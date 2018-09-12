Юнкер виголосив нові пропозиції щодо міграційної політики ЄС

Глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер представив нові пропозиції щодо міграційної політики Європейського Союзу. Він виголосив їх у своїй щорічній промові про ситуацію в ЄС у середу, 12 вересня.

За словами Юнкера, зовнішні кордони ЄС повинні захищатися більш ефективно. Для цього кількість прикордонників європейської служби Frontex має збільшитися до 10 тисяч осіб до 2020 року. Frontex повинна мати власні кораблі, літаки та автотранспорт, зазначив Юнкер.

ЄС необхідно більше солідарності щодо мігрантів

Він також закликав ЄС до більшої солідарності в питаннях міграційної політики. За словами Юнкера, європейські країни не повинні сперечатися щодо кожного корабля, який прибуває з мігрантами до Європи. "Країни ЄС повинні домовитися про розподіл біженців, інакше це загрожує кордонам всередині Євросоюзу", - зазначив Юнкер.

Глава Єврокомісії також наголосив на необхідності більш тісних відносин з африканськими країнами. Численні торгові відносини ЄС з країнами Африки необхідно замінити єдиною угодою про вільну торгівлю. "Африці потрібна не милостиня, а повноцінне партнерство", - додав глава Єврокомісії.

Зона вільної торгівлі з Великобританією

Крім того, Жан-Клод Юнкер виступив за угоду про вільну торгівлю з Великобританією після Brexit. Ця країна, за його словами, повинна залишитися особливим партнером в питаннях політики і безпеки. Водночас країни, які не є членами ЄС, не можуть мати однакові права з учасниками Євросоюзу, зазначив глава Єврокомісії.

Юнкер також зажадав від ЄС більшої залученості в глобальні проблеми. "Світу необхідна сильна і єдина Європа", - сказав глава Єврокомісії, торкнувшись ситуації в Сирії.

Євро має стати глобальною валютою

Також Юнкер виступив за посилення значущості євро як глобальної валюти. За його словами, відомства в Брюсселі представлять свої пропозиції щодо цього вже в цьому році.

"Євро повинен стати обличчям та інструментом нового європейського суверенітету. Не може бути так, що 80 відсотків імпорту енергії в Європі оплачується в доларах", - заявив Юнкер.

Ця щорічна мова Жана-Клода Юнкера про ситуацію в Євросоюзі може стати останньою. Колишній прем'єр-міністр Люксембургу обіймає посаду глави Єврокомісії з кінця 2014 року, термін його повноважень закінчується в жовтні. 63-річний Юнкер заявив, що "не домагатиметься нового мандата".