 Як Україна готується протидіяти коронавірусу | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 06.02.2020

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Україна

Як Україна готується протидіяти коронавірусу

Україна планує евакуювати з Китаю близько 60 українських громадян, які виявили бажання повернутися додому. Пряме авіасполучення з КНР українські авіакомпанії тимчасово призупинили.

Krankenpflege (picture-alliance/Ton Koene)

В Україні поки що не підтверджено жодного випадку зараження цією інфекцією, однак і українські медики та системи цивільного захисту готуються до протидії новому коронавірусу. За словами українського прем'єр-міністра Олексія Гончарука, лікарні зобов'язали провести навчання з оперативного прийняти потенційних пацієнтів, заражених новим коронавірусом.  "Лікарні повинні підготуватися до можливого випадку захворювання, визначити потребу в ліках та обладнанні", - зауважив прем'єр-міністр у своєму Telegram-каналі.

У світі станом на 6 лютого вже зареєстровано понад 28 тисяч лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції 2019-nCoV, яку вперше було виявлено в Китаї. Від цього коронавірусу вже померло 565 людей.

Українські авіакомпанії тимчасово припинили пряме авіасполучення з КНР, а українські туроператори, як повідомлялось раніше, терміново повернули з Китаю українських туристів. Після прибуття в аеропорт "Бориспіль" усім туристам прямо в літаках поміряли температуру.  25 українських громадян опинилися разом з іншими  3700 пасажирами в карантині на борту круїзного лайнера Diamond Princess після того, як щонайменше в 20 пасажирів цього судна було виявлено новий коронавірус. Diamond Princess зараз стоїть біля берегів Японії поблизу міста Йокогама.

Повернення  затягується

Станом на кінець січня цього року в Китаї на консульському обліку посольства України в КНР, а також генеральних консульств в Шанхаї та Гуанчжоу перебувало 592 громадянина України, з них 57 осіб залишаються в провінції Хубей, звідки розповсюдився новий корона вірус і де нині діє карантин. Такі дані навело посольство України в КНР.

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На даний момент в Україну з Китаю виявили бажання повернутися близько 60 українських громадян, повідомив керівник директорату громадського здоров'я міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України Андрій Скіпальський. Міністерству інфраструктури доручили організувати їхнє повернення. "Поки що немає ані дати, ані технічного вирішення, як саме це відбуватиметься. Всі очікують, що це станеться на наступному тижні", - сказала DW речниця міністерства інфраструктури Оксана Герасимова.

А от для китайських студентів, які навчаються в Україні, але зараз перебувають у Китаї, продовжили канікули й українському міністерству освіти доручено розробити для них дистанційне навчання.

Німецькі тест-системи

Аби швидко реагувати на можливі випадки захворювання на новий коронавірусу 2019-nCoV Україна закупила тест-системи, які дозволять проводити відповідну лабораторну діагностику. В МОЗ повідомили, що набори розроблені в Німеччині й дозволяють проводити лабораторну діагностику та достовірно визначати коронавірус. За словами Андрія Скіпальського, цих тес-систем вистачить для визначення інфекції у 25-30 випадках.  Поки що вони будуть знаходитися в Києві у лабораторії Центру громадського здоров'я. Також Україна очікує надходження цих тест-систем від Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) як гуманітарна допомога.  Ці тест-системи планують передати в регіони.

"Діагностика здійснюватиметься винятково у випадках, що відповідають епідеміологічному й клінічному визначенню, відповідно до рекомендацій ВООЗ. Це поїздки до КНР у провінцію Хубей упродовж останнього місяця, наявність ознак ГРВІ", - пояснив керівник Директорату громадського здоров'я МОЗ України.  Також Скіпальський зауважив, що МОЗ веде переговори з виробниками і дистриб'юторами хірургічних масок для забезпечення оптових і роздрібних мереж цими масками. Адже, за словами Скіпальського, зараз спостерігається дефіцит хірургічних масок в Україні.

  • Коронавірус у місті Ухань

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Невідомий вірус вражає Ухань

    31 грудня 2019 року Китай повідомив Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) про низку випадків респіраторних інфекцій у місті Ухань, де мешкає близько 11 мільйонів людей. Штам вірусу невідомий, тож фахівці з усього світу взялися за його ідентифікацію. Початок поширення штаму простежили з ринку морепродуктів в Ухані. Ринок відразу закрили і повідомили про близько 40 інфікованих осіб.

  • Спалах коронавірусу

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Виявлено новий штам коронавірусу

    Були підозри, що це вірус гострого респіраторного синдрому (SARS) - хвороби, зафіксованої 2002 року в Китаї. Тоді від неї у світі померли майже 800 людей. Але 7 січня вчені повідомили, що йдеться про новий вірус. Як і SARS та звичайна застуда, він походить з родини коронавірусів. Йому тимчасово присвоїли назву 2019-nCoV. Симптоми: лихоманка, кашель, утруднене дихання та пневмонія.

  • Коронавірус у Китаї

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Перша смерть у Китаї

    11 січня Китай оголошує про першу смерть від коронавірусу - 61-річний чоловік, який купував продукти на ринку в Ухані, помирає через ускладнення внаслідок пневмонії.

  • Спалах коронавірусу

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Вірус поширюється на сусідні країни

    Кілька днів потому Таїланд та Японія теж повідомили про випадки зараження людей, які відвідали той самий ринок в Ухані. Тим часом у Китаї підтверджують другу смерть у місті. Станом на 20 січня у Китаї вже три летальні випадки, а понад 200 людей - інфіковані.

  • Спалах коронавірусу

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Як передається вірус

    До середини січня вчені намагаються з'ясувати, як саме поширюється хвороба. Власне, коронавіруси - зоонози, тобто передаються від тварини до людини. Деякі коронавіруси можуть передаватися при кашлі та чханні. Аеропорти у всьому світі запроваджують перевірку пасажирів, які прибувають із Китаю. 20 січня влада КНР повідомила, що вірус може передаватися безпосередньо від людини до людини.

  • Спалах коронавірусу

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Безпрецедентні заходи в Китаї

    23 січня влада КНР закриває мегаполіс Ухань на карантин. Мета заходу - обмежити поширення вірусу. В Ухані припинено рух громадського транспорту та розпочато термінове спорудження нової лікарні для інфікованих пацієнтів. Станом на 24 січня інфікованих осіб вже понад 830. Зросла і кількість померлих - тепер їх 26. Влада країни вирішує закрити ще 13 міст, ізолювавши щонайменше 36 мільйонів людей.

  • Спалах коронавірусу

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Підстави для глобального надзвичайного стану?

    За межами Китаю підтверджується дедалі більше випадків зараження, зокрема в Південній Кореї, США, Непалі, Таїланді, Гонконзі, Сінгапурі, Малайзії і Тайвані. Попри постійне зростання числа інфікованих, 23 січня Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомила, що оголошувати глобальний надзвичайний стан через цей вірус "зарано".

  • Спалах коронавірусу

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Коронавірус досягає Європи та Австралії

    24 січня влада Франції підтвердила, що в країні зафіксовано три випадки коронавірусу. Це ознаменувало першу появу хвороби в Європі. Кілька годин потому Австралія теж підтвердила чотири випадки зараження цим вірусом.

  • Спалах коронавірусу

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Зачепило китайський Новий рік

    Цього разу китайський Новий рік починається зі стриманих святкувань 25 січня. Скасовано багато святкових заходів задля здержання поширення вірусу. Зазвичай у цей час мільйони китайців відвідують друзів та родичів. До кінця січня 17 китайських міст з населенням загалом понад 50 мільйонів закриті на карантин. З метою обмеження міграційного потоку святкування Нового року подовжують на три дні.

  • Спалах коронавірусу

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Закриття кордонів

    Перший випадок зараження підтвердили в Камбоджі. Тим часом Монголія закриває свій кордон з КНР для руху автомобілів, Росія зробила те саме в трьох регіонах на Далекому Сході. Глобальний туризм зазнає мільярдних збитків, ціни на нафту падають. Число смертей зросло до 41. Інфіковано вже понад 1300 людей, переважна більшість у КНР. Вчені сподіваються вже за три місяці мати вакцину проти цього штаму.

  • Спалах коронавірусу

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Німеччина приєднується до боротьби з вірусом

    27 січня глава МЗС ФРН Гайко Маас заявив, що Берлін розглядає можливість евакуації німецьких громадян з Уханю. На той момент у Німеччині ще не зареєстрували випадків зараження. Німецькі дослідники в Марбурзі увійшли до міжнародної спільноти, що працює над розробкою вакцини проти коронавірусу. Число жертв у Китаї сягає 81, а постраждалих у всьому світі нараховується вже 2700.

  • Спалах коронавірусу

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Перші випадки коронавірусу в Німеччині

    27 січня Німеччина повідомила про перший зафіксований на території країни випадок коронавірусу. Ним заразився 33-річний житель Баварії під час конференції у ФРН від китайської колежанки, яка її теж відвідала. Чоловіка переводять під карантин та спостереження до лікарні Мюнхена. Згодом вірус підтвердився у трьох його колег. Число загиблих у Китаї сягає 132, число заражених по всьому світу - 6 000.

  • Спалах коронавірусу

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Евакуація іноземних громадян з Уханю

    28 січня Японія та США стали першими країнами, що евакуювали деяких своїх громадян з Уханю. Чотирьох японських пасажирів одразу з аеропорту забрали до лікарні з високою температурою. Про намір евакуювати своїх громадян з Уханю повідомили Австралія та Нова Зеландія. Загалом у світі вже понад 6000 інфікованих вірусом 2019-nCoV, що більше, ніж під час спалаху вірусу SARS у 2002-2003 роках.

  • Спалах коронавірусу

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Від вірусу постраждали вже всі провінції КНР

    У ніч на 30 січня стало відомо про випадок інфікування коронавірусом у провінції Тибет - єдиним регіоном КНР, на який досі вірус не поширився. Число смертей від коронавірусу зросло до 170, а підтверджених випадків зараження в КНР стало 7711. Серед країн, де виявили вірус, Австралія, В'єтнам, Канада, Малайзія, ОАЕ, Сінгапур, США, Таїланд, Франція, Південна Корея, Японія. Ситуацію обговорює ВООЗ.

    Автор: Крістіна Бурак


DW.COM

Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

Спалах коронавірусу, перші симптоми якого схожі на грип, уже спричинив фактично надзвичайний стан у Китаї та тримає в напрузі світ. Учені поки що безрезультатно намагаються розробити вакцину проти коронавірусу. (30.01.2020)  

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Докладно

Krankenpflege (picture-alliance/Ton Koene)

Як Україна готується протидіяти коронавірусу

Україна планує евакуювати з Китаю близько 60 українських громадян, які виявили бажання повернутися додому.  

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