Ще один кандидат в президенти знявся на користь Гриценка

Позафракційний народний депутат, кандидат у президенти України Дмитро Добродомов у четвер, 7 березня, зняв свою кандидатуру на виборах на користь лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка. "Я радий, що партія "Народний контроль" підтримала таке моє рішення, тому що цілком усвідомлює, що нам сьогодні потрібно, щоб до влади прийшов новий адекватний президент, чесний президент, президент, який зможе виконати ті запити суспільства, яких воно очікує вже багато-багато років. Шанс на це є, однозначно, і я впевнений у тому, що Гриценко вийде в другий тур", - сказав Добродомов журналістам у ЦВК, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що рішення про зняття своєї кандидатури для нього було непростим. "Я вважаю, що всі свідомі опозиційні демократичні сили, чиї висуванці є кандидатами в президенти, зараз мають ухвалити для себе відповідальне рішення", - додав Добродомов.

Як повідомлялося, раніше свої кандидатури на користь Гриценка також зняли лідер партії "Самопомоч", мер Львова Андрій Садовий та кандидат від партії "Сила людей" Дмитро Гнап. Заступник командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України Сергій Кривонос зняв свою кандидатуру на користь чинного президента Петра Порошенка, а народний депутат Євгеній Мураєв - на користь заступника голови парламентської фракції "Опозиційний блок" Олександра Вілкула.

7 березня - останній день для подачі заяв про зняття кандидатів з виборів, 8 березня ЦВК має затвердити остаточний список претендентів на пост глави держави. Загалом було зареєстровано 44 кандидати в президенти на виборах, які відбудуться 31 березня.