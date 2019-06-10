Які партії проходять до Верховної Ради (фотогалерея)

Найбільші шанси потрапити до Верховної Ради України на позачергових виборах 21 липня мають п'ять партій. DW коротко розповідає про ці політичні сили та їхніх лідерів.
Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися найближчої неділі, то до парламенту пройшли би п'ять партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Батьківщина", "Європейська солідарність" і "Голос". Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром "Соціальний моніторинг" і Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка.
Згідно з оприлюдненими в понеділок, 1 липня, даними, серед тих, хто визначився і буде голосувати, партію "Слуга народу" готові підтримати 43,2 відсотка респондентів, "Опозиційну платформу - За життя" - 12 відсотків, ВО "Батьківщина" - 9,4 відсотка, "Голос" - 8,3 відсотка, "Європейську солідарність" - 8,2 відсотка.
Шанси подолати прохідний п'ятивідсотковий бар'єр мають також партія "Сила і честь", яку підтримують 4,1 відсотка опитаних, та "Громадянська позиція" (3,9 відсотка респондентів). Водночас "Опозиційний блок - Партію миру і розвитку" готові підтримати 2,2 відсотка тих, хто визначився і має намір голосувати, Радикальну партію Олега Ляшка - 2,1 відсотка, ВО "Свобода" - 1,8 відсотка, "Українську стратегія Гройсмана" - 1,6 відсотка, "Об'єднання "Самопоміч" - 1,2 відсотка. Решта партій, згідно з даними опитування, здобула б менше відсотка голосів респондентів кожна.
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