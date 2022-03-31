Японія поверне у дипломатичний довідник формулювання про окупацію Курил

На тлі війни, яку проти України розгорнула Росія, Японія повертає формулювання про окупацію Курильських островів Росією до "Синьої книги дипломатії" - дипломатичного довідника, який виходить у друк з 1957 року. Про це у четвер, 31 березня, повідомляє інформаційне агентство Kyodo з посиланням на джерела, які знайомі з чернеткою документу.

За словами співрозмовників агентства, у довіднику буде констатовано, що "північні території є невід'ємною частиною Японії та наразі незаконно окуповані Росією". Востаннє про "окупацію" південних Курил згадували у "Синій книзі" у 2003 році, а про те, що Курильські острови належать Японії - у 2011 році.

У березні Росія на тлі західних санкцій, до яких приєдналася Японія, скасувала безвізовий режим для японців, які їдуть на Курильські острови, а також вийшла з переговорів з мирного договору з Японією та діалогу про спільну господарську діяльність на Курилах.

Участь у санкціях проти Росії

23 лютого, за добу до вторгнення Росії в Україну, Японія, Канада та Австралія приєдналися до США, Великобританії та Євросоюзу та запровадили власні санкції щодо Росії через визнання незалежностісамопроголошених "Донецької та Луганської народних республік".

Санкції Японії стосуються заборони на видачу віз особам, що пов'язані з самопроголошеними республіками. Серед запроваджених обмежень також заморожування активів цих осіб, заборона на експорт та імпорт між Японією та цими територіями, а також заборона на оборот в Японії російських облігацій.

Згодом Японії запровадила персональні санкції проти низки російських високопосадовців та бізнесменів. Японія також ввела персональні санкції проти президента Росії Володимира Путіна.

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Після Другої світової війни Курильські острови були захоплені Радянським Союзом, і вони досі залишаютсья під контролем Росії. Японія заявляє про свої претензії на чотири острови Курильського архіпелагу - Ітуруп, Кунашир, Шикотан і острівну групу Хабомай. Ці острови, які мають важливе стратегічне розташування, Японія називає своїми "північними територіями" і хоче повернути їх.