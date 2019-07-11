 Що треба знати про новий Виборчий кодекс | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 11.07.2019

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Україна

Що треба знати про новий Виборчий кодекс

11 липня Верховна Рада України схвалила новий Виборчий кодекс. DW розповідає про те, які зміни цей документ вносить до процедури та порядку голосування на виборах.

Ukraine Kiew Präsidentschaftswahl (DW/M. Berdnyk)

Здійснилось: після кількох безрезультатних голосувань у четвер, 11 липня, новий Виборчий кодекс України таки підтримали 230 народних депутатів. Документ набуде чинності 1 грудня 2023 року, тож дострокові парламентські вибори 21 липня 2019 року проводитимуться за чинним законодавством.  

Значення нового Виборчого кодексу

Виборча реформа стала ключовим елементом Порядку денного асоціації між Україною та ЄС, угоду про яку ратифікували у вересні 2014 року. Вже у листопаді того ж року ухвалення Виборчого кодексу передбачили у коаліційній угоді депутатських фракцій, а представники Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ та Венеціанської комісії вказали на важливість цього кроку для України в комплексній виборчій реформі, яка має вирішальне значення для зміцнення демократичних інститутів.

Утім, майже п'ять років обіцянки не виконувались, попри те, що більшість політичних сил, які прийшли до Верховної Ради на хвилі Майдану у 2014 році, обіцяли змінити виборчу систему. Проект нового Виборчого кодексу розробили в 2015 році, але ухвалили в першому читанні лише в листопаді 2017 року під тиском громадськості.

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У Виборчому кодексі, ухваленому в другому читанні та в цілому в останній пленарний тиждень роботи нинішнього складу українського парламенту, визначено процедури проведення виборів президента України, депутатів до Верховної Ради, депутатів сільських, селищних, міських (малих міст), районних у містах, районних рад, депутатів міських (великих міст), обласних рад та сільських, селищних, міських голів і старост.

Відкриті партійні списки

Що стосується парламентських виборів, то замість чинної виборчої системи, коли половина народних депутатів обираються за партійними списками, а друга половина - на мажоритарних округах, за новим Виборчим кодексом усі парламентарі обиратимуться винятково за відкритими партійними списками. Ця зміна вважається головною і революційною в процедурі та порядку всенародного голосування. Отже, українці голосуватимуть не лише за назву партії, а й за конкретного кандидата в ній.

Партійні списки будуть відкритими не лише на центральному, а й на регіональному рівні. Замість понад 200 одномандатних округів, за новими правилами, будуть створені 27 регіональних. За оцінками фахівців, партіям стане значно складніше торгувати прохідними місцями в партійних списках, а мажоритарникам вже не вдасться підкуповувати виборців та місцеву еліту на округах. Також очікується, що кандидати більше не зможуть купляти місця у списку або засівати гречкою округи.

Нова процедура голосування

Згідно з Виборчим кодексом, у кожному окрузі партії формуватимуть свої списки кандидатів. Кожна партія і кожен кандидат отримають порядкові номери. Вони будуть оприлюднені в пресі і розміщені в кожній кабінці для голосування. У виборчому бюлетені буде лише дві графи: номер партії, за яку слід віддати голос і номер кандидата в депутати з партійного списку. Виборцям доведеться вписувати в бюлетені порядковий номер партії і кандидата від неї. Якщо кандидат в народні депутати набере достатню кількість голосів виборців, він зможе посісти вищий щабель в партійному списку і покращити свої шанси отримати депутатський мандат.

Зміни підрахунку голосів

Дільничні виборчі комісії вже не будуть встановлюватимуть депутатів-переможців виборів. Їм залишаються лише функції підрахунку голосів за ту чи іншу партію. Результати виборів встановлюватиме Центральна виборча комісія (ЦВК). На підставі протоколів дільничних комісій будуть підраховані голоси за кожну партію. Партії, що подолали прохідний бар'єр по всій Україні, братимуть участь в розподілі мандатів.

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Депутатські мандати розподілятимуться за результатами виборів пропорційно. Що більша підтримка партії, то більше мандатів вона отримає. Місця у сесійній залі займатимуть ті кандидати, які отримали найбільшу підтримку в своєму регіоні. Імена цих депутатів остаточно визначатиме ЦВК. Таким чином, загальнонаціональна виборча квота забезпечує однакову ціну мандата і послаблює вплив адмінресурсу і підкупу.

Прохідний бар'єр не знизився

Проектом Виборчого кодексу передбачалось зниження прохідного бар'єра до парламенту з нинішніх п'яти до чотирьох відсотків голосів виборців. Однак, досягнувши відповідних домовленостей під час консультацій фракцій парламенту, у ході остаточного голосування 11 липня народні депутати залишили його на рівні п'яти відсотків.  

Уніфікація виборчого законодавства

Аналогічну виборчу систему, що встановлена новим Виборчим кодексом, застосовуватимуть і на виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних рад, а також міських рад тих міст, у яких кількість виборців перевищує 90 тисяч осіб. До таких міст належать усі обласні центри та кілька міст обласного значення. На виборах міських голів таких міст пропонується застосувати виборчу систему абсолютної більшості.

Вибори депутатів сільської, селищної ради, міської ради міста з кількістю виборців до 90 тисяч осіб, районної в місті ради відбуватимуться за системою відносної більшості в багатомандатних виборчих округах. У кожному окрузі може бути обрано не менше двох і не більше чотирьох депутатів. При цьому вибори депутатів райрад проводитимуться за системою відносної більшості в багатомандатних виборчих округах, межі яких збігаються з межами сіл, селищ, громад, міст, що входять до складу відповідного району. В кожному окрузі може бути обрано не менше двох і не більше чотирьох депутатів.

Водночас вибори сільського, селищного, міського голови відбуватимуться в єдиному сільському, селищному, міському виборчому окрузі в межах території відповідної сільської, селищної, міської громади. Вибори сільського, селищного, міського (міста з кількістю виборців не більше 90 тисяч осіб) голови запропоновано проводити за виборчою системою відносної більшості.

Вибори сільського, селищного старости проводитимуться за виборчою системою відносної більшості в межах території села, селища у складі об’єднаної громади. Після набрання чинності Виборчим кодексом втратять чинність закони "Про вибори президента України", "Про вибори народних депутатів України", "Про місцеві вибори", "Про Державний реєстр виборців" та "Про Центральну виборчу комісію".

  • Рефат Чубаров

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    Рефат Чубаров, "Сила і честь"

    Голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров йде до Верховної Ради під третім номером у списку партії Ігоря Смешка "Сила і честь". Нині Чубаров - депутат парламенту, обраний за списком "Блоку Петра Порошенка". До Ради четвертого і п'ятого скликань обирався за списком "Нашої України".

  • Андрій Парубій

    Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради

    Андрій Парубій, "Європейська солідарність"

    Спікер Верховної Ради восьмого скликання Андрій Парубій - другий у списку партії експрезидента Петра Порошенка "Європейська солідарність". До чинної Ради обрався за списком "Народного фронту", який нині через практично нульовий рейтинг відмовився від участі у виборах за списками. У "Народному фронті" п'ять років тому Парубій був четвертим номером.

  • Валентин Наливайченко

    Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради

    Валентин Наливайченко, "Батьківщина"

    Валентин Наливайченко, колишній голова Служби безпеки України (2006-2010, 2014-2015 рр.), є третім номером у списку партії "Батьківщина", яку очолює Юлія Тимошенко. До парламенту сьомого скликання у 2012 році він обирався за списком партії УДАР Віталія Кличка, при чому теж був у ньому третім номером. Як кандидат у президенти на виборах 2019 року отримав 0,22 відсотка голосів.

  • Сергій Тарута

    Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради

    Сергій Тарута, "Батьківщина"

    Політик і бізнесмен Сергій Тарута у нинішній Раді - позафракційний депутат, обраний у мажоритарному окрузі в Маріуполі. Його поява у списку "Батьківщини" (2-й номер) не стала несподіванкою, адже на президентських виборах 2019 року він зняв свою кандидатуру на користь лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко. На сайті ЦВК його називають безпартійним, хоча Тарута є засновником партії "Основа".

  • Ілля Кива

    Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради

    Ілля Кива, "Опозиційна платформа - За життя"

    Поява Іллі Киви у списку партії "Опозиційна платформа -За життя" на чолі з Юрієм Бойком, до якого входить чимало колишніх представників Партії регіонів, багатьох здивувала. Раніше Кива входив до "Правого сектора" і відзначився низкою скандальних заяв. Зокрема, він закликав до "насильницької українізації" Донбасу. Кива - екслідер Соцпартії України, вважається близьким до глави МВС Арсена Авакова.

  • Вікторія Сюмар

    Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради

    Вікторія Сюмар, "Європейська солідарність"

    Колишня журналістка Вікторія Сюмар п'ять років тому обралася до Ради за списком "Народного фронту" (7-й номер). У нинішній Раді вона очолює парламентський комітет з питань свободи слова та інформаційної політики. На цьогорічний виборах Сюмар балотується під 16-м номером за списками партії експрезидента Петра Порошенка "Європейська солідарність".

  • Тетяна Чорновол

    Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради

    Тетяна Чорновол, "Європейська солідарність"

    Тетяна Чорновол також є колишньою журналісткою і також мігрувала до "Європейської солідарності" з "Народного фронту". Вона - 27-й номер у списку. П'ять років тому у списку "Народного фронту" вона була другою. ЗМІ називають Чорновол близькою до депутата Сергія Пашинського - голови комітету з питань нацбезпеки і оборони в нинішній Раді і голови наглядової ради "Укроборонпрому".

  • Олена Сотник

    Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради

    Олена Сотник, "Сила і честь"

    Юристка і адвокатка Олена Сотник, другий номер у списку партії "Сила і честь" Ігоря Смешка, була обрана до чинної Верховної Ради за списком партії "Самопоміч" мера Львова Андрія Садового. Вона - серед кількох депутатів від "Самопомочі", які увійшли до чільної частини списку партії Смешка. Четвертий номер у ньому - Іван Мірошніченко, восьмий - Ірина Сисоєнко, обоє - депутатаи Ради від "Самопомочі"

    Автор: Максим Сидоржевський


DW.COM

Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради

Зміна партійних кольорів для багатьох українських політиків є звичною справою. Нинішні вибори до Верховної Ради не стали винятком. Політики і депутати, які опинилися у новому для себе партійному списку, в добірці DW. (09.07.2019)  

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