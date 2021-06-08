 Ратко Младич програв апеляцію і залишиться за ґратами довічно | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.06.2021

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Новини

Ратко Младич програв апеляцію і залишиться за ґратами довічно

Вирок "боснійському м'яснику" Ратко Младичу залишився у силі - апеляційна інстанція, створена в рамках трибуналу ООН, відхилила клопотання захисту ексгенерала.

Ратко Младич у суді, 8 червня 2021 року

Ратко Младич у суді, 8 червня 2021 року

Міжнародний залишковий механізм для кримінальних трибуналів (МЗМКТ) у вівторок, 8 червня, підтвердив вирок колишньому командувачу армії боснійських сербів, генералу Ратко Младичу, якого раніше було засуджено до довічного ув'язнення.

"Апеляційна палата підтвердила вирок у вигляді довічного ув'язнення, винесений щодо пана Младича судовою палатою", - йдеться у заяві МЗМКТ, цитує агенція новин AFP.

Засудження Ратко Младича

Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії у Гаазі в листопаді 2017 року визнав Младича винним за 10-ма з 11 пунктів обвинувачення, зокрема в геноциді боснійських мусульман в Сребрениці в 1995 році і в порушенні законів і звичаїв ведення війни в Боснії і Герцеговині в 1992-1995 роках. Младич був засуджений до довічного ув'язнення.

У березні 2018 року адвокати Младича подали апеляцію у Міжнародний залишковий механізм для кримінальних трибуналів - інстанцію, створену для завершення роботи, розпочатої Міжнародним трибуналом щодо колишньої Югославії, який закрився 31 грудня 2017 року, і Міжнародним кримінальним трибуналом щодо Руанди, який закрився 31 грудня 2015 року.

Рішення Міжнародного залишкового механізму для кримінальних трибуналів є остаточним та не підлягає оскарженню.

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Младича, відомого також за прізвиськом "боснійський м'ясник", заарештували в Сербії в 2011 році після майже десяти років розшуку. Серед іншого, на нього покладають відповідальність за вбивство 1995 року в селищі Сребрениця восьми тисяч мусульманських чоловіків і юнаків, а також тривалу облогу Сараєва, під час якої загинуло близько десяти тисяч жителів міста.

Младич з моменту ув'язнення пережив три інсульти та один серцевий напад. Сторона захисту клопотала про відправлення Младича на лікування до Росії, однак суд відхилив клопотання.

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