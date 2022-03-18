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Югославія

Югославія - колишня держава на Балканському півострові. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Югославія".

Югославія проіснувала з 1918 до 2003 року. За цей час ця балканська країна неодноразово змінювала державний устрій та територію. Нині на місці Югославії існують Словенія, Македонія, Сербія, Косово, Чорногорія, Хорватія, Боснія і Герцоговіна. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

США засудили російські погрози Боснії українським сценарієм

США засудили російські погрози Боснії "українським сценарієм" 18.03.2022

Посольство США у Боснії назвало коментарі посла РФ Калабухова "небезпечними" і заявило про подальшу підтримку Сараєво.

Вугільна криза по-британськи - Європа у фокусі (відео)

Вугільна криза по-британськи - "Європа у фокусі" (відео) 03.11.2021

Росія: доки триватимуть тортури у в'язницях. Балкани: як музика об'єднує старих ворогів. Великобританія: чому активісти в шоці від вугільної стратегії країни. Нідерланди: як живуть у будинку на колесах на енергії сонця.
Повернення до вугілля у Великобританії? Європа у фокусі (02.11.2021)

Повернення до вугілля у Великобританії? "Європа у фокусі" (02.11.2021) 03.11.2021

Росія: доки триватимуть тортури та знущання у в'язницях. Балкани: як музика об'єднує старих ворогів. Великобританія: чому активісти в шоці від вугільної стратегії країни. Нідерланди: як живеться в будинку на колесах на сонячній енергії.

Трибунал ООН засудив екскерівників сербської спецслужби за воєнні злочини

Трибунал ООН засудив екскерівників сербської спецслужби за воєнні злочини 30.06.2021

Колишнього очільника спецслужби Сербії Йовіцу Станішича та його підлеглого Франко Сіматовича визнали винними у воєнних злочинах під час війни в колишній Югославії.
Scoxit після Brexit? Прагнення незалежності в Шотландії - Європа у фокусі (відео)

Scoxit після Brexit? Прагнення незалежності в Шотландії - "Європа у фокусі" (відео) 03.05.2021

Росія: чому німці летять робити щеплення "Спутник V" в Москву. Сербія: смертоносну зброю перетворюють на музичні інструменти. Словенія: свобода преси в небезпеці через тиск влади. Франція: робота мрії на маяку.

Перегляд кордонів на Балканах: що міститься у фантомному плані прем'єра Словенії

Перегляд кордонів на Балканах: що міститься у "фантомному плані" прем'єра Словенії 22.04.2021

З 1 липня 2021 Словенія перебирає чергове головування у ЄС. Словенський прем'єр пропонує зміни кордони на Балканах з урахуванням етнічної картини. Як реагують на це - у матеріалі DW.
Болгарія заблокувала переговори про вступ Північної Македонії до ЄС

Болгарія заблокувала переговори про вступ Північної Македонії до ЄС 17.11.2020

Причиною блокування Софією європейських прагнень Скоп'є стали невирішені питання щодо історії та мови, пояснили в МЗС Болгарії.
Чому жертви геноциду в Сребрениці ще не поховані - Європа у фокусі (відео)

Чому жертви геноциду в Сребрениці ще не поховані - "Європа у фокусі" (відео) 13.07.2020

Як експлуатують мігрантів зі Східної Європи на підприємствах Німеччини. Найбільша парковка Європи для літаків в Іспанії. Пошуки жертв геноциду в Сребрениці 25 років по тому. Шовкопряди проти мафії - бізнес-ідея з Італії.
Різанина у Сребрениці: пошуки жертв через 25 років після геноциду - Європа у фокусі (13.07.2020)

Різанина у Сребрениці: пошуки жертв через 25 років після геноциду - "Європа у фокусі" (13.07.2020) 13.07.2020

Як експлуатують мігрантів зі Східної Європи на підприємствах Німеччини. Найбільша парковка Європи для літаків в Іспанії. Пошуки жертв геноциду в Сребрениці 25 років по тому. Шовкопряди проти мафії - бізнес-ідея з Італії.

Різанина в Сребрениці: спогади очевидців 25 років по тому (10.07.2020) 10.07.2020

Чверть століття тому тисячі боснійських мусульман, здебільшого чоловіків, були вбиті сербськими загонами. DW поспілкувалася з очевидцями визнаного геноциду та наймасовішого вбивства в Європі після закінчення Другої світової війни.
Рієка і Голуей: культурні столиці Європи 2020 із шармом

Рієка і Голуей: культурні столиці Європи 2020 із шармом 07.01.2020

Меланхолійний флер, неповторна атмосфера і безкраї пейзажі: хорватська Рієка та ірландський Голуей - культурні столиці Європи у 2020 році.

У Росії померла вдова Слободана Мілошевича - ЗМІ

У Росії померла вдова Слободана Мілошевича - ЗМІ 15.04.2019

У Росії у віці 76 років померла вдова колишнього президента Югославії Слободана Мілошевича Міріана Маркович. Вона вважалася радницею чоловіка, звинуваченого у воєнних злочинах і злочинах проти людяності.
Балканський слід у нападі на мечеті в Новій Зеландії

Балканський слід у нападі на мечеті в Новій Зеландії 19.03.2019

На зброї нападника у новозеландському Крайстчерчі були написи кирилицею. Але це радше ознака їхньої "клаптикової" ідеології, ніж свідчення його терористичного зв'язку з Балканами.
Вербальна анексія: націоналістичні заяви з Італії лякають її сусідів

"Вербальна анексія": націоналістичні заяви з Італії лякають її сусідів 13.02.2019

Злочини, вчинені партизанами під час Другої світової війни, - і досі дискусійне питання для Словенії та Хорватії. Однак слова італійського політика й голови Європарламенту Антоніо Таяні викликали обурення в обох країнах.
Македонія офіційно стала Північною Македонією

Македонія офіційно стала Північною Македонією 13.02.2019

Республіка Македонія офіційно змінила назву на Республіку Північна Македонія.
Коментар: Північна Македонія - нова глава в історії нової країни

Коментар: Північна Македонія - нова глава в історії "нової" країни 07.02.2019

Протокол про приєднання Республіки Північна Македонія до НАТО невдовзі ратифікують. Зміна назви може відкрити колишній югославській країні шлях до кращого майбутнього, вважає оглядач DW.
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