Як відрізнити коронавірус від застуди чи грипу?

На перший погляд, симптоми нового коронавірусу 2019-nCoV схожі на симптоми "звичайного грипу". Та цікаво дізнатися, які симптоми нового збудника не є типовими для грипу.

Типовими симптомами коронавірусу є жар, сухий кашель, задишка, біль у м'язах, втома. Більш рідкісні симптоми - це мокрота, головний біль, кашель із кров'ю та пронос. Натомість нетиповими для нового коронавірусу є такі симптоми як нежить і біль у горлі.

Нежить і біль у горлі - типові ознаки інфекції верхніх дихальних шляхів. Тож якщо хтось постійно чхає та має нежить, радше за все, має звичайну застуду чи звичайний грип. Позаяк новий збудник вражає передусім нижні дихальні шляхи, інфіковані ним мають переважно сухий кашель, задишку та/або запалення легенів, але не біль у горлі.

Маски не допомагають захиститися від коронавірусу

Ці симптоми можуть проявлятися, але необов'язково!

У випадку багатьох інфікованих новим коронавірусом під час хвороби або виникають дуже слабкі симптоми, або не виникає жодних. Інкубаційний період у разі зараження новим коронавірусом може тривати, за даними Інституту Роберта Коха, до 14 днів.

Якщо Ви не впевнені чи боїтеся, сходіть, у будь-якому разі, до лікаря. Він чи вона відправить зразок мокроти до лабораторії, аби її дослідили на предмет респіраторних вірусів. Це допоможе внести ясність у ситуацію для Вас та Вашого лікаря.

Чи захищають дихальні маски від зараження вірусом?

Не дуже. Віруси не можуть літати, тож новий коронавірус так само передається повітряно-крапельним чи контактним шляхом. Тобто краще триматися на відстані від хворих та регулярно й старанно мити руки, тобто робити це з милом і витиратися після цього за можливості одноразовими паперовими серветками.

Справжній грип часто раптово збиває хворого з ніг

Грип чи застуда? Ось які незначні відмінності

Навіть лікарі часом не можуть розрізнити між "звичайним грипом" та "простою застудою" виходячи з симптомів хворого.

У разі нормальної застуди спочатку, як правило, дере в горлі, потім тече з носу, і зрештою - починається кашель. Протягом кількох днів у нас болить горло, нежить, мокрий чи сухий кашель, дещо підвищена температура, голова болить, і ми почуваємося безсилими.

Справжній грип, натомість, часто дуже раптово збиває з ніг. Голова та кінцівки болять, з'являється сухий кашель та хрипота, болить горло, температура піднімається, подекуди до 41 градуса, часто людину морозить. Хочеться лише лежати в ліжку, почуваєшся абсолютно безсилим, апетиту немає, а сон може тривати годинами.

Проста застуда, як правило, триває лише кілька днів, симптоми за тиждень зникають. Справжній грип, натомість, зазвичай дещо триваліший, він вибиває хворого зі звичного ритму на тиждень, повне одужання триває часом кілька тижнів.

У Німеччині Постійна комісія з питань щеплень (STIKO) рекомендує раз на рік робити щеплення проти грипу всім, хто ризикує особливо серйозно захворіти. До цієї категорії належать люди у віці понад 60 років, хронічно хворі будь-якого віку, вагітні, а також мешканці будинків для літніх людей.

Крім того, захищатися за допомогою вакцини варто також тим, хто має контакт із великою кількістю людей. Це, приміром, медичний персонал або люди, які працюють в установах, через які проходить багато публіки.

Пити антибіотики є сенс лише коли хвороба викликана бактеріями

Коли потрібно приймати антибіотики?

Більшість застудних захворювань та грип викликані вірусами, проти яких антибіотики не допомагають.

Антибіотики створені для боротьби з бактеріями, а не вірусами. Вбиваючи мікроорганізми чи уповільнюючи їхній розвиток, антибіотики підтримують нашу імунну систему. Зокрема, вони атакують клітинні стінки бактерій чи їхній обмін речовин. Приміром, пеніцилін порушує синтез у клітинних стінках мікроорганізмів. У них, таким чином, з'являються дірки, а бактерії з дірявими клітинними стінками нежиттєздатні та просто лускаються.

Застосовувати антибіотики є сенс, коли бактерії потрапили в організм повз ослаблену імунну системи та розмножуються в ньому. Адже таким чином можуть виникнути запалення, а окремі органи зазнати часом довготривалих ушкоджень. Запалення легенів, ангіна, запалення сечового міхура чи кори головного мозку здебільшого викликані бактеріями. У цих випадках застосування антибіотиків має сенс.