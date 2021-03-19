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Деніел Фрід

Деніел Фрід - колишній американський дипломат, політолог. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Даніель Фрід".

Деніел Фрід пропрацював близько 40 років у Державному департаменті СЩА. З 2014 по 2017 рік він координував санкційну політику США щодо Росії через анексію Криму і війну на Сході України. Після завершення своєї дипломатичної кар’єри Деніел Фрід зайнявся експертною діяльністю, зокрема в аналітичному центрі Atlantic Council. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Архітектор санкцій США проти Росії: Настав час шукати компроміс щодо Північного потоку-2

Архітектор санкцій США проти Росії: Настав час шукати компроміс щодо "Північного потоку-2" 19.03.2021

З огляду на високі ризики західні партнери мають знайти компроміс щодо "Північного потоку-2", який влаштує Україну й Польщу. Таку думку в інтерв'ю DW висловив архітектор санкцій США проти Росії Деніел Фрід.
Діряві санкції США? Фірми з Європи обладнали судно Академік Черський

Діряві санкції США? Фірми з Європи обладнали судно "Академік Черський" 19.03.2021

Трубоукладач "Академік Черський" невдовзі долучиться до добудови "Північного потоку-2". В обхід санкцій США європейські компанії обладнали російське судно за останнім словом техніки. Розслідування DW.
Якими будуть нові санкції з пекла, які США готують проти Росії

Якими будуть нові "санкції з пекла", які США готують проти Росії 20.02.2019

Колишній куратор санкційної політики США Деніел Фрід розповів DW про новий законопроект в Конгресі щодо санкцій проти Росії і про те, чому вони не торкнуться "Північного потоку-2".
Колишній розробник санкцій США: побоювання Європи перебільшені

Колишній розробник санкцій США: побоювання Європи перебільшені 28.07.2017

Колишній американський дипломат і координатор санкцій в адміністрації Обами Деніел Фрід поговорив з DW про новий закон, що посилює санкції проти Росії, та прокоментував реакцію Європи.

"Нафтогаз" та "РосУкренерго" створять спільне підприємство 25.01.2006

„Нафтогаз України“ та РосУкренерго мають підписати статутні документи про створення спільного підприємства. Цей крок викликає стурбованість міжнародних кіл, які з підозрою ставляться до компанії РосУкренерго.