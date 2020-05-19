Єврокомісар: Через COVID-19 Білорусь змінює підхід до відносин з ЄС

Під час пандемії COVID-19 Білорусь демонструє зовсім інший підхід у відносинах з ЄС, ніж раніше. Про це єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї заявив у вівторок, 19 травня, на слуханнях в комітеті Європарламенту із закордонних справ, повідомляє кореспондент DW.

"Зараз з'явився унікальний шанс у Білорусі. (...) Цікавим чином, через спричинену COVID-19 кризу ми бачимо появу цілком іншого підходу в країні щодо ЄС. Уряд (Білорусі. - Ред.) працює з нами, у нас вже було кілька контактів" , - сказав Варгеї.

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Білорусь просить про макрофінансову допомогу

Як приклад він навів прохання Мінська про фінансову допомогу для боротьби з економічними наслідками пандемії COVID-19. "Вони попросили про макрофінансову допомогу, і ми намагаємося допомогти. На жаль, вони не змогли домовитися з МВФ про допомогу", - уточнив єврокомісар.

Співпраця з Міжнародним валютним фондом є однією з обов'язкових передумов для надання Євросоюзом допомоги країнам. Варгеї пообіцяв, що як тільки Мінськ домовиться з МВФ і коли ЄС сформулює конкретні умови кредитів, "ми, звісно ж, негайно надамо макрофінансову допомогу".

Екстрені гроші для сусідів ЄС

Нагадаємо, макрофінансова допомога - це кредити на вигідних умовах, які ЄС надає сусіднім країнам для підтримки їхнього платіжного балансу. У Брюсселі зараз затверджують екстрену програму подібної макрофінансової підтримки для десяти країн в рамках політики сусідства та розширення - включно з Україною, Грузією та Молдовою. Загальний обсяг пакета - 3 мільярди євро.

"Я вважаю, що у нас зараз історична можливість дійсно змінити ситуацію і розвинути позитивний імпульс в наших відносинах (ЄС та Білорусі. - Ред.)", - підсумував Варгеї.

Білорусь - єдина країна з програми "Східного партнерства", яка не підписала з ЄС рамкової угоди про партнерство. Мінськ і Брюссель вже кілька років ведуть переговори про укладення такого документа, але поки неясно, коли це може відбутися.