 Як у Німеччині демонтують АЕС (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 28.12.2021

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Економіка

Як у Німеччині демонтують АЕС (відео)

Коли будували перші АЕС, ніхто не замислювався над тим, що з ними робитимуть, коли спливе час експлуатації. Демонтаж атомних електростанцій - вкрай копіткий і довготривалий процес. Дивіться, як це роблять у Німеччині.

Deutschland Kernkraftwerk Biblis

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Коли будували перші АЕС, ніхто не замислювався над тим, що з ними робитимуть, коли спливе час експлуатації. Наприклад, ось ця атомна електростанція неподалік німецького Грайфсвальда не працює вже 30 років, проте тут все ще небезпечно. Це місце просякнуте радіацією. Планується, що колись тут буде чисте поле, але до цього ще далеко. Дивіться ексклюзивний репортаж DW про те, як німці демонтують АЕС.

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