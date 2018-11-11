Як у ЄС вирішують проблему брудного повітря: приклад сусідів України

Щороку в світі від забруднення повітря передчасно помирають мільйони людей. Ще кілька мільярдів щодня змушені дихати насиченим пилом та отруйними сполуками повітрям. Нині загалом близько 90 відсотків дітей проживають у містах, де повітря забруднене різними шкідливими речовинами. Такі дані наводить Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ). Експерти ВООЗ зазначають, що особливо серйозні проблеми внаслідок забруднення повітря спостерігаються в переважній більшості міст небагатих країн.

Таке явище як незадовільна якість міського повітря не оминуло й Європейський континент. Але найбільше від цього потерпають саме країни Центральної та Східної Європи, серед яких і Україна. Приміром, фахівці Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського підрахували, що в першому півріччі 2018 року в 13-ти українських містах спостерігався високий рівень забруднення повітря.

Лідерами виявилися Маріуполь, Одеса, Луцьк. Ще дев'ять міст мали високий вміст шкідливих речовин у повітрі. А порівняно з минулим роком концентрація небезпечних для здоров'я речовин у повітрі українських міст навіть зросла, встановили фахівці.

Серйозна небезпека

У ВООЗ без угаву застерігають від небезпеки, котру становить для людського організму пилове забруднення. Мікроскопічні частинки пилу можуть потрапляти у легені, та завдавати цьому важливому органу непоправної шкоди.

Крім пилового забруднення, не меншу загрозу становлять й інші отруйні речовини, котрі потрапляють у атмосферу внаслідок роботи транспортних засобів, експлуатації промислових та сільськогосподарських об'єктів, а також під час спалення вугілля та дров. Йдеться насамперед про оксиди азоту, озон та аміак, зазначають експерти. Приміром, той самий аміак може вступати в реакції з іншими шкідливими викидами й утворювати ще небезпечніші для здоров'я людини сполуки.

Забруднене повітря може вбити, застерігають фахівці ВООЗ

Проблеми у сусідів України

Проблеми щодо чистоти міського повітря спостерігаються й у сусідніх з Україною Болгарії та Польщі. Взагалі в ЄС найгірша якість повітря зафіксована саме в Болгарії. За даними Європейського агентства охорони довкілля (EEA), до цього призводять насамперед викиди під час опалення приміщень узимку.

Друге місце за рівнем забруднення повітря у ЄС - за Польщею. Згідно з підрахунками ВООЗ, торік 33 з 50 найбрудніших за якістю повітря міст Європи були саме польськими. Так само експерти підрахували, що щороку від шкідливих викидів у повітря гине близько 45 тисяч поляків. Однією з причин такої ситуації - як і в Болгарії - є спалення населенням вугілля та дров у осінньо-зимовий період.

Для багатьох поляків вже давно стало звичним перевіряти показники забруднення смогом, так само як і носіння захисних масок. Крім того, у особливо критичні дні літнім людям та дітям рекомендується залишатися вдома, адже дихати повітрям надворі занадто небезпечно для здоров'я.

Під час опалювального сезону проблема забруднення смогом значно погіршується. За даними активістів міста Краків, кожен житель цього міста вдихає таку ж кількість шкідливих речовин, яку можна отримати після того, як викурити 3000 цигарок.

Влада вирішила діяти

Утім, у Польщі почалися зміни на краще. З одного боку, до цього призвели дії активістів, котрі вже багато років поспіль наголошують на необхідності вирішення проблеми забруднення повітря. З другого боку, через незадовільну якість повітря Польщу постійно критикує Євросоюз, наполягаючи на змінах.

Саме під тиском з боку Брюсселя уряд Польщі вирішив заборонити продаж котлів для опалення, показники шкідливих викидів яких не відповідають нормам. Урядова програма передбачає виділення коштів на суму 25 мільярдів євро в перерахунку впродовж наступних 10 років. Ця програма покликана допомогти зокрема й найбіднішим верствам населення замінити свої твердопаливні системи опалення альтернативними, в тому числі й газовими котлами, котрі мають значно нижчий рівень шкідливих викидів у атмосферу.

Крім уряду, за справу взялася й місцева влада. Приміром, у Кракові спалювання вугілля в осінньо-зимовий сезон вже незабаром відійде в минуле. Міська влада запланувала вже скоро заборонити спалювати з метою опалення дрова та вугілля. Таким чином, Краків стане першим польським містом, котре повністю відмовиться від цих екологічно шкідливих видів палива.

Ситуація в ЄС

Щодо ЄС в цілому, то порівняно з 1990-м роком кількість передчасних смертей унаслідок забруднення повітря скоротилася приблизно вдвічі. Утім, це - ще не все. Ухвалений ще 2013-го року пакет заходів передбачає подальше істотне скорочення рівня шкідливих викидів до 2030-го року. Однак, ще й сьогодні багато країн ЄС не зважають на європейські норми, порушуючи їх. Так, у травні 2018-го року Єврокомісія подала позов до суду проти Німеччини, Франції, Великобританії, Італії, Угорщини та Румунії через незадовільну якість повітря у містах в цих країнах.

Чому сидячий спосіб життя убиває нас Ми замало рухаємося Стан здоров'я німців нині найгірший від початку досліджень. Принаймні так стверджує звіт німецької страхової компанії DKV, згідно з яким менше 9 відсотків населення Німеччини мають "цілковито здоровий" спосіб життя. Проблема у дефіциті руху. У середньому німці "просиджують" 7,5 години щодня. Однак це не лише німецька шкідлива звичка. У всьому світі люди проводять забагато часу навсидячки.

Чому сидячий спосіб життя убиває нас Сидіння - нове паління? Віднедавна сидіння навіть почали називати "новим палінням", адже це не менш серйозна загроза для здоров'я суспільства. Навіть якщо не всі науковці погоджуються, що порівняння з курінням цигарок доречне, в останні 15 років виявлено зв'язок між тривалим сидінням та таким серйозними захворюваннями, як низький артеріальний тиск, поганий кровообіг, рак, захворювання серця та діабет.

Чому сидячий спосіб життя убиває нас Не всяке сидіння однаково шкідливе Щоправда, сидіння на офісному стільці не так тісно пов'язане з довгостроковим ризиком для здоров'я, як сидіння під час перегляду телевізора вдома. Дослідники послідовно пов'язують забагато часу перед телевізором з ризиком передчасної смерті, цукровим діабетом 2-го типу та захворюваннями серця.

Чому сидячий спосіб життя убиває нас Кволість від сидіння Жінки, які з віком проводять багато часу навсидячки, більше ризикують стати кволими, доводить нове дослідження австралійського Університету Квінсленда. Це означає, що вони матимуть менші шанси одужати, захворівши чи отримавши травму. Утім, на думку дослідників, шкідливий вплив не є незворотним. Тож вставайте з дивану! Запобігти шкоді від надмірного сидіння на "п'ятій точці" ніколи не пізно!

Чому сидячий спосіб життя убиває нас Менше сидіть, більше рухайтеся Науковці застерігають: чим більше часу ми проводимо навсидячки, тим вищим стає ризик передчасної смерті. Проте якщо ви сидите не довше 30 хвилин поспіль, ризик надто рано врізати дуба знижується. Намагайтеся компенсувати кожні півгодини сидіння щонайменше п'ятьма хвилинами руху чи ходіння.

Чому сидячий спосіб життя убиває нас Стояча робота можлива і в офісі Для офісних працівників робота навсидячки видається неуникною. Принаймні, якщо ви не ведете ділову переписку навстоячки. Дедалі більше офісів у світі пропонують своїм працівникам робочі столи, висоту яких можна регулювати для сидіння чи роботи стоячи. Та і це не найкраще вирішення проблеми, кажуть дослідники. Навіть якщо ви стоїте, то витрачаєте замало енергії, адже нерухомо залишаєтеся на місці.

Чому сидячий спосіб життя убиває нас Плиг-скік! Сидіння, звісно, не нівелює переваги від виконаних вами фізичних вправ, та все ж, чим менше часу ви сидите, тим краще. Експерти радять рухатися якомога частіше та в процесі намагатися пришвидшувати серцебиття. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує 150 хвилин помірної активності на тиждень або ж 75 хвилин енергійної діяльності. Автор: Чарлі Шілд, Тетяна Бондаренко



Які продукти подовжують життя, а які - ні Кава У середньому кожен мешканець Німеччини випиває блищьско 160 літрів кави на рік. Однак суперечки щодо цього напою не вщухають: одні пишуть, що кава небезпечно підвищує кров'яний тиск або навіть сприяє виникненню раку, інші - навпаки, що кава запобігає низці захворювань. Відомо точно: як показали дослідження, любителям кави цей напій очевидно не шкодить.

Які продукти подовжують життя, а які - ні Маргарин Ще не так давно, лікарі та вчені радили брати замість масла його замінник - маргарин, оскільки зайві тваринні жири шкодять. Тепер, навпаки, маргарин сварять: у ньому занадто хімічних добавок. А масло фахівці рекомендують пряжене, оскільки у ньому міститься менше так званих насичених жирних кислот.

Які продукти подовжують життя, а які - ні Червоне вино Невже келих червоного вина у день справді запобігає серцево-судинним захворюванням і знижує ризик інфаркту міокарда? Факт: багаторічні дослідження цього поки що не спростували. Профілактична дія приписується такій чудодійній речовині, що міститься у червоному вині, як резвератрол. Однак не варто забувати: йдеться лише про один келих на день!

Які продукти подовжують життя, а які - ні Холестерин Без холестерину ніяк, адже він міститься у клітинних мембранах. Є так званий "корисний" та "шкідливий" холестерол. Раніше вважалось, що "шкідливого" у крові може бути якогомога менше, а "корисного" - скільки завгодно. Тепер відомо, що і рівень "корисного" потрібно обмежувати. Лікарі закликають до здорової рівноваги. Одне яйце на день можете їсти спокійно. Але замість м'яса.

Які продукти подовжують життя, а які - ні Овочі з морозилки Бум на овочі з морозильної камери нібито минув. Більшість віддає перевагу свіжим, придбаним у магазині чи на ринку. Однак лікарі-дієтологи звертають увагу, що садовина і ягоди, що пройшли шокове заморожування відразу після збору врожаю, зберігають більше корисних речовин та вітамінів, ніж так звані "свіжі", котрі певний час полежали на рундуку.

Які продукти подовжують життя, а які - ні Глутамат Глутамат натрію відомий як універсальна харчова добавка Е621 - так званий підсилювач смаку. У Німеччині та багатьох інших країнах Європи його заборонено додавати у дитяче харчування. Чи означає це, що він шкідливий? Штучний глутамат, ще й у великій кількості, як от у чипсах, - безумовно. І навіть, ймовірно, природний (скажімо, у соєвому соусі чи сирі рокфор).

Які продукти подовжують життя, а які - ні Кориця Коричник цейлонський - відмінний антиоксидант, пряність, що надає неповторний смак випічці. Однак у корі більш дешевого різновиду - кориці китайської (лат. Cinnamomum aromaticum) - виявлений кумарин, надлишки якого можуть руйнівно впливати на нирки та печінку. Рекомендована норма на добу - не більше 0,1 мг на один кілограм маси тіла. Тобто один великий пряник.

Які продукти подовжують життя, а які - ні Вода Не припиняються й суперечки про те, скільки щодня потрібно пити води. Зазвичай наш організм сам знає, скільки рідини йому потрібно: ми п'ємо, щоб втамувати спрагу, решту отримуємо з прийомом їжі. Але лікарі наполягають на добовій нормі не менше 2,5-3 літрів на день. При цьому пити, як кажуть, потрібно, не чекаючи на той момент, коли настане спрага, особливо в спекотні дні.

Які продукти подовжують життя, а які - ні Молоко Молоко корисне тільки для дітей, у багатьох дорослих від нього виникають проблеми - через непереносимість лактози. Такого висновку дійшли німецькі лікарі. А шведські вчені встановили, що любителі молока і живуть менше, і хворіють частіше. Про це говорять результати багаторічного дослідження, в якому взяло участь понад 100 тисяч осіб.

Які продукти подовжують життя, а які - ні Пшениця та інші злаки Хліб - ще один базовий продукт, у користі якого тепер сумніваються вчені. Безперечно те, що хлібобулочні вироби, що містять глютен (клейковину) у багатьох людей - особливо дітей - викликають непереносимість. Крім того, проблемою нерідко є також дріжджі, горіхи або насіння, які використовують при виготовленні хліба.

Які продукти подовжують життя, а які - ні Вітаміни Часи, коли вітамінні таблетки і порошки ковтали мало не жменями, минули. Сьогодні "штучні" вітаміни вживають набагато обережніше. Лікарі звертають особливу увагу на побічні дії "штучних" вітамінних добавок і попереджають про серйозні наслідки безконтрольного самолікування. Побоюєтеся авітамінозу? Їжте більше овочів і фруктів, частіше бувайте на сонці! Автор: Бріґітте Остерат, Дмитро Каневський



Дивитись відео 02:20 Now live 02:20 хв Поділитись Вирубки в містах: чому втрачається якість життя (31.10.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/37OVU Вирубки в містах: чому втрачається якість життя (31.10.2018)