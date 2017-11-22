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Ратко Младич
Тема
Ратко Младич - колишній сербський генерал, засуджений воєнний злочинець.
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Докладно
30 років міжнародного правосуддя: від Мілошевича до Путіна
30 років міжнародного правосуддя: від Мілошевича до Путіна
Фундамент для притягнення до відповідальності лідерів держав було закладено спецтрибуналами ООН з Югославії та Руанди.
Закон і право
26.05.2023
26 травня 2023 р.
Младич програв апеляцію і залишиться за ґратами довічно
Младич програв апеляцію і залишиться за ґратами довічно
Вирок Міжнародного трибуналу щодо колишньої Югославії "боснійському м'яснику" Ратко Младичу залишився у силі.
Закон і право
08.06.2021
8 червня 2021 р.
Різанина в Сребрениці: спогади очевидців 25 років по тому (10.07.2020)
Різанина в Сребрениці: спогади очевидців 25 років по тому (10.07.2020)
Чверть століття тому тисячі боснійських мусульман, здебільшого чоловіків, були вбиті сербськими загонами. DW поспілкувалася з очевидцями визнаного геноциду та наймасовішого вбивства в Європі після закінчення Другої світової війни.
Політика
10.07.2020
10 липня 2020 р.
03:11 хв.
Вирок Ратко Младичу в Гаазі - монстр у вітрині
Вирок Ратко Младичу в Гаазі - монстр у вітрині
Хоча Ратко Младич і отримав те, що заслужив, вирок не став променем надії, вважає Драгослав Дедович.
Драгослав Дедович
Коментар
Політика
22.11.2017
22 листопада 2017 р.
Вирок Младичу - останньому "балканському м'яснику"
Вирок Младичу - останньому "балканському м'яснику"
Колишній генерал боснійських сербів Ратко Младич шість років відповідав перед трибуналом у Гаазі. Тепер вирок нарешті є.
Політика
22.11.2017
22 листопада 2017 р.
Вирок трибуналу ООН для "боснійського м’ясника" (22.11.2017)
Вирок трибуналу ООН для "боснійського м’ясника" (22.11.2017)
22 листопада Міжнародний трибунал ООН присудив пожиттєве ув'язнення Ратко Младичу. Младич - одна з ключових дійових осіб боснійської війни, що забрала життя 100 тисяч людей. Його звинувачують у геноциді в Сребрениці у 1995 році та інших тяжких злочинах проти мусульман.
Політика
22.11.2017
22 листопада 2017 р.
01:02 хв.
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