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Ратко Младич

Тема

Ратко Младич - колишній сербський генерал, засуджений воєнний злочинець.

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Докладно

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан в українській Бучі, 13 квітня 2022 року

30 років міжнародного правосуддя: від Мілошевича до Путіна

30 років міжнародного правосуддя: від Мілошевича до Путіна

Фундамент для притягнення до відповідальності лідерів держав було закладено спецтрибуналами ООН з Югославії та Руанди.
Закон і право26 травня 2023 р.
Ратко Младич у суді, 8 червня 2021 року

Младич програв апеляцію і залишиться за ґратами довічно

Младич програв апеляцію і залишиться за ґратами довічно

Вирок Міжнародного трибуналу щодо колишньої Югославії "боснійському м'яснику" Ратко Младичу залишився у силі.
Закон і право8 червня 2021 р.
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Різанина в Сребрениці: спогади очевидців 25 років по тому (10.07.2020)

Різанина в Сребрениці: спогади очевидців 25 років по тому (10.07.2020)

Чверть століття тому тисячі боснійських мусульман, здебільшого чоловіків, були вбиті сербськими загонами. DW поспілкувалася з очевидцями визнаного геноциду та наймасовішого вбивства в Європі після закінчення Другої світової війни.
Політика10 липня 2020 р.03:11 хв.
Телетрансляція оголошення вироку Ратко Младичу

Вирок Ратко Младичу в Гаазі - монстр у вітрині

Вирок Ратко Младичу в Гаазі - монстр у вітрині

Хоча Ратко Младич і отримав те, що заслужив, вирок не став променем надії, вважає Драгослав Дедович.
Драгослав Дедович
Драгослав Дедович
Коментар
Політика22 листопада 2017 р.
Ратко Младич у залі суду 22 листопада 2017 року

Вирок Младичу - останньому "балканському м'яснику"

Вирок Младичу - останньому "балканському м'яснику"

Колишній генерал боснійських сербів Ратко Младич шість років відповідав перед трибуналом у Гаазі. Тепер вирок нарешті є.
Політика22 листопада 2017 р.
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Вирок трибуналу ООН для "боснійського м’ясника" (22.11.2017)

Вирок трибуналу ООН для "боснійського м’ясника" (22.11.2017)

22 листопада Міжнародний трибунал ООН присудив пожиттєве ув'язнення Ратко Младичу. Младич - одна з ключових дійових осіб боснійської війни, що забрала життя 100 тисяч людей. Його звинувачують у геноциді в Сребрениці у 1995 році та інших тяжких злочинах проти мусульман.
Політика22 листопада 2017 р.01:02 хв.
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