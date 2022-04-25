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Японія

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Японія".

Японія - острівна держава в Східній Азії. Столиця - Токіо. Японія є унітарною парламентською конституційною монархією. Кількість населення Японії становить приблизно 127 мільйонів осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Росія у відповідь на претензії Японії прискорить освоєння Курил

Росія у відповідь на претензії Японії прискорить освоєння Курил 25.04.2022

РФ заявила, що промислово та туристично освоюватиме Курильські острови, які Японія вважає незаконно окупованими.

Японія вперше за 20 років назвала Курили незаконно окупованими

Японія вперше за 20 років назвала Курили "незаконно окупованими" 22.04.2022

Словосполучення "незаконно окупована територія" з'явилося в дипломатичному довіднику Японії вперше з 2003 року.

Під нову хвилю японських санкцій потрапили доньки Путіна

Під нову хвилю японських санкцій потрапили доньки Путіна 12.04.2022

Через війну в Україні Японія запровадила нові санкції щодо Росії. До списку додали 398 громадян і 28 організацій.

Японія запроваджує ембарго на російське вугілля

Японія запроваджує ембарго на російське вугілля 08.04.2022

Також Японія заборонила імпорт інших російських товарів, зокрема, машинобудівної продукції та горілки.
Японія поверне у дипломатичний довідник формулювання про окупацію Курил

Японія поверне у дипломатичний довідник формулювання про окупацію Курил 31.03.2022

Формулювання про окупацію Курильських островів Росією повернуть до "Синьої книги дипломатії", повідомило агентство Kyodo. У дипломатичному довіднику буде вказано, що "північні території незаконно окуповані Росією".
Японія вважає загрозу застосування ядерної зброї РФ реальною

Японія вважає загрозу застосування ядерної зброї РФ реальною 26.03.2022

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда зробив відповідну заяву під час візиту до міста Хіросіма з послом США Рамом Емануелем.
США оголосили про нові санкції у зв'язку із випробуванням ракети в КНДР

США оголосили про нові санкції у зв'язку із випробуванням ракети в КНДР 25.03.2022

КНДР випробувала міжконтинентальну балістичну ракету. За оцінками Міноборони Японії, снаряд може досягти будь-якої точки на території США. Вашингтон запровадив санкції у зв'язку з тестами.
США оголосили про нові санкції у зв'язку з випробуванням ракети у КНДР

США оголосили про нові санкції у зв'язку з випробуванням ракети у КНДР 25.03.2022

КНДР випробувала міжконтинентальну балістичну ракету. За оцінками міноборони Японії, снаряд здатний досягти будь-якої точки на території США.

Зеленський закликав Японію і далі тиснути на Росію

Зеленський закликав Японію і далі тиснути на Росію 23.03.2022

Японії слід мобілізувати своїх азійських партнерів для збільшення тиску на Росію з метою припинення її вторгнення в Україну, наголосив Володимир Зеленський у відеозверненні до японського парламенту й політиків.

Прем'єр Японії засудив РФ за вихід із консультацій щодо мирного договору

Прем'єр Японії засудив РФ за вихід із консультацій щодо мирного договору 22.03.2022

МЗС РФ припинило консультації щодо мирного договору з Японією у відповідь на санкції, запроваджені Токіо за вторгнення Росії в Україну. Японський прем'єр Фуміо Кісіда назвав позицію Москви неприйнятною.
Японія та Австралія запроваджують санкції проти Росії

Японія та Австралія запроваджують санкції проти Росії 23.02.2022

Санкції передбачають заборону випуску російських облігацій у Японії, повідомив прем'єр-міністр країни Фуміо Кісіда. А глава уряду Австралії Скотт Моррісон анонсував обмежувальні заходи щодо низки членів Ради безпеки РФ.
Японія постачатиме зріджений газ до Європи

Японія постачатиме зріджений газ до Європи 09.02.2022

Японія пропонує Європі частину свого зрідженого природного газу через ризики, пов'язані із російсько-українським конфліктом. 
КНДР всьоме за місяць провела ракетні випробування

КНДР всьоме за місяць провела ракетні випробування 30.01.2022

За словами експертів може йтися про найбільші ракетні випробування КНДР з 2017 року.

У Японії створили мініГЕС вагою лише 18 кілограмів (21.01.2022) 24.01.2022

Японський винахідник створив мінігенератор, здатний освітлювати цілу вулицю. Він важить лише 18 кг і працює за принципом гідроелектростанції.

Північна Корея провела нові ракетні випробування

Північна Корея провела нові ракетні випробування 17.01.2022

На тлі відсутності прогресу у переговорах зі США Північна Корея уже вчетверте від початку 2022 року здійснила запуск ракет.
Потужна пожежа в Осаці забрала життя десятків людей

Потужна пожежа в Осаці забрала життя десятків людей 17.12.2021

Внаслідок потужної пожежі в одній з будівель ділового кварталу Осаки, яка сталася 17 грудня, загинули щонайменше 27 людей. Поліція розглядає версію підпалу.
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