгеї пообіцяв, що як тільки Мінськ домовиться з МВФ і коли ЄС сформулює конкретні умови кредитів, "ми, звісно ж, негайно надамо макрофінансову допомогу".

Екстрені гроші для сусідів ЄС

Нагадаємо, макрофінансова допомога - це кредити на вигідних умовах, які ЄС надає сусіднім країнам для підтримки їхнього платіжного балансу. У Брюсселі зараз затверджують екстрену програму подібної макрофінансової підтримки для десяти країн в рамках політики сусідства та розширення - включно з Україною, Грузією та Молдовою. Загальний обсяг пакета - 3 мільярди євро.

"Я вважаю, що у нас зараз історична можливість дійсно змінити ситуацію і розвинути позитивний імпульс в наших відносинах (ЄС та Білорусі. - Ред.)", - підсумував Варгеї.

Білорусь - єдина країна з програми "Східного партнерства", яка не підписала з ЄС рамкової угоди про партнерство. Мінськ і Брюссель вже кілька років ведуть переговори про укладення такого документа, але поки неясно, коли це може відбутися.

Дивитись відео 02:23

Лукашенко: Жодна людина не померла від коронавірусу в Білорусі (14.04.2020)

Посилання в інтернеті

Курс на диверсифікацію: США почали поставки нафти до Білорусі

Курс на диверсифікацію: США почали поставки нафти до Білорусі  

Також за темою

Corona-Lockerungen in Europa Italien

В ЄС схвалили програму на 100 мільярдів євро для стримування безробіття 19.05.2020

У рамках механізму SURE ЄС зможе надати кредитну допомогу країнам блоку на суму до 100 мільярдів євро. Кошти мають профінансувати видатки на програми допомоги в умовах неповної зайнятості.

Der Flugverkehr wird wegen der Corona POandemie weltwweit eingeschränkt

Шмигаль розповів, коли Україна зможе відкрити авіасполучення 19.05.2020

Україна може відновити міжнародне авіасполучення у червні, розповів прем'єр Денис Шмигаль. За його словами, уряд дозволить роботу громадського транспорту з 22 травня, а роботу дитсадків і метрополітену - з 25 травня.

Coronavirus - Sitzung des EU-Parlaments in Brüssel

Європарламент схвалив виділення 1,2 мільярда євро кредиту для України 15.05.2020

Євродепутати дали згоду на екстрену макрофінансову допомогу Україні та ще дев'ятьом країнам-сусідкам ЄС. Це кредити, які мають підтримати платіжний баланс країн в часи кризи, викликаної коронавірусом.

Реклама

Докладно

Кореспондент провідного німецького видання Frankfurter Allgemeine Zeitung у Вершаві Ґергард Ґнаук вже багато років пише про Україну, зокрема про конфлікт на Донбасі

"Краще розмовляти не зі злочинцями, а з їхніми жертвами"

В Україні точаться дискусії, чи доречно було давати чотири години ефіру російському бойовику Ігорю Гіркіну.  

Зелена енергетика в Україні - одна з найдорожчих у Європі, населенню доведеться за це платити більше?

Вимикайте світло: тарифи на електрику зростуть? (відео)

Стримувати ціни на електроенергію в Україні довго не вдасться. Чому? І до чого тут "зелений" тариф?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  