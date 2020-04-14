Як секс-вечірка поставила хрест на політичній кар'єрі євродепутата з Угорщини

Про Брюссель як європейську столицю часом кажуть, як про дуже тоскне місто - у ньому не чути ні про афери, ні про сексуальні скандали. Однак є вони і там - тільки відбуваються зазвичай за зачиненими дверима. І от ці двері відкрив коронавірус.

Під час другого локдауну у Бельгії з кінця жовтня заборонені зустрічі понад чотирьох осіб та вихід на вулицю вночі. До себе додому можна запросити, але тільки одну особу з іншого домогосподарства. Тож вечірки - з сексом або без нього - легально можуть відбуватись тільки у колі родини.

Угорець у ринві

Неподалік від центрального брюссельського відділку поліції є вулиця, на якій двері в двері розташовані гейбари і клуби. Тож коли правоохоронці у ніч на минулу суботу отримали повідомлення про "порушення громадського спокою" від мешканців одного з будинків на тій вулиці, вони з'явились за викликом буквально миттєво. Скаржились на бар у підвалі, в якому виявили близько двох десятків осіб на "приватній вечірці", яку бельгійські ЗМІ назвали "оргією" - на присутніх там переважно чоловіках практично не було одягу. Поліція встановила особи присутніх, двоє з яких пред'явили дипломатичні паспорти, наклала штрафи та припинила нелегальне зібрання.

Утім, один з чоловіків намагався досить дивним чином втекти з місця події. "Один перехожий повідомив поліції, що якийсь чоловік намагається втекти ринвою. Його руки були скривавлені - ймовірно пошкодився, продираючись трубою. В його рюкзаку знайшли наркотики, і він не міг посвідчити свою особу. Пізніше вже у його квартирі знайшли дипломатичний паспорт на ім'я С.Й.", - повідомили пізніше у прокуратурі Брюсселя.

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Місцеві газети додали, що чоловік тікав голяка. Вони ж і встановили, що йдеться про Йожефа Саєра - члена угорської правлячої партії "Фідес", топсоратника прем'єра Угорщини Віктора Орбана. Саєр колись прославився як войовничий фракційний лідер своєї політичної групи в Європарламенті, який бився з критиками через суперечливе членство "Фідес" у Європейській народній партії.

Тим часом Саєр офіційно прокоментував свій промах та вибачився за участь у нелегальній вечірці: "Я дуже шкодую, що порушив встановлені антикоронавірусні заборони. Це було безвіповідально. Призначений штраф я сплачу".

Він перепросив у родини, колег та своїх виборців і попросив сприйняти його помилку на тлі "важкої політичної роботи" впродовж 30 років та не приписувати її ні його країні, ні партії. Саєр додав, що поліція знайшла у нього лише одну пігулку екстазі, і заперечив, що має будь-яке відношення до нелегального обігу наркотиків.

Заслужений депутат

Це визнання пояснює раптову заяву про відставку, яку Саєр оголосив журналістам минулими вихідними. Тоді він пояснив це "особистими причинами". Вже певний час, поскаржився євродепутат, щоденна політична боротьба стає для нього "дедалі більшим стресом".

Тоді ніхто не міг навіть припустити, що Саєр шукатиме розраду і розслаблення на нелегальній сексуальній вечірці під час локдауну. І тільки у вівторок з'ясувалися справжні обставини відставки, які критики консервативного політика та його партії не без сарказму коментували у Twitter.

У соцмережах йому закидали і "лицемірство", бо, насолоджуючись вільним сексуальним життям у Брюсселі, у себе на батьківщині Саєр нещадно боровся з правами ЛГБТІ-спільноти. У 2011 році угорський політик активно підтримував зміни до конституції, якими встановили, що шлюб - це союз чоловіка й жінки.

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Уже багато років прем'єр Орбан та його партія "Фідес" безкомпромісно виступають за так звані "християнські цінності" та традиційну сім'ю і нападають на права ЛГБТІ як "покруч ліберальних західних ідей, з якими необхідно боротися".

Йожеф Саєр одружений на судді Верховного суду Угорщини і має доньку. Його партія у понеділок прокоментувала відставку колеги без згадки будь-яких "приватних обставин" у стилі солідного політичного некролога: "Саєр зробив великий внесок для того, щоб угорський консерватизм та християнська демократія зайняли гідне місце на європейській політичній арені".

Але вже наступного дня, коли стали відомі скандальні обставини, тон "Фідес" змінився радикально. Фракція у Європарламенті підсумувала, що Саєр "ухвалив єдине правильне рішення". І воно приймається, оскільки він вибачився перед родиною та своїми виборцями. Здається, політична кар'єра Саєра завершилась. Знущання та сміх над одним з них врешті-решт обернулися непосильним тягарем для депутатів "Фідес", які роками ігнорують усі закиди щодо звуження верховенства права в Угорщині.