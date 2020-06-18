 Ще чотири справи стосовно Порошенка відкриті за заявою Коломойського | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.07.2020

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Ще чотири справи стосовно Порошенка відкриті за заявою Коломойського

За словами адвокатів Петра Порошенка, це вперше, коли справи стосовно нього ініціює особисто Ігор Коломойський.

Петро Порошенко біля входу до Печерського районного суду Києва

Петро Порошенко біля входу до Печерського районного суду Києва

В Офісі генерального прокурора України днями зареєстровано чотири кримінальні провадження стосовно Петра Порошенка за заявою бізнесмена, колишнього акціонера "Приватбанку" Ігоря Коломойського, повідомив у п'ятницю, 10 липня, адвокат експрезидента України і лідера партії "Європейська солідарність" Ігор Головань.

"За заявою звичайної людини на прізвище Коломойський в Офісі генерального прокурора було зареєстровано чергові чотири кримінальні провадження стосовно Петра Порошенка", - заявив Головань, слвоа якого наводить агентство "Інтерфакс-Україна".

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"Пан Коломойський виступив зі стандартним набором і, звісно, його заяви стосуються "Приватбанку": що нібито президент Порошенко перешкоджав господарській діяльності "Приватбанку", що нібито Порошенко поширював, розголошував банківську таємницю "Приватбанку", ну і, як завжди, там зловживання службовим становищем і навіть легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом... Ніхто про це не пояснює, лише заявляючи завідомо неправдиві обвинувачення", - розповів Головань журналістам.

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Перші справи проти Порошенка, ініційовані Коломойським

Своєю чергою інший адвокат колишнього президента Ілля Новіков зазначив, що це вперше, коли справи стосовно Порошенка ініціює особисто Коломойський, і назвав це новим етапом в історії переслідування політика. "Ми бачили до цього прекрасно, що Ігор Коломойський і близькі йому люди зацікавлені у провадженнях, які стосуються Петра Порошенка, але це перший у нас момент, коли він - я маю на увазі Ігоря Коломойського - вийшов особисто на арену. В нас настає новий етап у розвитку всіх цих справ", - сказав він.

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Нагадаємо, на даний час стосовно Петра Порошенка відкрито понад десятки кримінальних проваджень.  Закиди на адресу Порошенка дуже різноманітні: від нелегального ввезення в Україну картин чи випадків хуліганства під час робочих поїздок до таких тяжких звинувачень, як перевищення влади і службових повноважень та державна зрада у зв'язку з подіями у Керченській протоці, коли українські моряки потрапили у російський полон.

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