Як ексканцлер Шредер у подкасті обізвав посла України та що пишуть про це німецькі ЗМІ

Ґергард Шредер (Gerhard Schröder) вважається талановитим промовцем і любителем міцного слівця. Новий проєкт ексканцлера Німеччини й голови ради директорів компанії "Роснефть" підтвердив цю репутацію, хоча і викликав подив деяких оглядачів. У першому випуску свого аудіоподкасту, прем'єра якого відбулася у вівторок, 26 травня, відставний політик різко висловився про посла України в Берліні, який критикував його раніше. Шредер назвав посла "карликом" ("Zwerg"). З легкої руки інформагентства dpa це слово потрапило до заголовків багатьох ЗМІ, але насправді подкаст не про це.

Некваплива бесіда про коронавірус та карантин

Шредер став одним із небагатьох німецьких політиків вищого рівня, у якого з'явився свій аудіоподкаст. Долучитися до модного жанру 76-річному соціал-демократу допомагає його колишній прес-секретар Бела Анда (Bela Anda), чия PR-фірма виступає продюсером проєкту. Подкаст називається Agenda, тобто "Порядок денний". На початку нульових років так називалася ключова реформа очолюваного Шредером уряду соціал-демократів і Зелених, що змінила ринок праці в Німеччині.

Посол України в Німеччині Мельник розкритикував заклики Шредера до зняття санкцій з Росії

Подкаст триває близько півгодини, Анда ставить запитання, Шредер відповідає. Темою першого з поки що восьми запланованих випусків стала епідемія коронавірусу й те, як з нею справляється Німеччина. Ексканцлер вважає, що справляється добре, і - рідкісний випадок - хвалить Анґелу Меркель (Angela Merkel), яка змінила його на посту канцлера. Бесіда йде неквапливо, своїм приємно низьким голосом Шредер розповідає, що у нього все добре, що він злегка сумує за гольфом і за час коронавірусного карантину крім іншого прочитав біографію Черчилля. Гострі запитання не звучать.

У самому кінці, на останніх хвилинах, Шредер, говорячи про боротьбу з коронавірусом, критикує США за відмову підтримувати Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ), хвалить нинішній уряд ФРН за протилежну політику і закликає до розширення міжнародного співробітництва.

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"Не варто докучати одне одному санкціями. Я намагався вказати, що це справедливо й по відношенню до Росії. Чому тоді чи то посол, чи то колишній міністр закордонних справ, якийсь карлик з України, мене критикує?", - запитує Шредер. "Посол, так", - підказує Анда. "Так, так, якийсь карлик з України, якісь критичні ... Це нікого не цікавить, навіть у Німеччині", - говорить Шредер, при цьому не вимовляючи імені українського посла - Андрія Мельника. Далі на цьому місці на записі чутна склейка, і Анда задає завершальне запитання.

2004-й рік: тодішній канцлер Німеччини Шредер зустрічає президента Росії Путіна в Гамбурзі

Привід для випаду Шредера - інтерв'ю Мельника берлінській газеті Tagesspiegel на початку травня, в якому український дипломат піддав критиці заклики ексканцлера в цьому ж виданні до зняття санкцій з Росії, введених за її дії проти України. Саме це, судячи з запису, викликало гнів Шредера, а не те, що Мельник назвав його "топ-лобістом президента Росії Путіна", як про це пишуть німецькі ЗМІ. Прізвище російського президента в першому випуску подкасту не звучить жодного разу, як і керівні посади Шредера в компаніях "Роснефть" чи Nord Stream 2, що будує однойменний газогін дном Балтійського моря з Росії до Німеччини. Москва побіжно згадується у списку інших міст.

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Реакція німецьких ЗМІ на подкаст Шредера

У німецьких ЗМІ в цілому позитивно сприйняли новий проєкт Шредера, зазначивши, що його цікаво слухати, і що ексканцлер багато в чому залишився вірним собі. Лише слово "карлик" про українського посла, схоже, деяких оглядачів неприємно здивувало. Хтось просто зазначив, що це звучить "недобре". А ліволіберальна газета Süddeutsche Zeitung з Мюнхена напівжартома написала, що це слово - єдине місце в подкасті, яке дає привід засумніватися в словах ведучого Анди про те, що під час запису бесіди в адвокатській конторі ексканцлера в Ганновері вживають тільки воду і каву. "Не можна бути повністю впевненим, що так було до кінця запису", - іронізує газета.