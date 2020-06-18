Ще чотири справи стосовно Порошенка відкриті за заявою Коломойського

В Офісі генерального прокурора України днями зареєстровано чотири кримінальні провадження стосовно Петра Порошенка за заявою бізнесмена, колишнього акціонера "Приватбанку" Ігоря Коломойського, повідомив у п'ятницю, 10 липня, адвокат експрезидента України і лідера партії "Європейська солідарність" Ігор Головань.

"За заявою звичайної людини на прізвище Коломойський в Офісі генерального прокурора було зареєстровано чергові чотири кримінальні провадження стосовно Петра Порошенка", - заявив Головань, слвоа якого наводить агентство "Інтерфакс-Україна".

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"Пан Коломойський виступив зі стандартним набором і, звісно, його заяви стосуються "Приватбанку": що нібито президент Порошенко перешкоджав господарській діяльності "Приватбанку", що нібито Порошенко поширював, розголошував банківську таємницю "Приватбанку", ну і, як завжди, там зловживання службовим становищем і навіть легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом... Ніхто про це не пояснює, лише заявляючи завідомо неправдиві обвинувачення", - розповів Головань журналістам.

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Перші справи проти Порошенка, ініційовані Коломойським

Своєю чергою інший адвокат колишнього президента Ілля Новіков зазначив, що це вперше, коли справи стосовно Порошенка ініціює особисто Коломойський, і назвав це новим етапом в історії переслідування політика. "Ми бачили до цього прекрасно, що Ігор Коломойський і близькі йому люди зацікавлені у провадженнях, які стосуються Петра Порошенка, але це перший у нас момент, коли він - я маю на увазі Ігоря Коломойського - вийшов особисто на арену. В нас настає новий етап у розвитку всіх цих справ", - сказав він.

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Нагадаємо, на даний час стосовно Петра Порошенка відкрито понад десятки кримінальних проваджень. Закиди на адресу Порошенка дуже різноманітні: від нелегального ввезення в Україну картин чи випадків хуліганства під час робочих поїздок до таких тяжких звинувачень, як перевищення влади і службових повноважень та державна зрада у зв'язку з подіями у Керченській протоці, коли українські моряки потрапили у російський полон.