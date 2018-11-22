 Анексія Криму: посол України у ФРН пропонує Ґергарду Шредеру парі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.05.2020

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Анексія Криму: посол України у ФРН пропонує Ґергарду Шредеру парі

Колишній канцлер Німеччини Ґрегард Шредер побачить повернення анексованого Росією Криму ще за свого життя, заявляє посол України у ФРН Андрій Мельник.

Посол України у Німеччині Андрій Мельник

Посол України у Німеччині Андрій Мельник

Посол України в Німеччині Андрій Мельник запропонував колишньому канцлеру ФРН Ґергарду Шредеру (Gerhard Schröder) парі щодо подальшої долі анексованого Росією українського Криму. Півострів ще за життя 76-річного німецького політика "неодмінно повернеться в лоно матері-України", заявив Мельник в неділю, 3 травня, в інтерв'ю інформаційній агенції "Укрінформ". "Це так само очевидно, як і те, що сонце встає на сході і сідає на заході", - додав український дипломат.

Мельник також розкритикував заклик ексканцлера скасувати санкції Євросоюзу щодо Росії, запроваджені у відповідь на анексію Криму і підтримку сепаратистів на Донбасі. Подібні висловлювання є "криком відчаю топлобіста Кремля", вважає Мельник.

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Пізніше він написав у своєму Twitter, що Шредер "як голова ради директорів "Роснефти" за 600 тисяч доларів США готовий, втративши сором, закликати до зняття санкцій з Росії, виправдовувати криваву війну на Сході Україні з 14 тисячами жертв і ігнорувати російські злочини в Криму". Таким чином Мельник прокоментував новину про те, що російська компанія "Роснефть" запропонувала акціонерам зберегти бонуси для членів ради директорів на рівні 2019 року. У випадку Шредера сума його додаткової винагороди за минулий рік становила 600 тисяч доларів.

Ґергард Шредер назвав санкції "безглуздими"

Ексканцлер Німеччини в інтерв'ю німецькому виданню Tagesspiegel раніше назвав санкції ЄС щодо Росії "безглуздими". На думку Шредера, на Кремль не вдасться вплинути за допомогою штрафних заходів, і жоден російський президент не поверне Крим Україні.

13 березня стало відомо, що Рада ЄС вирішила продовжити санкції щодо фізичних та юридичних осіб, зокрема російських посадовців, запроваджені за порушення територіальної цілісності України. Вони діятимуть щонайменше до вересня 2020 року. При цьому персональні санкції - лише один з видів обмежувальних заходів, запроваджених Євросоюзом через агресію проти України. ЄС запровадив щодо Росії також секторальні обмеження і санкції за анексію Криму та Севастополя.

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