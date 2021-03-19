Деніел Фрід - колишній американський дипломат, політолог. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Даніель Фрід".

Деніел Фрід пропрацював близько 40 років у Державному департаменті СЩА. З 2014 по 2017 рік він координував санкційну політику США щодо Росії через анексію Криму і війну на Сході України. Після завершення своєї дипломатичної кар’єри Деніел Фрід зайнявся експертною діяльністю, зокрема в аналітичному центрі Atlantic Council. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.