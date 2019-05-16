Що очікувати від Вакарчука-політика (відео)

Олігархам - війна, інтереси громадян України - понад усе. 44-річний фронтмен рок-гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук офіційно оголошує про створення власної політичної сили - партії "Голос". З нею рок-музикант має намір не просто боротися за парламентські мандати у наступній Верховній Раді. Каже - хоче покінчити зі старою системою. Та чи зможе проект Вакарчука подолати 5-відсотковий бар’єр і потрапити до Верховної Ради? І які в нього шанси об’єднати навколо себе країну? Дивіться у репортажі DW: