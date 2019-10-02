Як "формулу Штайнмаєра" сприйняли у Верховній Раді

Законопроєкти про перезавантаження Нацагентства з питань запобігання корупції, створення Бюро фінансових розслідувань, спецкомісії з питань ветеранів війни. Зранку 2 жовтня ці документи відійшли у Верховній Раді на другий план, адже увага всіх парламентарів була прикута до висловленого напередодні президентом Володимиром Зеленським схвалення Україною "формули Штайнмаєра" - порядку вступу в силу закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

"Все нормально"

Найбільша парламентська фракція партії "Слуга народу" майже на годину навіть запізнилася на ранкове засідання - народні депутати зустрічались з Зеленським. "Ми попросили його дати фракції невеличке роз'яснення, щоб рухатися далі, і зняли це питання з порядку денного. Бо сьогодні "перегрівають" суспільство, а потім виявиться, що все нормально. Депутати почули, що все нормально", - пояснив журналістам голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Однак більш детальної інформації про спілкування з президентом та деталі узгодження і застосування "формули Штайнмаєра" Арахамія не дав. Адже поспішав на засідання Верховної Ради.

Дивитись відео 00:57 Поділитись "Формула Штайнмаєра": що саме вона передбачає? (02.10.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3Qdfv "Формула Штайнмаєра": що саме вона передбачає? (02.10.2019)

Брак комунікації та надія на мир

На самому засіданні парламентарі домовилися послухати виступи представників фракцій. Очікувано, що з трибуни ті говорили винятково про "формулу Штайнмаєра". Глава фракції партії "Голос" Сергій Рахманін зауважив, що існує брак комунікації з суспільством щодо реалізації плану встановлення миру на Донбасі за "формулою Штайнмаєра". "Поки що це просто набір слів. Але суспільство, кожна мати, боєць на фронті має почути від президента - який є вищою посадовою особою, гарантом суверенітету, верховним головнокомандувачем, головою РНБО, - простою і зрозумілою людською мовою, які є наміри у президента щодо війни і миру", - заявив з трибуни Рахманін. Він закликав президента прийти у парламент і публічно пояснити механізм реалізації "формули Штайнмаєра".

Натомість фракція партії "Опозиційна платформа - За життя" привітала узгодження цієї формули і заявила про підтримку законопроєктів про надання Донбасу особливого статусу. "Україна чекала цього з 2016 року. Це надія на те, що дорога до миру розблокована, і Україна почала рухатися саме в тому напрямку", - сказав представник фракції Нестор Шуфрич.

Богдан Яременко

"Нічого екстраординарного не сталось", - переконував з трибуни представник "Слуги народу", голова комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко. "Чому це потрібно було зробити? Тому що це передумова, вимога Росії для проведення саміту в "нормандському форматі". Це передумова для діалогу президентів - діалогу, який повинен принести мир", - наголосив Яременко. Він зауважив, що нинішній закон про особливий статус Донбасуне влаштовує його фракцію, оскільки містить положення про безумовну амністію, про місцеву міліцію на Сході, тому його буде фундаментально змінено. Як саме, у фракції "Слуги народу" поки не знають і кажуть, що більше ясності з’явиться після засідання "нормандської четвірки". "Я прошу вашої підтримки, прошу спокою, українська дипломатія працює. Ми працюємо для того, щоб встановити мир", - запевнив Яременко.

"Формули Штайнмаєра" не існує?

Водночас експрезидент України Петро Порошенко, а нині голова фракції "Європейська солідарність" вирішив з трибуни розставити всі крапки над "і". "Ніякої "формули Штайнмайєра" не існує в природі. Це російська вигадка. Ніколи, до вчорашнього дня, жоден представник України ні письмово, ні в іншій формі не схвалював "формулу Штайнмайєра", - відрізав Порошенко. За його словами, "формула Штайнмайєра" захищає російські інтереси, натомість в українських інтересах нині піднімати питання миротворчого контингенту ООН. Порошенко вважає, що президент Зеленський уникає цієї теми.

Лідерка фракції партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко вирішила пояснити різницю між українським та іншим баченням "формули Штайнмаєра". "У дипломатичному світі вона розуміється так, що спочатку вибори, а потім - як життя покаже. А формула України - спочатку повна демілітаризація, відновлення кордону, повернення закону, Конституції, контролю України над цією територією, а потім вибори", - сказала Тимошенко і додала при цьому, що президента Зеленського на переговорах "нормандської четвірки" зараз треба підтримати.

Між тим під стінами парламенту ...

Вимоги опозиції проігнорували

Відтак фракції "Голос", "Європейська солідарність" та "Батьківщина" висунули вимогу: послухати на вечірньому засіданні міністра закордонних справ України Вадима Пристайка і керівника генерального штабу, головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака, аби зрозуміти безпекові передумови реалізації "формули Штайнмаєра" на Донбасі. Утім, ні президент Зеленський, ні глава зовнішньополітичного відомства, ні керівник генштабу до Ради так і не прийшли.

Увесь день під стінами парламенту відбувалися нечисленні протести проти погодження Україною "формули Штайнмаєра". Також у цей день група "Рейтинг" оголосила результати соціологічного опитування, проведеного наприкінці вересня, за яким дві третини українців не змогли оцінити ініціативу мирного врегулювання війни на Донбасі, відому як "формула Штайнмаєра", 23 відсотки висловилися проти цієї ідеї, а 18 відсотків - підтримали.