Як у Німеччині демонтують АЕС (відео)

Коли будували перші АЕС, ніхто не замислювався над тим, що з ними робитимуть, коли спливе час експлуатації. Наприклад, ось ця атомна електростанція неподалік німецького Грайфсвальда не працює вже 30 років, проте тут все ще небезпечно. Це місце просякнуте радіацією. Планується, що колись тут буде чисте поле, але до цього ще далеко. Дивіться ексклюзивний репортаж DW про те, як німці демонтують АЕС.