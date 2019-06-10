Які партії проходять до Верховної Ради (фотогалерея)

Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися найближчої неділі, то до парламенту пройшли би п'ять партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Батьківщина", "Європейська солідарність" і "Голос". Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром "Соціальний моніторинг" і Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка.

Згідно з оприлюдненими в понеділок, 1 липня, даними, серед тих, хто визначився і буде голосувати, партію "Слуга народу" готові підтримати 43,2 відсотка респондентів, "Опозиційну платформу - За життя" - 12 відсотків, ВО "Батьківщина" - 9,4 відсотка, "Голос" - 8,3 відсотка, "Європейську солідарність" - 8,2 відсотка.

Шанси подолати прохідний п'ятивідсотковий бар'єр мають також партія "Сила і честь", яку підтримують 4,1 відсотка опитаних, та "Громадянська позиція" (3,9 відсотка респондентів). Водночас "Опозиційний блок - Партію миру і розвитку" готові підтримати 2,2 відсотка тих, хто визначився і має намір голосувати, Радикальну партію Олега Ляшка - 2,1 відсотка, ВО "Свобода" - 1,8 відсотка, "Українську стратегія Гройсмана" - 1,6 відсотка, "Об'єднання "Самопоміч" - 1,2 відсотка. Решта партій, згідно з даними опитування, здобула б менше відсотка голосів респондентів кожна.