Як світові гіганти рятують бізнес від банкрутства через коронавірус

Минулого тижня дещо прояснилася загальна картина масштабів наслідків пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 для глобальної економіки. Саме тоді низка країн оприлюднили свої економічні показники за другий квартал 2020 року. В цей період запроваджений у багатьох частинах світу локдаун призвів до зупинки цілих галузей промисловості та сфери послуг.

В Європі найглибше економічне падіння зафіксували в Іспанії - за підсумками другого кварталу поточного року її економіка просіла на 18,5 відсотка в порівнянні з попереднім кварталом. У Франції та Італії падіння в економіці було теж доволі дошкульним - 14 і 12 відсотків відповідно. Спад не оминув навіть найбільшу економіку континенту - Німеччину. Тут у другому кварталі економічна активність скоротилася на рекордні 10,1 відсотка.

Власне, в інших країнах світу в період з квітня по червень економічна ситуація була не кращою. Приміром, у США падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) сягало 9,5 відсотка в порівнянні з першим кварталом, а в Японії, згідно з попередніми оцінками, економічний спад становив понад 11 відсотків.

Єдиним винятком у списку провідних економік світу став Китай. Статистичне відомство Піднебесної зафіксувало протягом другого кварталу економічне зростання в розмірі 3,2 відсотка, що частково компенсувало падіння на 6,8 відсотка в першому кварталі.

Оскільки повсюдний глобальний економічний спад добряче вдарив як по підприємствах, так і по домогосподарствах, уряди багатьох країн вжили безпрецедентних антикризових заходів. Ці антикризові програми містять як фінансову підтримку, так і зміни до законодавства, мета яких - запобігти хвилі банкрутств приватних осіб і підприємств.

Ось побіжний огляд того, які саме антикризові заходи ухвалили уряди чотирьох найбільших економік світу - США, Китаю, Японії й Німеччини.

Німеччина

Якщо в Німеччині влада б не бралася пом'якшувати економічні наслідки коронавірусної кризи, то тоді, за оцінками експертів, варто було очікувати близько 29 тисяч банкрутств у корпоративному секторі. Тож влада пішла на радикальні зміни у законодавстві, що регулює питання неплатоспроможності підприємств. Серед ухвалених заходів тимчасове зупинення дії норми про обов'язкову своєчасну подачу заяви про банкрутство.

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Раніше підприємства мали протягом трьох тижнів подавати заяву про банкрутство. Така вимога діяла в разі неспроможності підприємства своєчасно оплатити боргові зобов'язання, тобто коли йшлося про неплатоспроможність. Та сама норма стосувалася й випадків, коли у фірми загальна сума фінансових зобов'язань перевищувала сукупну вартість активів.

У Німеччині внаслідок коронакризи закриваються тисячі магазинів

Згідно з новими правилами, ухваленими наприкінці березня, дію цієї обов'язкової норми припинили заднім числом на період з 1 березня по 30 вересня 2020 року. Але тут є два винятки. Зокрема це не стосується компаній, у яких до неплатоспроможності призвели інші причини ніж наслідки пандемії. Те ж саме стосується й ситуації, коли перспектива подолання фінансових труднощів фірми відсутня.

Крім того, до кінця вересня були пом'якшені законодавчі норми, що забороняли деякі платіжні операції в рамках процедури банкрутства. Такий крок на зустріч з боку влади надав керівництву компаній більшу свободу дій у веденні бізнесу або під час проведення реструктуризації заборгованості без остраху бути притягнутим за це до відповідальності.

Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla Tesla упевнено пішла на обгін У розпал пандемії COVID-19 Tesla стрімко обігнала таких своїх конкурентів Toyota і Volkswagen, здобувши титул найдорожчого автовиробника в світі. При цьому обсяги продажів Tesla в порівнянні з традиційними гігантами є невеликими. У другому кварталі 2020 року акції цієї компанії підскочили більш ніж удвічі. Зокрема, і завдяки заводу Tesla в Шанхаї, який старанно виробляє авто для китайського ринку.

Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla Netflix - "чилити" перед екраном За перше півріччя цього року на стрімінговий сервіс Netflix підписалось додатково понад 25 мільйонів нових абонентів, оскільки через карантин людям доводилось сидіти вдома і можливості розваг були вкрай обмежені. Капіталізація Netflix сягнула цього року 70 мільярдів доларів. Таким чином, цей сервіс є дорожчим, ніж такі медіа-гіганти як Walt Disney або AT&T, материнська компанія HBO.

Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla Фітнес вдома Фітнес-стартап Peloton, який виробляє велотренажери, а також пропонує онлайн-заняття з фітнесу, продемонстрував квартальне зростання продажів на рівні 66 відсотків, коли через коронавірус багато хто змушений був залишити свої фінтес-мрії та переключитися на домашні вправи. У квітні Peloton провів найбільше заняття в своїй історії, яке з дому відвідали понад 23 тисячі людей.

Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla Коронавірусні мільярдери Виконавчий директор фармакомпанії Moderna Стефан Бансель буквально став мільярдером, після того як компанія випустила експериментальну вакцину проти коронавірусу, допущену до клінічних випробувань на людях. Курс акції компанії одразу ж злетів угору. Так само й малайзієць Лім Ві Чай, власник контрольного пакету акцій виробника медичних рукавичок Top Glove, став мільярдером під час пандемії.

Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla Вдома на зв'язку Мало про яку компанію за останні місяці так багато говорили, як про Zoom. У квітні в певні дні її програмами користувалися понад 300 мільйонів людей - разючий приріст до 10 мільйонів користувачів у грудні 2019. Популярності програми Zoom не завадили навіть сумніви щодо захисту даних, які лунали в ЗМІ. Після виходу компанії на біржу минулого року її вартість зросла з 16 до 70 мільярдів доларів.

Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla Ігрові прибутки Комп'ютерні ігри під час локдауну для багатьох були способом відключитися від реальності. Онлайн-ігри на кшталт Call of Duty притягнули десятки мільйонів людей. Остання гра, Animal Crossing виробництва компанії Nintendo, продемонструвала продажі на рівні понад 13 мільйонів штук протягом шести тижнів після випуску в березні. Зріс і попит на ігрові приставки – Switch, Xbox та PlayStation

Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla Вперед на вітрилах стрімінгу База платних підписників шведського музичного стрімінгового сервісу Spotify в першому кварталі 2020 року на тлі пандемії зросла до 130 мільйонів людей. Окремо компанія відзначила збільшення програвання музики через ігрові приставки на кшталт Xbox та PlayStation. На американських біржах акції Spotify демонструють одні з найкращих показників цього року.

Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla Домашній бізнес Пандемія сприяла посиленню позицій компаній, чий бізнес повністю зосереджений онлайн та включає онлайн-комунікацію, дистанційну роботу та проведення транзакцій. Компанії на кшталт Apple, Microsoft, Amazon та Facebook були за останні місяці основними рушійними силами американських біржових індексів. Приріст продемонстрували також сервіс онлайн-платежів PayPal та клауд-комп'ютингова компанія Twilio.

Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla Порожні полиці Роздрібні торговельні мережі на кшталт німецької Rewe чи французької Carrefour під час перших тижнів карантину пережили справжню навалу покупців, які зметали з полиць численні товари. Це сприяло підвищеному попиту на акції роздрібних продовольчих компаній. Підвищення попиту на товари спостерігають і онлайн-торгівці на кшталт Amazon, адже багато наляканих вірусом покупців досі уникають магазинів.

Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla Безпека передусім Попит на продукцію виробників масок, дезінфекційних засобів та серветок під час пандемії COVID-19 зростає надзвичайними темпами. Серед тих, хто чи не найбільше у виграші від цього, - компанія 3M Corp., яка, серед іншого, виробляє захисні маски. Автор: Ашутош Пандей



Крім того, нові банківські кредити, видані в період з березня по вересень, так само як і виділені для них резерви, краще захищені, оскільки вони не можуть бути оскаржені в разі подальшої неплатоспроможності. Цей крок покликаний спонукати банки кредитувати бізнес.

Новий закон також знижує ризики для різноманітних контрагентів компанії, що опинилися в скруті, як-от постачальників, власників нерухомості та орендодавців, яким потрібно платити навіть за умови, якщо не вдасться домовитися щодо реструктуризації.

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Утім, всі ці норми не застосовуються, якщо причина неплатоспроможності вже існувала до 1 березня цього року.

Японія

На відміну від багатьох інших країн, в Японії немає спеціального закону, що регламентує питання, пов'язані з неплатоспроможністю. Однак японський уряд, а також певною мірою й приватний сектор зробили інші кроки, спрямовані на пом'якшення завданої пандемією шкоди.

Приміром, натепер податкові органи надають однорічний пільговий період щодо сплати загальних і місцевих податків і зборів, якщо через пандемію дохід платника податків скоротився приблизно на 20 відсотків і більше в порівнянні з аналогічним торішнім періодом. Крім того, підприємствам водопостачання, водовідведення й каналізації та газопостачання було запропоновано дозволити не оплачувати рахунки фізособам і компаніям, що зазнають фінансових труднощів.

Коронакриза болюче вдарила й по Японії, що є третьою економікою світу

Крім того, у рамках спеціальної програми підтримки бізнесу японський уряд виділятиме адресну фіндопомогу для підприємств малого та середнього бізнесу. Цією програмою передбачається виділення щонайбільше двох мільйонів ієн (16 051 євро в перерахунку. - Ред.) для підприємств малого та середнього бізнесу, а також максимум один мільйон ієн для самозайнятих, доходи яких унаслідок коронавірусної кризи скоротилися більш ніж на 50 відсотків.

Згідно з японським законодавством, компанія, що звільняє чи відправляє у безстрокову відпустку працівників у зв'язку з тимчасовим припиненням економічної діяльності, з "причини, що пов'язана з працедавцем", зобов'язана відшкодувати працівникам за час вимушеного простою. Нині діє програма під назвою "Дотації на підтримку зайнятості". У рамках цієї програми компанії отримують дотації на відповідні виплати своїм працівникам за час простою.

Так само було внесено зміни до правил роботи фондової біржі. Зокрема подовжено з одного року до двох пільговий період делістингу для неплатоспроможних компаній. Під час делістінгу випущені певною компанією цінні папери не можуть торгуватися на біржі й виключені з котирувального списку.

Крім того, деякі страхові компанії подовжили до шести місяців термін сплати страхових внесків, а окремі банки запропонували своїм клієнтам домовитися про умови погашення кредитів, звільнивши їх від сплати окремих нарахувань у зв'язку зі зміною умов погашення заборгованості.

Китай

Хоча в Китаї не було внесено жодних змін до законодавства про неплатоспроможність, влада КНР оприлюднила нові інструкції щодо питань банкрутства. Тепер суди у справах про банкрутство повинні заохочувати процеси реструктуризації та врегулювання, перш ніж допустити ліквідацію компанії. Передбачається, що ці судові інстанції активно керуватимуть переговорами між кредиторами й боржниками за допомогою розстрочки платежів, подовження терміну виконання зобов'язань і зміни вартості контракту.

Крім того, якщо під час реструктуризації не вдасться знайти нових інвесторів, суди зможуть подовжити термін подачі пропозиції про реструктуризацію до шести місяців. Якщо компанія бере участь в заходах протидії пандемії, суд може навіть повністю припинити процедуру банкрутства.

Величезні черги біля магазинів Apple в Китаї свідчать про те, що економіка КНР взяла курс на зростання

Перш ніж оголосити компанію банкрутом, судові інстанції мають перевірити як спроможність боржника працювати й далі на ринку, так і загалом життєздатність галузі, в якій він зайнятий. Мета такого підходу - допомогти уникнути процедури банкрутства для тих боржників, які могли б вижити, якби не сталося пандемії.

Сполучені Штати Америки

США не внесли прямих змін до 11-го розділу закону про банкрутство. Однак ухвалений у березні цього року пакет заходів економічної підтримки передбачає, зокрема, підтримку підприємствам, залученим до протидії пандемії. Ухвалений законодавцями закон містить пакет економічних стимулів на суму понад двох трильйонів доларів. Це стало найбільшим пакетом економічної підтримки в історії США.

Крім того, американський центробанк - Федеральна резервна система (ФРС) - виділив додатково 500 мільярдів доларів на фінансування урядової програми кредитування проблемних компаній.

Безробітні в штаті Кентуккі

Підтримка малого і середнього бізнесу здійснюється через програми кредитування під керівництвом Адміністрації з питань малого бізнесу (SBA) і програму захисту оплати праці (PPP). Нещодавно було підвищено мінімальний поріг, що дозволяє підприємствам скористатися перевагами цієї програми, з 2,7 мільйона доларів до 7,5 мільйона доларів на компанію.

Однак, щоб скористатися перевагами цієї програми, компанія не має бути неплатоспроможною. Крім того, керівництво підприємства повинне надати бізнес-план щодо того, як воно думає інтегрувати запропоновану держпідтримку в довгострокову стратегію розвитку підприємства, щоб вийти з нинішньої скрути.

Насувається крах багатьох гравців на ринку

Однак уже в найближчі місяці сплине термін дії багатьох спеціальних програм підтримки, що породжує ризик другої хвилі економічної кризи в усьому світі, в тому числі й зростання числа банкрутств.

Особливо скрутно доведеться невеликим фірмам з обмеженими фінансовими резервами й незначною маржею. Для них будь-яке скорочення програм підтримки може поставити хрест на спробах вижити, що просто знищить їх.