Як світові гіганти рятують бізнес від банкрутства через коронавірус

Очікується, що до кінця року через завдану пандемією коронавірусу економічну шкоду збанкрутують тисячі підприємств по всьому світу. Нині уряди провідних економік намагаються запобігти цьому.
Минулого тижня дещо прояснилася загальна картина масштабів наслідків пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 для глобальної економіки. Саме тоді низка країн оприлюднили свої економічні показники за другий квартал 2020 року. В цей період запроваджений у багатьох частинах світу локдаун призвів до зупинки цілих галузей промисловості та сфери послуг.
В Європі найглибше економічне падіння зафіксували в Іспанії - за підсумками другого кварталу поточного року її економіка просіла на 18,5 відсотка в порівнянні з попереднім кварталом. У Франції та Італії падіння в економіці було теж доволі дошкульним - 14 і 12 відсотків відповідно. Спад не оминув навіть найбільшу економіку континенту - Німеччину. Тут у другому кварталі економічна активність скоротилася на рекордні 10,1 відсотка.
Власне, в інших країнах світу в період з квітня по червень економічна ситуація була не кращою. Приміром, у США падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) сягало 9,5 відсотка в порівнянні з першим кварталом, а в Японії, згідно з попередніми оцінками, економічний спад становив понад 11 відсотків.
Єдиним винятком у списку провідних економік світу став Китай. Статистичне відомство Піднебесної зафіксувало протягом другого кварталу економічне зростання в розмірі 3,2 відсотка, що частково компенсувало падіння на 6,8 відсотка в першому кварталі.
Оскільки повсюдний глобальний економічний спад добряче вдарив як по підприємствах, так і по домогосподарствах, уряди багатьох країн вжили безпрецедентних антикризових заходів. Ці антикризові програми містять як фінансову підтримку, так і зміни до законодавства, мета яких - запобігти хвилі банкрутств приватних осіб і підприємств.
Ось побіжний огляд того, які саме антикризові заходи ухвалили уряди чотирьох найбільших економік світу - США, Китаю, Японії й Німеччини.
Якщо в Німеччині влада б не бралася пом'якшувати економічні наслідки коронавірусної кризи, то тоді, за оцінками експертів, варто було очікувати близько 29 тисяч банкрутств у корпоративному секторі. Тож влада пішла на радикальні зміни у законодавстві, що регулює питання неплатоспроможності підприємств. Серед ухвалених заходів тимчасове зупинення дії норми про обов'язкову своєчасну подачу заяви про банкрутство.
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Раніше підприємства мали протягом трьох тижнів подавати заяву про банкрутство. Така вимога діяла в разі неспроможності підприємства своєчасно оплатити боргові зобов'язання, тобто коли йшлося про неплатоспроможність. Та сама норма стосувалася й випадків, коли у фірми загальна сума фінансових зобов'язань перевищувала сукупну вартість активів.
Згідно з новими правилами, ухваленими наприкінці березня, дію цієї обов'язкової норми припинили заднім числом на період з 1 березня по 30 вересня 2020 року. Але тут є два винятки. Зокрема це не стосується компаній, у яких до неплатоспроможності призвели інші причини ніж наслідки пандемії. Те ж саме стосується й ситуації, коли перспектива подолання фінансових труднощів фірми відсутня.
Крім того, до кінця вересня були пом'якшені законодавчі норми, що забороняли деякі платіжні операції в рамках процедури банкрутства. Такий крок на зустріч з боку влади надав керівництву компаній більшу свободу дій у веденні бізнесу або під час проведення реструктуризації заборгованості без остраху бути притягнутим за це до відповідальності.
Крім того, нові банківські кредити, видані в період з березня по вересень, так само як і виділені для них резерви, краще захищені, оскільки вони не можуть бути оскаржені в разі подальшої неплатоспроможності. Цей крок покликаний спонукати банки кредитувати бізнес.
Новий закон також знижує ризики для різноманітних контрагентів компанії, що опинилися в скруті, як-от постачальників, власників нерухомості та орендодавців, яким потрібно платити навіть за умови, якщо не вдасться домовитися щодо реструктуризації.
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Утім, всі ці норми не застосовуються, якщо причина неплатоспроможності вже існувала до 1 березня цього року.
На відміну від багатьох інших країн, в Японії немає спеціального закону, що регламентує питання, пов'язані з неплатоспроможністю. Однак японський уряд, а також певною мірою й приватний сектор зробили інші кроки, спрямовані на пом'якшення завданої пандемією шкоди.
Приміром, натепер податкові органи надають однорічний пільговий період щодо сплати загальних і місцевих податків і зборів, якщо через пандемію дохід платника податків скоротився приблизно на 20 відсотків і більше в порівнянні з аналогічним торішнім періодом. Крім того, підприємствам водопостачання, водовідведення й каналізації та газопостачання було запропоновано дозволити не оплачувати рахунки фізособам і компаніям, що зазнають фінансових труднощів.
Крім того, у рамках спеціальної програми підтримки бізнесу японський уряд виділятиме адресну фіндопомогу для підприємств малого та середнього бізнесу. Цією програмою передбачається виділення щонайбільше двох мільйонів ієн (16 051 євро в перерахунку. - Ред.) для підприємств малого та середнього бізнесу, а також максимум один мільйон ієн для самозайнятих, доходи яких унаслідок коронавірусної кризи скоротилися більш ніж на 50 відсотків.
Згідно з японським законодавством, компанія, що звільняє чи відправляє у безстрокову відпустку працівників у зв'язку з тимчасовим припиненням економічної діяльності, з "причини, що пов'язана з працедавцем", зобов'язана відшкодувати працівникам за час вимушеного простою. Нині діє програма під назвою "Дотації на підтримку зайнятості". У рамках цієї програми компанії отримують дотації на відповідні виплати своїм працівникам за час простою.
Так само було внесено зміни до правил роботи фондової біржі. Зокрема подовжено з одного року до двох пільговий період делістингу для неплатоспроможних компаній. Під час делістінгу випущені певною компанією цінні папери не можуть торгуватися на біржі й виключені з котирувального списку.
Крім того, деякі страхові компанії подовжили до шести місяців термін сплати страхових внесків, а окремі банки запропонували своїм клієнтам домовитися про умови погашення кредитів, звільнивши їх від сплати окремих нарахувань у зв'язку зі зміною умов погашення заборгованості.
Хоча в Китаї не було внесено жодних змін до законодавства про неплатоспроможність, влада КНР оприлюднила нові інструкції щодо питань банкрутства. Тепер суди у справах про банкрутство повинні заохочувати процеси реструктуризації та врегулювання, перш ніж допустити ліквідацію компанії. Передбачається, що ці судові інстанції активно керуватимуть переговорами між кредиторами й боржниками за допомогою розстрочки платежів, подовження терміну виконання зобов'язань і зміни вартості контракту.
Крім того, якщо під час реструктуризації не вдасться знайти нових інвесторів, суди зможуть подовжити термін подачі пропозиції про реструктуризацію до шести місяців. Якщо компанія бере участь в заходах протидії пандемії, суд може навіть повністю припинити процедуру банкрутства.
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Перш ніж оголосити компанію банкрутом, судові інстанції мають перевірити як спроможність боржника працювати й далі на ринку, так і загалом життєздатність галузі, в якій він зайнятий. Мета такого підходу - допомогти уникнути процедури банкрутства для тих боржників, які могли б вижити, якби не сталося пандемії.
США не внесли прямих змін до 11-го розділу закону про банкрутство. Однак ухвалений у березні цього року пакет заходів економічної підтримки передбачає, зокрема, підтримку підприємствам, залученим до протидії пандемії. Ухвалений законодавцями закон містить пакет економічних стимулів на суму понад двох трильйонів доларів. Це стало найбільшим пакетом економічної підтримки в історії США.
Крім того, американський центробанк - Федеральна резервна система (ФРС) - виділив додатково 500 мільярдів доларів на фінансування урядової програми кредитування проблемних компаній.
Підтримка малого і середнього бізнесу здійснюється через програми кредитування під керівництвом Адміністрації з питань малого бізнесу (SBA) і програму захисту оплати праці (PPP). Нещодавно було підвищено мінімальний поріг, що дозволяє підприємствам скористатися перевагами цієї програми, з 2,7 мільйона доларів до 7,5 мільйона доларів на компанію.
Однак, щоб скористатися перевагами цієї програми, компанія не має бути неплатоспроможною. Крім того, керівництво підприємства повинне надати бізнес-план щодо того, як воно думає інтегрувати запропоновану держпідтримку в довгострокову стратегію розвитку підприємства, щоб вийти з нинішньої скрути.
Однак уже в найближчі місяці сплине термін дії багатьох спеціальних програм підтримки, що породжує ризик другої хвилі економічної кризи в усьому світі, в тому числі й зростання числа банкрутств.
Особливо скрутно доведеться невеликим фірмам з обмеженими фінансовими резервами й незначною маржею. Для них будь-яке скорочення програм підтримки може поставити хрест на спробах вижити, що просто знищить їх.