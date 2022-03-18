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Югославія - колишня держава на Балканському півострові. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Югославія".
Югославія проіснувала з 1918 до 2003 року. За цей час ця балканська країна неодноразово змінювала державний устрій та територію. Нині на місці Югославії існують Словенія, Македонія, Сербія, Косово, Чорногорія, Хорватія, Боснія і Герцоговіна. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Росія: доки триватимуть тортури та знущання у в'язницях. Балкани: як музика об'єднує старих ворогів. Великобританія: чому активісти в шоці від вугільної стратегії країни. Нідерланди: як живеться в будинку на колесах на сонячній енергії.
Росія: чому німці летять робити щеплення "Спутник V" в Москву. Сербія: смертоносну зброю перетворюють на музичні інструменти. Словенія: свобода преси в небезпеці через тиск влади. Франція: робота мрії на маяку.
Як експлуатують мігрантів зі Східної Європи на підприємствах Німеччини. Найбільша парковка Європи для літаків в Іспанії. Пошуки жертв геноциду в Сребрениці 25 років по тому. Шовкопряди проти мафії - бізнес-ідея з Італії.
Як експлуатують мігрантів зі Східної Європи на підприємствах Німеччини. Найбільша парковка Європи для літаків в Іспанії. Пошуки жертв геноциду в Сребрениці 25 років по тому. Шовкопряди проти мафії - бізнес-ідея з Італії.
Чверть століття тому тисячі боснійських мусульман, здебільшого чоловіків, були вбиті сербськими загонами. DW поспілкувалася з очевидцями визнаного геноциду та наймасовішого вбивства в Європі після закінчення Другої світової війни.
Злочини, вчинені партизанами під час Другої світової війни, - і досі дискусійне питання для Словенії та Хорватії. Однак слова італійського політика й голови Європарламенту Антоніо Таяні викликали обурення в обох країнах.