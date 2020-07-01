Як Петру Порошенку запобіжний захід обирали

Головуючий суддя Печерського райсуду Сергій Вовк не задовольнив вимогу прокурорів щодо обмеження права пересування екс-президента Петра Порошенка. В засіданні оголошена перерва до 8 липня. Близько тисячі прихильників екс-президента та міжнародна громадськість висловилися проти політичного переслідування Порошенка.

Багатогодинні протести

Від 11 годин ранку біля будівлі Державного бюро розслідувань (ДБР) зібралося кількасот прихильників екс-президента України Петра Порошенка, який згодом прибув сюди на черговий допит. У своїй промові перед тим, як зайти до ДБР, Порошенко назвав свої допити та порушені поти нього кримінальні провадження "політичними переслідуваннями на замовлення чинного президента Зеленського". Він нагадав, що головою ДБР призначений адвокат збіглого екс-президента України Віктора Януковича і застеріг владу від порушення конституції і законів.

Порошенко вважає порушені поти нього кримінальні провадження "політичними переслідуваннями на замовлення чинного президента Зеленського"

На вході до ДБР сталася сутичка з охоронцями, які всупереч закону, не пускали депутатів парламенту від фракції "Європейська солідарність" всередину будівлі. Але Порошенко невдовзі вийшов на вулицю і очолив колону прихильників, що пішки рушила через центр Києва до Печерського райсуду. Тут натовп збільшився до більш ніж тисячі людей, які уважно слухали промову Порошенка із зали суду, куди правоохоронці пропустили тільки дуже обмежене коло журналістів.

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Коли трансляція перервалася, почалися багатогодинні виступи політиків та громадських активістів, які одностайно назвали цей суд спробою політичного переслідування екс-президента "на замовлення Зеленського і Кремля". Впродовж кількагодинного засідання натовп не розходився, попри сильну спеку. Протест тривав мирно, активісти організували безкоштовну роздачу води та антисептичних засобів для присутніх і міряли тиск тим, хто почувався зле.

Обвинувачення і аргументи захисту

Тим часом у судовій залі прокурори підтвердили звинувачення Порошенка у перевищенні повноважень під час призначення заступника голови розвідки Сергія Семочка. Вони вимагали застосувати проти екс-президента обмеження пересування Україною та за кордон під його особисте зобов'язання. Сам Порошенко, виступаючи в суді, відкинув закиди обвинувачення і заявив, що його хочуть засудити "за наказ здійснити контрнаступ 2014 року, внаслідок якого було звільнено дві третини окупованої території Донбасу та за укладення й імплементацію мінських угод".

Мітинг на підтримку Порошенка перед будівлею Печерського райсуду

Екс-президент заявив, що ціла низка європейських політиків та інституцій вже визнала це політичним переслідуванням і окремо подякував співголовам комісії Євросоюзу Пету Коксу та Александру Кваснєвському за їхню заяву на підтримку Порошенка. Адвокати екс-президента зосередилися на порушенні процедури вручення Порошенкові підозри, фальсифікації доказів стороною обвинувачення та цілого кримінального провадження. В результаті, суддя Вовк за підсумками чотиригодинного засідання, голосив перерву у слуханнях справи до 8 липня.

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Коли Порошенко вийшов на вулицю, натовп його прихильників так щільно обступив імпровізовану трибуну на ґанку суду, що чимало фотокореспондентів не змогли протиснутися і зробити фото екс-президента. Порошенко заявив, що "обвинувачення злякалося і втекло після того, як були викриті його спроби сфальсифікувати справу". Натовп демонстрантів зустрів сміхом його слова про те, що тепер виходить, що прокурори хочуть запровадження запобіжного заходу проти нього 8 липня, а вже 10 липня, згідно із законом, вибігає термін розслідування цього кримінального провадження. "Виходить, що вони хочуть запобіжного заходу щодо мене на два дні", - сказав Порошенко.