 Щонайменше троє загиблих під час заворушень у іракській Басрі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.09.2018

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Новини

Щонайменше троє загиблих під час заворушень у іракській Басрі

Протести населення у південноіракському місті Басра через незадовільне постачання питної води та безробіття переросли в сутички з силами поліції, внаслідок чого загинуло троє осіб.

Протести в Іраку

Учасники акції протесту спалили консульство Ірану в Басрі

У розташованому на півдні Іраку місті Басра сталися сутички між учасниками акції протесту та силами правопорядку. Під час заворушень у ніч на суботу, 8 вересня, загинуло не менше трьох осіб, повідомляє агенція новин AFP з посиланням на дані місцевої влади. Поки що немає жодних даних про обставини загибелі цих людей.

Учасники акції протесту захопили увечері консульство Ірану та підпалили його. Співробітникам дипломатичної місії вдалося вчасно вийти з будівлі. Як зазначає агенція новин dpa, поліція стріляла з метою розігнати багатотисячний натовп протестувальників, котрі зібралися перед будівлею іранського дипломатичного представництва.

Ще 50 осіб отримали поранення. Серед потерпілих також двоє співробітників сил безпеки, зазначається в повідомленні. Тегеран засудив напад на своє консульство. В МЗС Ірану вимагають негайного покарання для всіх, причетних до протиправних дій.

Протести в Іраку

Протистояння з поліцією та силами безпеки тривало цілу ніч

На півдні Іраку з липня тривають масштабні акції протесту проти корупції, неефективної економічної політики, безробіття, перебоїв з електропостачанням, а також невирішеної проблеми із забезпеченням міста Басра питною водою. Цього тижня акції протесту переросли в сутички з поліцією. Крім того, групи невідомих стали скоювати напади на будівлі органів місцевої влади з метою спалити їх.

За кілька днів зіткнень загинуло вже не менше 12 осіб, ще близько 100, з котрих 18 - силовики, були поранені. Тим часом прем'єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді розпорядився провести розслідування у зв'язку з заворушеннями в місті Басра, передає інформагенція Reuters. Він прагне дізнатися, чому правоохоронці "не виконали свій обов'язок" щодо захисту державних будівель.

Обстріл аеропорту

Вранці в суботу стало відомо про обстріл невідомими території аеропорту міста Басра. За даними адміністрації аеропорту, на летовище впало 4 ракети. Атака не позначилася на обслуговуванні рейсів, запевняє адміністрація.

Поблизу місця обстрілу розташоване консульство США, що вважаються одним з найголовніших союзників нинішнього уряду Іраку.

На 8 вересня в Багдаді призначено кризове засідання парламенту країни через події у Басрі. У засіданні візьме також участь і прем'єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді.

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