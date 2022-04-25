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Японія - острівна держава в Східній Азії. Столиця - Токіо. Японія є унітарною парламентською конституційною монархією. Кількість населення Японії становить приблизно 127 мільйонів осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.