 Якими будуть нові ″санкції з пекла″, які США готують проти Росії | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 20.02.2019

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Світ

Якими будуть нові "санкції з пекла", які США готують проти Росії

Колишній куратор санкційної політики США Деніел Фрід розповів DW про новий законопроект в Конгресі щодо санкцій проти Росії і про те, чому вони не торкнуться "Північного потоку-2".

Будівля Конгресу США у Вашингтоні

Будівля Конгресу США у Вашингтоні

Деніел Фрід, відставний американський дипломат, довгі роки курирував політику санкцій в Держдепартаменті Сполучених Штатів Америки. На полях Мюнхенської конференції з безпеки, що завершилася в неділю, 17 лютого,  DW поговорила з ним про нові санкції проти Росії (DASKA), які були представлені незадовго до цього в Конгресі США.

Один з авторів документа, американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем, раніше називав їх "санкціями з пекла". Як писала газета The New York Times, в документі передбачені обмеження проти російських банків, "які підтримують зусилля з втручання в вибори за кордоном", санкції проти нового суверенного боргу, проти "залучених у корупцію" конкретних осіб і проти нафтогазового сектора, зокрема - і проти проектів за межами РФ зі зрідженого природного газу.

Деніел Фрід

Деніел Фрід

DW: У Конгресі США в середині лютого був представлений новий законопроект щодо санкцій проти Росії, в тому числі проти банків і нового держборгу. Чи підпише його президент Дональд Трамп?

Деніел Фрід: Давайте по порядку. Законопроект - зовсім свіжий, він ще не пройшов жодної з палат Конгресу, його навіть у комітеті не розглядали. Цей документ - відредагована і поліпшена версія законопроекту про санкції, який не був реалізований в 2018 році. Той документ був непоганий, але в ньому були деякі недоліки. Нинішній законопроект - набагато кращий. Там є більш продумані заходи, і немає проблем, пов'язаних з надмірним ентузіазмом попереднього пакету. Є моменти, проти яких заперечуватимуть деякі європейські країни, але їх буде менше, ніж раніше.

Цей законопроект заповнює певну порожнечу. Адміністрація Трампа гідно регулювала існуючі санкції. Але російська агресія, як проти України, так і проти США і Заходу в цілому, продовжилася. На тлі відсутності реальних кроків для виконання Мінських угод, а також на тлі нинішнього російського втручання у вибори в США та деяких європейських країнах, боюся, що додаткові санкції виправдані. Було б набагато краще, якби Росія дала нам можливість зняти санкції.

Як ви гадаєте, які заходи з нового санкційного пакету будуть найбільш болючими для Росії?

Думаю, що комбінація додаткових фінансових санкцій та санкцій в енергетичному секторі продемонструє росіянам, що вони не зможуть просто зберегти статус-кво; що поки Росія поводиться як країна-агресор в Європі, нападаючи на Україну і йдучи на загострення, як це було минулої осені у Керченській протоці, тиск зростатиме. Повторю ще раз - я б надав перевагу співпраці з Росією. Але це Росія вибрала такий шлях конфронтації з Заходом, ніхто не просив Росію втручатися в американські вибори, французькі, або намагатися вбити людей в англійському Солсбері... Як ветеран виконавчої влади я б вважав за краще, щоб діяв уряд. Але якщо адміністрація Трампа не в змозі сама розробити відповідні санкції, причому в узгодженні з європейцями, як це ми робили під час адміністрації Обами, тоді це зобов'язаний зробити Конгрес.

DW.COM

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Чи підпише Трамп новий законопроект?

Не знаю, але попередній законопроект був ухвалений з переважною підтримкою (закон про протидію противникам Америки шляхом санкцій, CAATSA, ухвалений в серпні 2017 року. - Ред.). Сенат ухвалив його майже одноголосно. У Трампа не було вибору.

Чи піде адміністрація Трампа на запровадження санкцій проти німецьких і європейських компаній, залучених у проект будівництва газопроводу "Північний потік-2"? Після того, як доля проекту була нещодавно врегульована на рівні Євросоюзу, зупинити його, схоже, можуть тільки санкції Вашингтона, який виступає проти цього проекту.

Я ніколи не був прихильником "Північного потоку" і вважаю, що це є поганою ідеєю. Я продовжую так вважати, бо він підриває те, що я розцінюю як стратегічну мету європейської енергетичної політики - диверсифікувати поставки і зменшити можливості російського впливу в Європі. "Північний потік" розширює російські можливості, оскільки дозволяє їй постачати газ до Німеччини в обхід Центральної Європи. І він дає Росії можливість більш ефективно перекрити поставки через Україну, продовжуючи постачання у Німеччину. Це турбує Польщу, а також Угорщину і Словаччину. Я вважаю цей проект поганим, тому що він підриває європейську солідарність. Але я ніколи не вважав прямі атаки на "Північний потік-2" шляхом санкцій найкращим методом. Я б хотів, щоб Євросоюз сам вирішив це питання.

Я, як і раніше, проти санкцій проти "Північного потоку-2", якщо лише росіяни самі не введуть в цей проект осіб, які вже перебувають під санкціями. В такому випадку вони не можуть просити нас, американців, зробити для них виняток. Повторю ще раз - я проти використання санкцій проти "Північного потоку-2", але, наскільки я знаю, новий законопроект цього і не передбачає.

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    Автор: Ірина Філатова, Азад Сафаров


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