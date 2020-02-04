Як Україна готується протидіяти коронавірусу

В Україні поки що не підтверджено жодного випадку зараження цією інфекцією, однак і українські медики та системи цивільного захисту готуються до протидії новому коронавірусу. За словами українського прем'єр-міністра Олексія Гончарука, лікарні зобов'язали провести навчання з оперативного прийняти потенційних пацієнтів, заражених новим коронавірусом. "Лікарні повинні підготуватися до можливого випадку захворювання, визначити потребу в ліках та обладнанні", - зауважив прем'єр-міністр у своєму Telegram-каналі.

У світі станом на 6 лютого вже зареєстровано понад 28 тисяч лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції 2019-nCoV, яку вперше було виявлено в Китаї. Від цього коронавірусу вже померло 565 людей.

Українські авіакомпанії тимчасово припинили пряме авіасполучення з КНР, а українські туроператори, як повідомлялось раніше, терміново повернули з Китаю українських туристів. Після прибуття в аеропорт "Бориспіль" усім туристам прямо в літаках поміряли температуру. 25 українських громадян опинилися разом з іншими 3700 пасажирами в карантині на борту круїзного лайнера Diamond Princess після того, як щонайменше в 20 пасажирів цього судна було виявлено новий коронавірус. Diamond Princess зараз стоїть біля берегів Японії поблизу міста Йокогама.

Повернення затягується

Станом на кінець січня цього року в Китаї на консульському обліку посольства України в КНР, а також генеральних консульств в Шанхаї та Гуанчжоу перебувало 592 громадянина України, з них 57 осіб залишаються в провінції Хубей, звідки розповсюдився новий корона вірус і де нині діє карантин. Такі дані навело посольство України в КНР.

На даний момент в Україну з Китаю виявили бажання повернутися близько 60 українських громадян, повідомив керівник директорату громадського здоров'я міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України Андрій Скіпальський. Міністерству інфраструктури доручили організувати їхнє повернення. "Поки що немає ані дати, ані технічного вирішення, як саме це відбуватиметься. Всі очікують, що це станеться на наступному тижні", - сказала DW речниця міністерства інфраструктури Оксана Герасимова.

А от для китайських студентів, які навчаються в Україні, але зараз перебувають у Китаї, продовжили канікули й українському міністерству освіти доручено розробити для них дистанційне навчання.

Німецькі тест-системи

Аби швидко реагувати на можливі випадки захворювання на новий коронавірусу 2019-nCoV Україна закупила тест-системи, які дозволять проводити відповідну лабораторну діагностику. В МОЗ повідомили, що набори розроблені в Німеччині й дозволяють проводити лабораторну діагностику та достовірно визначати коронавірус. За словами Андрія Скіпальського, цих тес-систем вистачить для визначення інфекції у 25-30 випадках. Поки що вони будуть знаходитися в Києві у лабораторії Центру громадського здоров'я. Також Україна очікує надходження цих тест-систем від Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) як гуманітарна допомога. Ці тест-системи планують передати в регіони.

"Діагностика здійснюватиметься винятково у випадках, що відповідають епідеміологічному й клінічному визначенню, відповідно до рекомендацій ВООЗ. Це поїздки до КНР у провінцію Хубей упродовж останнього місяця, наявність ознак ГРВІ", - пояснив керівник Директорату громадського здоров'я МОЗ України. Також Скіпальський зауважив, що МОЗ веде переговори з виробниками і дистриб'юторами хірургічних масок для забезпечення оптових і роздрібних мереж цими масками. Адже, за словами Скіпальського, зараз спостерігається дефіцит хірургічних масок в Україні.