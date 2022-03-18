Югославія - колишня держава на Балканському півострові. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Югославія".

Югославія проіснувала з 1918 до 2003 року. За цей час ця балканська країна неодноразово змінювала державний устрій та територію. Нині на місці Югославії існують Словенія, Македонія, Сербія, Косово, Чорногорія, Хорватія, Боснія і Герцоговіна. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.