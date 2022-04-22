Японія вперше за 20 років назвала Курили "незаконно окупованими"

Японія вперше за майже 20 років застосувала до Курильських островів, що перебувають під управлінням Росії, словосполучення "незаконно окупована" територія. Таке формулювання міститься в оновленій редакції "Синьої книги дипломатії"міністерства закордонних справ Японії, повідомляють у п'ятницю, 22 квітня, японські ЗМІ з посиланням на документ, оприлюднений на засіданні кабінету міністрів у Токіо.

Востаннє цю групу островів у Японії називали "незаконно окупованою" у 2003 році. В оновленій редакції "Синьої книги" також містяться слова про те, що Курили - "невід'ємна частина Японії". Цю фразу виключили у 2011 році.

МЗС Японії також засудило російське вторгнення в Україну, назвавши його "насильством, що підриває основи міжнародного порядку не лише у Європі, а і в Азії". У документі зазначено, що на тлі російської війни в Україні Токіо не може оцінити перспективи переговорів з Москвою щодо Курил та мирного договору з приводу їхнього статусу.

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Спірний статус Курильських островів

Після Другої світової війни Курильські острови були захоплені Радянським Союзом, і вони досі залишаються під контролем Росії. Японія заявляє про свої претензії на чотири острови Курильського архіпелагу - Ітуруп, Кунашир, Шикотан і острівну групу Хабомай. Ці острови, які мають важливе стратегічне розташування, Японія називає своїми "північними територіями" і хоче повернути їх.

У березні на тлі західних санкцій, до яких приєдналася Японія через війну в Україні, РФ скасувала безвізовий режим для японців, які їдуть на Курильські острови, вийшла з переговорів з мирного договору з Японією та внесла Японію до переліку "недружніх" країн.