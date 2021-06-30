 Трибунал ООН засудив екскерівників сербської спецслужби за воєнні злочини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.06.2021

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Трибунал ООН засудив екскерівників сербської спецслужби за воєнні злочини

Колишнього очільника спецслужби Сербії Йовіцу Станішича та його підлеглого Франко Сіматовича визнали винними у воєнних злочинах під час війни в колишній Югославії.

Йовіца Сташиніч і Франко Сіматович

Йовіца Сташиніч і Франко Сіматович під час судових слухань

Міжнародний залишковий механізм для кримінальних трибуналів (МЗМКТ) у середу, 30 червня, засудив до 12 років ув'язнення Йовіцу Станішича та Франко Сіматовича. Обвинувачених засудили за воєнні злочини через їхню роль у фінансуванні та озброєнні сербських бойовиків під час війни в Боснії, що тривала з 1992-го по 1995 рік.

Судді визнали Станішича та Сіматовича винними за всіма пунктами обвинувачення (серед пунктів обвинувачення - співучасть у вбивстві як порушення законів і звичаїв війни, примусові депортації як злочини проти людяності). Обвинувачення стосується подій у місті Босанскі-Шамац у квітні 1992 року.

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Сташиніч очолював Службу державної безпеки сербського МВС, а Сіматович був його підлеглим. Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії розглядав їхню справу в 2013 році і виправдав обох обвинувачених за всіма пунктами через недостатність доказів. Прокуратура подала апеляцію, і справу віддали на повторний розгляд.

Судді МЗМКТ під час повторного розгляду теж не побачили достаніх доказів щодо обвинувачення Станішича та Сіматовича за іншими епізодами.

Захист засуджених пообіцяв оскаржити вирок.

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Міжнародний залишковий механізм для кримінальних трибуналів створено для завершення роботи, розпочатої Міжнародним трибуналом щодо колишньої Югославії, який закрився 31 грудня 2017 року, і Міжнародним кримінальним трибуналом щодо Руанди, який закрився 31 грудня 2015 року.

Нещодавно МЗМКТ підтвердив вирок колишньому командувачу армії боснійських сербів, генералу Ратко Младичу. Младича засуджено до довічного ув'язнення.

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