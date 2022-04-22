 Японія вперше за 20 років назвала Курили ″незаконно окупованими″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.04.2022

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Новини

Японія вперше за 20 років назвала Курили "незаконно окупованими"

Словосполучення "незаконно окупована територія" з'явилося в дипломатичному довіднику Японії вперше з 2003 року.

Острів Кунашир

Острів Кунашир

Японія вперше за майже 20 років застосувала до Курильських островів, що перебувають під управлінням Росії, словосполучення "незаконно окупована" територія. Таке формулювання міститься в оновленій редакції "Синьої книги дипломатії"міністерства закордонних справ Японії, повідомляють у п'ятницю, 22 квітня, японські ЗМІ з посиланням на документ, оприлюднений на засіданні кабінету міністрів у Токіо.

Востаннє цю групу островів у Японії називали "незаконно окупованою" у 2003 році. В оновленій редакції "Синьої книги" також містяться слова про те, що Курили - "невід'ємна частина Японії". Цю фразу виключили у 2011 році.

МЗС Японії також засудило російське вторгнення в Україну, назвавши його "насильством, що підриває основи міжнародного порядку не лише у Європі, а і в Азії". У документі зазначено, що на тлі російської війни в Україні Токіо не може оцінити перспективи переговорів з Москвою щодо  Курил та мирного договору з приводу їхнього статусу.

Читайте також: Японія має визнати, що Курильські острови належать Росії - Лавров

Спірний статус Курильських островів

Після Другої світової війни Курильські острови були захоплені Радянським Союзом, і вони досі залишаються під контролем Росії. Японія заявляє про свої претензії на чотири острови Курильського архіпелагу - Ітуруп, Кунашир, Шикотан і острівну групу Хабомай. Ці острови, які мають важливе стратегічне розташування, Японія називає своїми "північними територіями" і хоче повернути їх. 

У березні на тлі західних санкцій, до яких приєдналася Японія через війну в Україні, РФ скасувала безвізовий режим для японців, які їдуть на Курильські острови, вийшла з переговорів з мирного договору з Японією та внесла Японію до переліку "недружніх" країн. 

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